El video de la China Suárez y Mauro Icardi a los besos y mimos en una camilla: “Tu risa me da años de vida”

La China Suárez compartió un video tierno con Mauro Icardi durante su rehabilitación tras una cirugía de rodilla (Video: Instagram)

El vínculo sentimental entre la China Suárez compartió en su cuenta de Instagram, en la que exhibe un momento privado durante el proceso de recuperación de Mauro Icardi tras una intervención quirúrgica. Aunque el clip es breve, su contenido bastó para despertar la atención de sus seguidores, tanto por la imagen de cercanía que proyecta la pareja, como por la frase que lo acompaña y el contexto que lo rodea.

El actual delantero del Galatasaray de Turquía, se sometió en diciembre pasado a una cirugía para reparar la rotura de menisco y el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Se trata de una lesión seria que, en contextos deportivos de alta exigencia, implica un largo período de inactividad y un riguroso programa de rehabilitación física. En ese marco, la actriz compartió una grabación en el que se los ve abrazados, riendo, y compartiendo un momento de distensión.

El video, de 10 segundos, se publicó en las historias de la China. En las imágenes, aparece abrazada a su pareja y se los ve riéndose en lo que parece ser un descanso dentro de la rutina de recuperación del futbolista. La actriz acompañó el posteo con una frase breve pero tierna: “Tu risa me da años de vida”.

El abrazo cómplice y las risas de la pareja destacaron en las historias de Instagram de la actriz

En el transcurso del video también se escucha una frase en tono irónico que pronuncia Suárez: “¿Te jode?” mientras ella estaba completamente encima de él, justo antes de que la cámara se mueva rápidamente y enfoque de manera fugaz al profesional médico que acompaña a Icardi en su rehabilitación.

El tatuador de Mauro Icardi contó los tatuajes que le tapó al futbolista

Gabriel Badía, el tatuador que supo realizarle sus diseños a Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, expresó su molestia con el futbolista por el incumplimiento de un canje. “A Wanda la conocí por Kennys Palacios. Coordinamos una fecha, organicé los turnos y la fui a tatuar a ella. Me quedé en su casa, en la casa de huéspedes en Milán”, contó el artista, en una nota con Andrea Taboada en Intrusos (América TV) donde terminó contando su enojo con el jugador del Galatasaray.

“Wanda se hizo una golondrina en la ingle y pegado un corazón. También en una parte de la nalga se puso un ‘love’”, recordó, momento en el que intervino la novia del artista. “Mauro estaba enojado con los tatuajes en la ingle”, comentó.

El tatuador de Mauro Icardi reveló detalles de sus diseños y conflictos con el jugador del Galatasaray (Video: Intrusos, América TV)

También el tatuador contó cómo Icardi se tapó el tattoo con el nombre de Wanda que llevaba en su dedo anular. “Se lo tapé con una calavera”, detalló, y aseguró que estaba por realizar un trabajo más al cubrirle uno de los brazos del futbolista en el que lleva en la piel la cara de la madre de sus hijas y el nombre de ella.

“Habíamos arreglado para taparlo, estábamos por hacer el cover, pero no... Ya hace un tiempo que no me hablo con Mauro", conto. “Le hice unos tatuajes, pero quedó ahí en que me iba a llamar”, señaló, con cautela momento en el que la novia de él contó más de lo sucedido. “Lo bloqueó”, señaló.

¿El motivo? “Le pedí las fotos que nos sacamos y no me las quiso pasar, no sé por qué razón. No me contestó más”, expresó Matías. Además, fue quien tatuó a la China y el encargado de “borrarle” el diseño que ella le habría dedicado a Franco Colapinto. Incluso contó que la conductora de Bake Off Famosos lo llamó cuando Mauro estaba comenzando a verse con la China. “Wanda me llamó para preguntarme cosas normales, de pareja. No me puedo meter en ese terreno”, afirmó, sin querer entrar en detalles.

En el estudio, la periodista completó por qué expuso su enojo. “Él trabaja con ellos desde hace mucho tiempo y lo bloquearon porque no le dio la foto. Él es el tatuador de muchos famosos y nunca le envió la imagen de su trabajo”, contó. “Él siente que Mauro es un chico bastante complejo a la hora de que esté su novia. Es celoso. Le pedía las fotos para publicarlas. Era una foto donde estaban los tres”, completó.