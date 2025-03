Susana Giménez habló de la salud de su hija Mercedes Sarrabayrouse y contó cómo está la relación con su nieta Lucía

Susana Giménez habló de si vuelve a la TV y la salud de Mercedes Sarrabayrouse (Video: A la tarde, América)

A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco, cubrió la llegada de Susana Giménez al Aeropuerto de Punta del Este luego de acompañar en Buenos Aires a su hija Mercedes Sarrabayrouse en su recuperación, luego de la operación de cadera que tuvo. Con su buen humor habitual, se refirió a si volverá a su programa en 2025 y cómo evoluciona la salud de Mecha.

“No sé si voy a hacer televisión, la verdad, no tengo ganas. Tengo ganas de viajar y de hacer otras cosas”, señaló la conductora, sobre sus intenciones de regresar a la pantalla de Telefe con su programa en una breve temporada, como el año pasado, o en especiales.

La salud de su hija fue un gran motivo de preocupación para la conductora, quien siguió de cerca la internación y el posoperatorio de su hija. “Por suerte está bien ya, por eso voy a Uruguay. Está perfecta”, puntualizó. “Salió a dar una vuelta manzana y casi se mata”, lanzó, tentada de risa. “Quedó cansada, pero bien”, afirmó, sobre la lenta recuperación de su hija.

Susana Giménez se sacó una foto con una fan y habló de si vuelve a la televisión (A la tarde, América)

También la diva fue consultada sobre una versión, que circuló las últimas semanas, acerca de que se había peleado con Lucía Celasco, su nieta. Según circuló en varios programas la ausencia que tuvo la joven del cumpleaños de su abuela no cayó en gracia, mientras que otros aseguraron que la diseñadora y modelo se había mostrado despreocupada por la salud de su madre.

Sin embargo, Susana fue tajante sobre todo lo que se dice. “¿Con Lucía? ¿Con mi Lucía, el amor de mi vida? Jamás, jamás. ¡Cómo me voy a enojar con mi nieta!“, desmintió, de plano.

Hace un mes tuvieron que internar de urgencia a Mercedes Sarrabayrouse luego de la operación de cadera que había tenido 10 días antes en Miami. Allí le pusieron una prótesis de cadera, pero luego de llegar a Buenos Aires levantó fiebre y tuvo que ser nuevamente hospitalizada.

Susana Giménez regresó al país con su hija Mecha para acompañarla en la recuperación después de su cirugía de cadera (RS Fotos)

Según pudo saber Teleshow, Mecha ingresó el 20 de febrero cerca de las 23:30 horas en el sanatorio Mater Dei, ubicado a pocas cuadras de su domicilio de Barrio Parque. Desde su entorno, aseguraron que la mujer de 62 años estaba con un fuerte dolor, fruto de la cirugía, lo que sumado a las altas temperaturas y la reciente intervención llevaron a que la dive tome la decisión de internarla. Durante todo este proceso está acompañada por Alejandro Druetto, traumatólogo y el médico de confianza de la familia, y todo se maneja en un profundo hermetismo, al punto que la diva no quiso hacer declaraciones ante la guardia periodística que la esperaba en su domicilio.

En diálogo con Puro Show (El Trece), la conductora describió el estado de salud de su hija y lo difícil que fue la experiencia estando fuera del país. “Estoy más o menos, ella está muy molesta porque está operada. Por suerte durmió todo el viaje, está con muchos calmantes. Fue un momento horrible, que te pase algo así afuera… la verdad horrible”, confesó seria, en su regreso a la Argentina.

Acto seguido, dio más especificaciones de lo que sucedió para que Mecha fuera hospitalizada. “Tuvo una caída en el garaje de casa. Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”, relató. El golpe fue severo y provocó una fractura de cadera con desplazamiento, según aclaró la conductora. No es la primera ocasión en la que atraviesa un problema de salud en la zona, pero en esta oportunidad el diagnóstico fue más grave. “La otra vez no fue fractura, ahora sí, y encima hubo desplazamiento”, aseguró.