La cábala de Wanda Nara que habría anticipado el triunfo de Argentina sobre Brasil

La alegría de Wanda Nara tras el triunfo de Argentina sobre Brasil (Instagram)

Este martes, la Selección Argentina no solo logró asegurar su pasaje rumbo al Mundial 2026, sino que también se impuso con contundencia a Brasil en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. Entre las figuras que asistieron para apoyar al conjunto albiceleste, estuvo Wanda Nara, que no dudó en publicar fotos y videos del partido.

Las fotos de Wanda Nara en el partido de Argentina - Brasil (Crédito: RS Fotos)

Según lo informó la panelista de LAM (América TV), Yanina Latorre, a través de sus historias de Instagram, la empresaria estuvo ubicada en el VIP de la AFA. Como ella misma reveló en sus redes sociales, fue acompañada por Darío Turovelzky, una de las personalidades más destacadas de Telefe.

Wanda Nara asistió al partido junto a Dario Turovelzky (Foto: Instagram)

“Con mi jefe, mirando a nuestra selección”, escribió la conductora junto a una foto en la que se la ve acompañada por el hombre en la platea de la cancha donde River Plate hace de local. Ambos fueron vistos con una sonrisa en la cara, muy probablemente, por el buen rendimiento del equipo nacional.

Ese bienestar fue general en todo el recinto: Wanda lo mostró en el primer video que publicó. Allí, fue posible ver a toda la multitud celebrando el primer tanto de la noche, convertido por Julián Álvarez apenas a los 4 minutos, después de una gran jugada colectiva y un enorme pase de Thiago Almada.

Wanda Nara bromeó en redes sociales atribuyéndose el triunfo de la Selección por su presencia en el estadio (Captura)

Luego, la empresaria dejó ver otra grabación con un texto en el que se considera clave para la victoria del conjunto nacional. “Y si vengo a la cancha, ya sabés”, escribió, haciendo alusión a que la Selección estaba ganando gracias a su presencia en el estadio.

Esto se dio en el instante que Enzo Fernández metió el segundo gol para Argentina, el cual dejó el partido momentáneamente 2 a 0 a favor del conjunto nacional, siendo muy superior a Brasil y dominándolo por completo.

A la vez, Telefe estaba transmitiendo el partido en vivo. En el entretiempo, a través de esta señal de televisión, se anunció que Nicolás Occhiato será el nuevo conductor de La Voz Argentina 2025, reality show que se emitirá en el canal de las pelotas.

Telefe anunció a Nicolás Occhiato como conductor de "La Voz Argentina 2025" durante la transmisión del partido (Video: Telefe)

Wanda Nara se refirió a los rumores que la vinculaban con un exjugador de la Selección

Anoche, la empresaria publicó una secuencia de historias en Instagram con el objetivo de desmentir distintos rumores en los que se vio envuelta en el último tiempo. En ese marco —y antes de que las eliminara— mencionó a un futbolista que, casualmente, también representó los colores del equipo nacional. Se trata de Federico Fazio, el defensor que también supo vestir las camisetas de la Roma y el Sevilla. El exjugador de la Selección fue señalado como un supuesto amante. Se decía que había sido mencionado por Mauro Icardi, en una charla privada, como uno de los hombres con los que Wanda lo había engañado. La conductora fue contundente: “No lo conozco y es falso”.

Wanda Nara desmintió rumores de infidelidad con Fazio (Instagram)

Pero los rumores no se desactivaron. Ella sabe que en su mundo las desmentidas no cancelan, solo redoblan. Por eso eligió ampliar, matizar, reescribir la historia desde su propia voz. Apuntó, de forma sutil, pero directa, a su vínculo con Icardi, el hombre con quien construyó una familia, una empresa y un relato que mezcló amor, traición, viajes, contratos y portadas. “Las otras historias que me involucran de infidelidad surgieron estando separada de alguien que me había sido infiel y no aceptaba terminar una relación”, lanzó.

Era una confesión encriptada. Un reproche. Una confesión y una advertencia: “Lo cual saben que fue imposible y pasé períodos sola donde hice lo que quise. Aclarando a todo el mundo que estaba separada”. Luego cerró: “De la misma manera que estamos ahora. Separados, no divorciados”.

Wanda Nara habló de su vínculo con Mauro Icardi (Instagram)