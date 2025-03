Tamara Báez, la ex de L-Gante, tuvo un fuerte accidente automovilístico y arremetió contra el cantante

La relación de Tamara Báez y L-Gante muestra tensiones mientras comparten la crianza de Jamaica

En medio de una semana llena de rumores que vinculan a L-Gante con una presunta separación de Wanda Nara, su expareja Tamara Báez irrumpió en la escena. La influencer sufrió un fuerte accidente automovilístico, compartió imágenes del siniestro y, sin nombrarlo, lanzó “indirectas” al cantante de cumbia 420 y padre de su hija, Jamaica.

Desde sus redes sociales, donde acumula una comunidad que sigue su vida con interés, Báez publicó la foto de su vehículo de alta gama visiblemente destruido en el frente izquierdo. Acompañó la imagen con esta frase: “Cosas que nunca conté. Qué mal que la pasé. Dios estuvo ahí”, junto a un emoji de corazón y manos rezando.

La foto que publicó Tamara Báez en su cuenta de Instagram fue impactante. El vehículo presentaba daños severos en la parte delantera izquierda, con faros rotos y el capó deformado. Aunque no dio detalles sobre el lugar, la fecha o si hubo otros involucrados, el relato apuntó al fuerte impacto emocional que vivió.

Tamara Báez compartió imágenes del accidente automovilístico con su vehículo severamente dañado

En una segunda historia, Tamara continuó escribiendo a partir del accidente que sufrió: “Cuiden siempre de los suyos. Disfruten cada momento, no hagan daño, abracen fuerte. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez”. A la vez, añadió en el mismo posteo: “Si sabés que la otra persona tiene un problema, tratá de hacer todo lo posible para ayudarlo. Lo tengo todo pero nada es color de rosa a veces”.

Pero fue en el cierre de su descargo donde la mamá de Jamaica eligió ir un paso más allá y marcar su posición con contundencia. Con orgullo por su rol de madre, escribió: “También agradezco poder brindarle todo a mi hija sin que nadie me ponga millones en la mesa. La tranquilidad de que todo salga de mí no me la quita nadie”. La afirmación se direccionó hacia L-Gante, que no fue mencionado, pero su figura se volvió inevitable en la lectura del mensaje.

Báez agradeció poder mantener a su hija Jamaica sin depender de la ayuda económica de terceros

Finalmente, seguramente debido a las consultas de sus seguidores que se preocuparon por su salud, la influencer reveló a través del mismo medio: “Es del año pasado la foto del auto”. Además, dio a conocer algo clave acerca del accidente: “Jami no estaba conmigo”, explicó, generando alivio en todo aquel que se encontraba alarmado por el siniestro sufrido por la joven madre.

Aunque públicamente se muestran con distancia cordial, el vínculo entre los padres de la niña atraviesa constantes altibajos. Ambos comparten la crianza de su hija Jamaica, pero sus publicaciones en redes sociales, así como sus declaraciones en medios, dejan entrever una relación que es, cómo mínimo, tensa.

La menor inició su etapa en el jardín de infantes hace apenas algunas semanas, según dieron a conocer L-Gante y Tamara Báez a través de sus redes sociales. “Feliz comienzo, mi vida. Orgullosísima de vos y de lo feliz que entraste al jardín, qué rápido creciste, no dejo de emocionarme”, escribió la influencer en un posteo lleno de las fotos de la nena, en su uniforme escolar y con su mochila en la espalda, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo.

L-Gante le regaló a Jamaica un bebé reborn para celebrar su nuevo camino en el jardín de infantes

Por su parte, el músico le dejó a la pequeña en su casa un bebé reborn para celebrar este nuevo camino de aprendizaje. Se trata de un muñeco hiperrealista con las facciones de un recién nacido, vestido con un gorrito, mameluco y medias a juego, todo en tela blanca con estampado de flores. “El nuevo bebé de Jami. Sofi tiene hermanito (se lo regaló hoy su papá)”, escribió la joven madre en sus historias de Instagram, confirmando que el juguete ya se convirtió en el nuevo favorito de la niña.