Oriana Sabatini adelantó su próxima canción: el particular título que eligió

Oriana Sabatini adelantó su nueva canción (Video: Instagram)

Hace poco más de un mes, Oriana Sabatini anunció su regreso a la música después de mucho tiempo sin lanzar una canción. Su vuelta a la industria de la música se dio con “Pinamar” una canción que cuenta una historia de amor, que muchos fans no tardaron en señalar como el inicio del romance con Paulo Dybala, su actual marido. Hace tan solo unas horas, usó sus redes sociales para anunciar la llegada de su segunda canción: “Fuck, ¿Lo dije en voz alta?“, es todo lo que es esucha decir a Oriana en el adelanto.

Con un corto que dura tan solo unos segundos adelantó un poquito de “XO, Draco Malfoy”, la canción que lleva el nombre de uno de los personajes más emblemáticos de la saga de Harry Potter. Con un look que hace honor al uniforme de la escuela de magia, una camisa blanca, una corbata y un chaleco negro, se la puede ver sentada arriba de un escritorio, con una placa de corcho de fondo y, lo más importante de todo, las luces de color verde.

Esta elección de este tono en la luz no es aleatoria, sino que es una clara referencia al color de la casa a la que pertenece Malfoy, Slytherin, cuyo signo es una serpiente. En el pie del video escribió todo lo que significa este nuevo lanzamiento para ella: “Soy de esas que lee un libro, se obsesiona, y después lo vuelve su personalidad entera. XO, DRACO MALFOY - 3/4″, junto a este mensaje agregó varios emojis de serpiente y corazones negros.

Al mismo tiempo que publicaba esto en su feed subió una historia. Se trata de una selfie movida en la que agregó: “Ustedes no entienden lo que amo este próximo tema, que manija que tengo”. Desde el momento en el que anunció esto no tardó en convertirse en tendencia en X, donde sus seguidores dejaron en claro que la apoyan en esta nueva apuesta y en los comentarios no faltaron los mensajes de apoyo de su hermana Tiziana y su mamá Catherine Fulop.

Oriana lanzará un nuevo tema el 3 de abril

No es ningún secreto que Oriana es fanática de la saga de J.K. Rowling y esto lo demuestra en cada ocasión que puede, un solo ejemplo de este fue durante la celebración de Navidad, allí recibió como regalo la capa de la escuela y la bufanda. En una entrevista en Infobae en Vivo, en el marco del lanzamiento en la segunda temporada de su podcast, llamado A dónde vamos cuando soñamos, habló de esta pasión por la lectura.

“Me considero una persona extremadamente sensible, que puede ser muy peligroso e insoportable de a momentos, porque está todo exacerbado, todo lo sentís por mil. La manera en la que yo busqué traspasarlo a otro lado es esto: un podcast, una canción, ahora estoy escribiendo una novela, son diferentes cosas en las que puedo volcar todo lo que tengo”, manifestó la ex Aliados.

La noticia de que está preparando su primera novela fue una sorpresa, por lo que en la mesa quisieron saber más al respecto. Sin embargo, Oriana no quiso dar demasiados detalles: “Empecé a escribir de verdad, metódicamente, con una estructura. Me inspiro más que nada en mi vida, pero soy una persona muy soñadora y me encanta mucho vivir en las ficciones que leo, me inspiran todos los días y creo que los libros en muchas ocasiones me salvaron la vida”.

En este sentido, no tuvo dudas al definir su saga favorita: “Harry Potter toda la vida. Antes me quería hacer la interesante diciendo que leía el libro de tal filósofo, pero no me gustan, la paso re mal. Me gusta el amor, lo meloso, la novela romántica, todo lo que sea romance contemporáneo me da vida”.