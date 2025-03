Lollapalooza Día 1: del debut de Justin Timberlake en Argentina al histórico regreso de Alanis Morrissette al festival

Este viernes Lollapalooza Argentina dará inicio a una nueva edición del festival que marcó un antes y un después en la historia de la música. En el marco de los 10 años, el día 1 estará marcado por el debut de Justin Timberlake en el país y el regreso de Alanis Morissette después de 15 años.

El show de Justin Timberlake en Lollapalooza Argentina será su debut en el país (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

A pocas horas de subirse al escenario de Lollapalooza Argentina 2025, Justin genera una gran expectativa entre sus fans. El oriundo de Tennessee, Estados Unidos, será el encargado de cerrar la primera jornada del festival en el Hipódromo de San Isidro. A pesar de su extensa trayectoria en la música y el cine, Timberlake nunca antes había dado un espectáculo en suelo argentino. Por eso, su llegada al evento representa un hito para sus seguidores locales.

En su primer día en Buenos Aires, Justin Timberlake cenó en la famosa parrilla Don Julio (RS Fotos)

Justin Timberlake disfrutó de un día de relax en Buenos Aires junto a sus amigos (Crédito: RS Fotos)

Con siete álbumes bajo el brazo -Justified en 2002​, FutureSex/LoveSounds en 2006, The 20/20 Experience en 2013​, The 20/20 Experience – 2 of 2 en 2013​, Man of the Woods en 2018​ y Everything I Thought It Was en 2024- y más de 100 canciones, Timberlake es uno de los artistas más esperados de esta edición. Con esa trayectoria, el príncipe del pop reúne más de 40 millones de oyentes mensuales en plataformas.

A la espera de su show, Timberlake arribó a Argentina el martes por la madrugada en un vuelo privado bajo estrictas medidas de seguridad y con un fuerte hermetismo. El cantante llegó en un Airbus 300 que lo transportaba desde Fort Lauderdale, Estados Unidos. El equipo que acompaña al artista está conformado por 70 personas, entre músicos y personal técnico. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de sus bailarinas, quienes no formarán parte del espectáculo que brindará en el Hipódromo de San Isidro.

Así fue la llegada de Justin Timberlake al aterrizar en Buenos Aires (RS Fotos)

Justin Timberlake es uno de los artistas más esperados de esta edición (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Al día siguiente, el intérprete de “Can’t stop the feeling!” disfrutó de la mañana porteña jugando golf en Olivos junto a sus amigos. Luego, al mediodía, regresó a su hotel a descansar, y por la noche comió en la famosa parrilla Don Julio. De esta manera, el artista recorrió la ciudad, conectando con la cultura local, a la espera de su presentación en Argentina.

Por su parte, Alanis Morissette regresa al país tras su última visita en 2009. En aquella oportunidad, la artista se presentó en el Luna Park. Previamente, la reconocida cantante había tocado en 1999.

Alanis Morissette se presentó en Argentina en 2009 (Crédito: AFP)

Con este recorrido, la intérprete de ‘Hand in my pocket’ se reencontrará con el público local, el cual siempre le ha manifestado su cariño. Morissette es reconocida por su estilo único, que fusiona el rock alternativo con el pop y se caracteriza por letras introspectivas y emocionales. Su impacto en la música se consolidó con Jagged Little Pill (1995), un álbum que capturó el espíritu de los años 90 con himnos como “You Oughta Know” e “Ironic”, y que le valió el Grammy a Álbum del Año.

La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette (EFE/Rolf Vennenbernd/Archivo)

A lo largo de su trayectoria, la oriunda de Ottawa, Canadá, lanzó un total de nueve discos, incluyendo Supposed Former Infatuation Junkie (1998), Under Rug Swept (2002) y Such Pretty Forks in the Road (2020). Su más reciente trabajo, The Storm Before the Calm (2022), explora un sonido más meditativo y experimental.

Con más de 8 millones de oyentes mensuales y 3 millones de seguidores en plataformas digitales, Morissette mantiene una sólida base de fanáticos en todo el mundo. Su música es especialmente popular en ciudades como São Paulo, Sydney, Melbourne, Santiago de Chile y Brisbane.

Otros de los artistas que también serán parte de la primera jornada de Lollapalooza Argentina son: Los Ángeles Azules, Ana Mena, Lasso, Foster the people, Ca7riel & Paco Amoroso y Mon Laferte.