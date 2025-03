Calu Rivero encontró niñera para sus hijos después de un minucioso proceso de selección

Calu Rivero junto con sus dos hijos

El anuncio llegó como un llamado al viento, un eco que recorrió las redes con una rapidez inusitada. Calu Rivero, la actriz e influencer, lanzó una pregunta que parecía teñida de cierta nostalgia: “¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Es un oficio en extinción?”. La madre de Tao y Bee, sus dos hijos con Aíto de la Rúa, buscaba niñera. Pero no una cualquiera.

“Estoy buscando una niñera, pero no cualquier niñera. No alguien que le guste estar con niños nomás. Busco a una persona que entienda el arte de cuidar, de acompañar, de sostener”, detalló en sus redes sociales. Sus palabras no fueron solo un pedido, sino una declaración de principios sobre la crianza.

Calu Rivero habló tras el pedido de niñera

La familia que construyó con el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa no es convencional. “Nuestra familia es nómade. Nos movemos, viajamos, cambiamos de aire”, explicó la actriz, quien se instaló en José Ignacio, Uruguay, aunque viaja con frecuencia a Buenos Aires. En ese contexto, la niñera debía ser más que una cuidadora: “Busco a alguien que vibre con eso, que sea parte del ritmo, que tenga esa chispa de organizar sobre la marcha y hacer que todo fluya”.

El resultado fue sorprendente. Su convocatoria se viralizó y en poco tiempo recibió más de trescientas postulaciones. “¡Wow! Increíble la cantidad de mensajes que recibí. Gracias”, compartió en sus historias, impactada por la respuesta masiva. “Mujeres y hombres increíbles con historias y talentos únicos, tomándose el tiempo de escribirme y compartir su magia”, continuó su relato.

Calu Rivero buscaba niñera a través de sus historias: los interesantes requisitos

Rivero no dejó nada librado al azar. Se tomó su tiempo para analizar cada mensaje y, finalmente, encontró a la persona indicada. “Me quedo con la certeza de que hay una gran comunidad de almas cuidadoras allá afuera. Gracias de corazón por cada mensaje”, cerró su escrito con la emoción aún vibrando en sus palabras.

En su vida alejada de los medios y la actuación, Rivero abrazó con intensidad la maternidad. En su mundo nómade, entre las playas uruguayas y el ir y venir constante, la elección de quien cuide a sus hijos no es un detalle menor. Su búsqueda reveló no solo una necesidad personal, sino también un fenómeno social: el oficio de la niñera, lejos de estar en extinción, sigue siendo una pieza clave en la crianza contemporánea.

Calu Rivero y los interesantes requisitos de la futura niñera

El cuestionario que diseñó para la selección también reflejaba esta visión. Calu solicitó a las interesadas que envíen un correo electrónico con las respuestas a una serie de preguntas. “¿Quién sos?”, tuvieron que contestar las interesadas, junto al nombre completo, la edad y el estado civil, al aclarar que “no es lo mismo estar libre que tener equipo detrás”, en referencia a la posible disponibilidad y flexibilidad que demanda el puesto.

Además, planteaba interrogantes destinados a evaluar aspectos más personales y filosóficos, como “¿Cuál es tu magia?”, refiriéndose a lo que hace única a la candidata para el rol, y “¿Cuál es tu superpoder?”, entendiendo por ello la principal fortaleza que la postulante pueda ofrecer. También se interesó por conocer la “kriptonita” de cada aspirante, es decir, aquello que pudiera ser una debilidad.

Dentro de las preguntas más prácticas, destacaba su interés por conocer si las candidatas disfrutaban del campo, ya que, según advirtió, “hay más verde que wifi” en el lugar donde reside junto a su pareja. También otra de las cuestiones en las que se interesó Calu al momento de realizar el pedido fue si los postulantes sabían cocinar, si conducían automóviles —especialmente si estaban dispuestas a conducir por caminos de tierra— y si se llevaban bien con el orden y la limpieza, a la vez que aclaró: “No digo obsesión, pero que todo fluya y esté limpio”.