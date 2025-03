La indignación de Coty Romero por una estafa que sufrió: “Era muchísimo dinero”

En las redes sociales, Coty Romero relató el mal momento que atravesó luego de que una persona la estafara (Video: TikTok)

Coty Romero, una de las figuras emergentes más queridas de la televisión y las redes sociales argentinas desde su paso por Gran Hermano 2022, rompió el silencio y denunció públicamente que fue víctima de una estafa. Lo hizo a través de un video que compartió con sus más de 800.000 seguidores en TikTok, apelando a la solidaridad de sus seguidores para viralizar su testimonio.

La historia tuvo un inicio aparentemente inofensivo. Coty trabajaba en la gestión de sus colaboraciones comerciales junto a su amiga Carlita, quien se encarga de recibir y coordinar propuestas laborales a través del correo electrónico. Fue allí donde apareció un nombre que, desde entonces, resuena con desconfianza: Bruno Schol. “La verdad es que ni siquiera sé cómo se pronuncia”, dijo la influencer, mientras mostraba en pantalla el perfil del presunto estafador.

La primera experiencia de trabajo fue normal. “A la primera trabajamos y súper bien. Tardó un poco, pero pagó”, explicó en el video. Sin embargo, aquel pago inicial, que llegó con demora pero llegó, habría sido la trampa perfecta para generar confianza. Luego, la situación se desmoronó. El hombre les propuso una nueva colaboración, pero esta vez, advirtió, no podría abonar por adelantado debido a “un problemita”. Y Coty, confiada por el antecedente, aceptó.

“Nosotros obviamente confiamos”, subrayó. Pero el resultado fue otro. “Yo subí las publicaciones y después de eso pasó un tiempo… pasaron unos días”. Nada del pago acordado se concretó. Las respuestas que llegaban a Carlita, quien mantenía la comunicación directa con Schol, eran evasivas. “Miren todas estas cosas que esta persona le va diciendo, que le va mintiendo…”, comentó mientras mostraba en pantalla los mensajes de WhatsApp que intercambiaron. “No recibí el pago todavía…”, le aseguró al hombre.

A medida que los días pasaban, la situación se volvía más oscura. En un momento, según relató la propia influencer, Schol intentó negar su identidad. “Me dijo que él no era el de la foto”, recordó con asombro. Y se preguntó en voz alta, entre la bronca y el desconcierto: “¿Qué clase de persona cuestiona acá?”.

Lo que más le dolía no era el dinero en sí mismo, aclaró. “Gracias a Dios, yo no necesito esa plata para vivir”, confesó. Pero sí le molestaba profundamente por su amiga, que también dependía de ese ingreso. “Porque claramente lo trabajamos así, por comisión”, aseguró la joven.

El relato se fue volviendo más tenso. Según ella, el estafador repetía excusas para no pagar, siempre apelando a la lástima. “Hoy tengo tal cosa, hoy me agarró un ataque de ansiedad, hoy me subió la presión”, enumeró, visiblemente harta. Pero las inconsistencias se multiplicaban. Al contactar directamente a la persona que supuestamente debía enviar los pagos desde el exterior, recibió una respuesta terminante: “Nos dijeron que es completamente mentira, que a él sí le entregaron la plata. ¿Qué hizo con esa plata? Vaya uno a saber”.

De acuerdo con su relato, Schol llegó a enviarle una pequeña suma, “ni siquiera un cuarto de lo que me debía”, y que ella contaba con ese dinero. “Pasaron los días, pasaron los días, nos mentía. Siempre una excusa distinta.”

La indignación aumentaba. “Él nos entró por el lado de ‘yo tengo una agencia de influencers, bla, bla, bla…’”, contó la ex Gran Hermano, y advirtió que, según su investigación, otras personas que supuestamente trabajaban para esa agencia también resultaron perjudicadas.

Luego reveló un dato aún más inquietante. Schol le pidió grabar un video en el que afirmaba: “Yo soy Constanza Romero y trabajo con Bruno Schol”, mencionando incluso una cifra de dinero. Tiempo después, Romero se enteró de que ese monto coincidía con una suma que Schol había cobrado en su nombre. “Era muchísimo más de la mitad de lo que yo tenía que ganar”, denunció. Y agregó: “Imagínense la ganancia que él sacaba de cada cosa que hacía y aún así no pudo pagar”.

Los mensajes de advertencia no cesaron. “Si ustedes me pueden ayudar a que esto se viralice, les voy a agradecer, para que no le pase a otra persona”, pidió la influencer. “Porque además de eso, venía con excusas de que estaba trabajando, que lo hacía con un montón de influencers más… hasta microinfluencers que viven de esto y a los que también cagó.”

La historia se convirtió en una lección amarga. La exhermanita insistió en que había tenido paciencia, que soportó meses de mentiras, que creyó en las explicaciones. “Yo tomo pastillas contra la ansiedad y no por eso ando cagando a las personas”, dijo, dejando al descubierto la impotencia que sentía.

Pero su denuncia pública no fue el único golpe que el hombre recibió. En su video, la joven también mostró un audio que le envió el hombre. “Estoy con un problema personal gravísimo, gravísimo. No solo lo que te contó Emir. O sea, me están involucrando en algo que no es… mi expareja me está amenazando, hostigando, persiguiendo…”, se escucha decir al acusado, con una voz temblorosa, al borde de la desesperación. “No quiero tener otro problema más… no quiero que me arruine la vida. En serio, ya la tengo bastante jodida”.

Sin embargo, esas explicaciones no alcanzaron para frenar la exposición pública. “Yo sé que el karma se va a encargar, pero no lo voy a dejar así”, afirmó Romero, decidida a impedir que lo que le pasó vuelva a repetirse.

Ya habían pasado más de tres meses desde aquel acuerdo fallido. El tiempo no había traído soluciones. Sólo excusas, evasivas y más mentiras. “Ni siquiera intentó ir pagando de a poco. No me dio ni un solo peso”, sentenció.