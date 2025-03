Cinthia Fernández contó por qué no formará parte de LAM: “Me voy agradecida”

El alejamiento de Cinthia Fernández de LAM (América TV) ha desatado una ola de especulaciones. ¿Fue un enojo? ¿Un problema con el grupo? ¿Un desplante? Ella misma, en diálogo con Teleshow, dejó en claro los verdaderos motivos: logística, estudio y maternidad. “No puedo cumplir, no hay otro motivo”, sentenció.

La panelista explicó que desde febrero ya se sabía que no continuaría en marzo porque el programa requería más disponibilidad de la que ella podía ofrecer. “Me preguntaron si podía seguir en marzo. Dije que sí, pero una vez por semana. No les sirve y eso es una logística del programa. Yo todo el año pasado fui una sola vez por semana. Hoy, este año no les sirve que yo vaya anualmente una vez por semana”, explicó. Para Fernández, la decisión no es caprichosa ni reciente, el año pasado ya había tenido que reducir su presencia en el ciclo y este 2024, con sus hijas en el colegio y su nuevo compromiso académico, se hizo imposible.

“Mis hijas salen del colegio a las cinco, yo tengo que salir a las seis para ir al programa y vuelvo a casa a las 23:30. Siempre fue así, no es que ahora no puedo, nunca pude ir más de una vez por semana”, explicó con claridad, desmintiendo cualquier versión de conflicto. Otra de las razones que la llevaron a tomar esta decisión es que retomara los estudios y comenzará la carrera de abogacía en una universidad online: “Yo empiezo a estudiar, entonces también tengo los horarios de la cursada y además de eso yo ayudo muchísimo a mis hijas a estudiar, me siento con ellas, soy una chica presente en su vida y en la escolaridad, ellas me necesitan, además de que tengan también particular y demás. Entonces está mi estudio, el de ellas y es un horario complicado”.

“Tengo varias cosas que sincronizar: la facultad mía, el estudio de ellas, los horarios de ellas, su horario escolar, porque hay una persona que tiene que llevar y traer a las nenas, que sería yo. Entonces digo no es tan sencillo, es fácil hablar, es fácil dejar entrever cosas que quieran imponer, pero no, o sea, es pude el año pasado y no puedo ahora. No hay ningún otro motivo”, dejó en claro la bailarina en la conversación con ese medio.

Los chats que filtraron en la cuenta de X de Cinthia Fernández

Uno de los episodios que más ruido generó fue su ausencia en el programa del viernes, cuando se insinuó que su silla quedó vacía en medio de un debate. Fernández desmintió esa versión con contundencia. “Me llamaron para ver si podía ir, pero yo ya tenía otros compromisos laborales. Ni siquiera había visto lo que habían dicho de mí el día anterior. No es que dejé la silla vacía, yo no iba a ir”, aclaró, dejando en evidencia su fastidio con la narrativa que se intentó instalar.

Pero si algo realmente molestó a la panelista fue la filtración de chats privados del grupo de trabajo, estos fueron publicados en la cuenta de X del programa y se trara de una discusión de la prometida de Roberto Castillo y Yanina Latorre, con quien en más de una ocasión tuvo enfrentamientos verbales. “Nunca vi que en un programa se publiquen conversaciones de un chat de trabajo”, sostuvo. Para ella, ese fue un límite traspasado que rompió con una regla implícita entre colegas: “Las discusiones internas no se ventilan. Evidentemente, conmigo las reglas no corren”, dijo con ironía.

Sin embargo, lejos de querer escalar el conflicto, Cinthia Fernández enfatizó que se retira con gratitud. “Siempre voy a estar agradecida con Ángel, con mis compañeras de trabajo, yo la pasé bien. Es un lugar en el que trabajé muchos años, que me dio de comer, que me rescató de situaciones difíciles. Me voy bien, no tengo nada que esconder. Yo me voy a ir bien y me voy agradecida siempre”, aseguró.