Las 5 películas más ganadoras de los premios Oscar: un recorrido histórico por la épica, la tragedia y el amor

La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas prepara su gran fiesta anual, que no es otra cosa que una cita con la historia. La 97ª edición de los Premios Oscar plantea como tema central la “celebración de la conexión”, en una intención de hacer dialogar los signos de estos tiempos con el clasicismo tan ligado al séptimo arte y el glamour inconfundible que respira Hollywood.

Todavía resuena la gran noche de Oppenheimer, que el año pasado se alzó con 7 estatuillas, algo lejos de la vitrina histórica. Para esta edición, las preferencias las encabeza Emilia Pérez, con 13 nominaciones y la ilusión de sumarse al selecto quinteto de las dos cifras, seguida por The Brutalist y Wicked ambas con 10.

En las horas previas hay diferentes tácticas para calmar las ansiedades. Hay quienes buscan ponerse al día con las nominaciones, para jugar a elegir sus propios ganadores. En cambio, otros se embarcan en el túnel del tiempo para repasar esos filmes que hicieron historia y construyeron leyenda. Aquí, para revivir o descubrir, un repaso por las cinco películas que alzaron al menos diez estatuillas y ocupan un lugar soñado en el cielo de Hollywood.

Ben-Hur (1959)

Basada en la novela de Lew Wallace, la película dirigida por William Wyler sigue la historia de Judah Ben-Hur (Charlton Heston), un noble judío que es traicionado por su amigo de la infancia, Messala, ahora un oficial romano. Condenado a la esclavitud y separado de su familia, Judah jura venganza mientras sobrevive a innumerables adversidades, incluyendo una imponente batalla naval y su entrenamiento como auriga.

La película es célebre por su icónica carrera de cuadrigas, una de las secuencias de acción más impresionantes jamás filmadas. Rodada sin efectos especiales, se construyó una pista oval de 73,000 metros cuadrados. Ben-Hur es una obra maestra del cine épico, reconocida por su ambiciosa producción, su innovador uso del formato panorámico y su impacto duradero en la industria cinematográfica.

Todos los Oscar de <i>Ben Hur</i>

Mejor película

Mejor director - William Wyler

Mejor actor - Charlton Heston

Mejor actor de reparto - Hugh Griffith

Mejor dirección de arte - Color

Mejor fotografía - Color

Mejor diseño de vestuario - Color

Mejor montaje

Mejor Sonido

Mejor Banda Sonora (Miklós Rózsa)

Mejores Efectos Especiales

Titanic (1997)

Además de ser una de las tres más ganadoras, Titanic también ostenta la marca de las 14 nominaciones, junto a Eva al desnudo (1950) y La La Land (2016). La película de James Cameron sigue el romance imposible entre Jack Dawson (Leonardo Di Caprio), un joven artista sin recursos, y Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), una joven aristócrata atrapada en un compromiso forzado. A bordo del lujoso RMS Titanic, ambos desafían las diferencias sociales mientras el barco emprende su trágico viaje inaugural.

La película combina ficción con hechos históricos, recreando con precisión el hundimiento del Titanic en 1912. Con efectos visuales innovadores y una meticulosa dirección de arte, la cinta logra una inmersión total en la opulencia del transatlántico y el caos de su fatal colisión con un iceberg.

Además de alcanzar un récord que llevaba casi 40 años, Titanic se convirtió en un fenómeno cultural. Su historia de amor, la emotiva banda sonora de James Horner y la icónica canción “My Heart Will Go On” interpretada por Celine Dion la consolidaron como un clásico del cine. Más allá del romance, la película es una reflexión sobre la lucha de clases, el destino y la fragilidad de la vida.

Mejor película

Mejor director - James Cameron

Mejor dirección de arte

Mejor fotografía

Mejor diseño de vestuario

Mejor montaje

Mejor banda sonora original - James Horner

Mejor canción original - "My Heart Will Go On" – James Horner y Will Jennings

Mejor sonido

Mejor edición de sonido

Mejores efectos visuales

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003)

Dirigida por Peter Jackson, El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey es la última entrega de la trilogía basada en la obra de J.R.R. Tolkien. La película narra la batalla final por la Tierra Media, donde los ejércitos de Gondor y Rohan se enfrentan a las fuerzas de Sauron en la batalla de los Campos del Pelennor. Mientras tanto, Frodo y Sam continúan su peligrosa travesía hacia el Monte del Destino para destruir el Anillo Único, con la constante amenaza de Gollum.

Con una espectacular puesta en escena, la película destaca por sus imponentes secuencias de batalla, efectos visuales innovadores y una emotiva narrativa que culmina en un cierre épico y conmovedor. El filme recibió elogios por su fidelidad al material original y su impresionante dirección.

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey alcanzó el récord de Ben-Hur y Titanic con una salvedad: obtuvo las once estatuillas para las que estuvo nominada. Y reafirmó la capacidad del género fantástico para contar historias profundas sobre amistad, sacrificio y esperanza.

Todos los Oscar de <i>El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey</i>

Mejor película

Mejor director - Peter Jackson

Mejor guion adaptado

Mejor dirección de arte

Mejor diseño de vestuario

Mejor montaje

Mejor maquillaje

Mejor banda sonora original - Howard Shore

Mejor canción original - "Into the West" , Annie Lennox, Howard Shore y Fran Walsh

Mejor sonido

Mejores efectos visuales

<i>Lo que el viento se llevó</i> (1939) - 10 premios

Basada en la novela de Margaret Mitchell y con la dirección de Victor Fleming, Lo que el viento se llevó es una de las películas más icónicas de la historia del cine. Ambientada durante la guerra de Secesión y la posterior reconstrucción del Sur de Estados Unidos, la historia sigue la vida de Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), una joven caprichosa y ambiciosa que lucha por preservar su hogar, mientras enfrenta el amor tormentoso con Rhett Butler (Clark Gable).

La película es reconocida por su fastuosa producción, su innovador uso del Technicolor y sus inolvidables interpretaciones. Ganadora de 10 Premios Óscar, ocho competitivos y dos honoríficos, y marcó un hito con Hattie McDaniel, la primera actriz afroamericana en ganar una estatuilla de la Academia. A pesar de debates sobre su representación del Sur esclavista, la película sigue siendo un referente del cine clásico por su ambición visual, su guion apasionante y su impacto cultural duradero.

Todos los Oscar de <i>Lo que el viento se llevó</i>:

Mejor película

Mejor director - Victor Fleming

Mejor actriz - Vivien Leigh

Mejor actriz de reparto - Hattie McDaniel

Mejor guion Adaptado

Mejor dirección de Arte

Mejor fotografía - Color

Mejor montaje

Premios honoríficos:

William Cameron Menzies por el uso del color en la película.

Premio técnico a Don Musgrave por sus avances en la coordinación del uso del equipo de producción.

<i>Amor sin barreras</i> (1961) - 10 premios

Además de hacer historia por ser el musical más premiado en Hollywood, Amor sin barreras (West Side Story) entregó por primera vez un Oscar compartido al mejor director: Robert Wise y Jerome Robbins.

Adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway inspirado en Romeo y Julieta, la historia transcurre en las calles de Nueva York, donde dos pandillas rivales, los Jets y los Sharks, luchan por el control del barrio. En medio del conflicto, Tony (Richard Beymer), un exmiembro de los Jets, se enamora de María (Natalie Wood), la hermana del líder de los Sharks. Su amor prohibido desata tensiones que culminan en tragedia.

El filme destaca por su innovadora combinación de coreografía, música y narrativa social. Con una partitura inolvidable de Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim, canciones como “Maria”, “Tonight” y “America” se convirtieron en clásicos. Además, la película revolucionó el cine musical con su dinámico uso de la cámara y una puesta en escena vibrante. Su mensaje sobre el racismo, la violencia y el amor imposible sigue vigente, consolidándola como una obra maestra del cine.

Todos los Oscar de Amor sin Barreras:

Mejor película

Mejor director - Robert Wise y Jerome Robbins

Mejor actor de reparto - George Chakiris

Mejor actriz de reparto - Rita Moreno

Mejor fotografía - Color

Mejor dirección de arte - Color

Mejor diseño de vestuario - Color

Mejor montaje

Mejor sonido

Mejor banda sonora adaptada