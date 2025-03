El camino de Demi Moore a los Oscars: 45 años de carrera y solo tres premios ganados

Demi Moore en Ghost, rol que la lanzó al estrellado (Foto: Paramount Pictures)

Con los Oscars dentro de pocas horas, Demi Moore se posiciona como la gran candidata para llevarse el premio a Mejor Actriz. Si bien su carrera estuvo plagada de éxitos, recién con La Sustancia comenzó a ganar ser reconocida con trofeos. Es una de las grandes actrices que generó Hollywood en la década de los 90. Sus primeros pasos en la industria fueron en el modelaje, su primer papel en una película fue 1981 y poco a poco fue ganando terreno hasta que en, nueve años después, protagonizó la película que la catapulto a la fama: Ghost: la sombra del amor.

En este largometraje Moore hacía el papel de Molly Jensen, una joven cuyo novio, interpretado por Patrick Swayze, muere asesinado y asume la tarea de protegerla desde el más allá. Aclamada por la crítica, la película recibió varias nominaciones a los premios Oscar, sin embargo, Whoopi Goldberg, por su rol como Oda Mae Brown, se llevó la estatuilla de mejor actriz de reparto y Demi no logró recibir una nominación. Finalmente, por este papel fue nominada a los Golden Globe, donde no logró ganar y perdió frente a Julia Roberts.

En la cresta de la ola protagonizó en 1993 Propuesta Indecente, que recibió una serie de críticas negativas y varios antipremios. Para el año 95 era una de las actrices mejores pagas de la industria, pero las películas que comenzó a interpretar no fueron bien recibidas, la audiencia no se mostró de acuerdo con sus nuevos roles y con su papel en Stripetees ganó el primer premio de su carrera: el Golden Raspberry en la categoría de peor actriz de reparto.

En 1997, cansada de las críticas de la prensa, tomó la decisión de alejarse de los medios y centrarse en la crianza de sus tres hijas, Rumer, Tallulah y Scout Willis. Las décadas pasaron, las ofertas de trabajo fueron escaseando y tuvo pequeños roles en series y películas. No fue hasta que en el 2022 se anunció que iba a protagonizar La Sustancia que su carrera volvió a tomar relevancia.

Coralie Fargeat, la directora, productora y guionista, le dio una historia que cuenta la presión estética que sienten las mujeres para seguir en el medio, el miedo a envejecer y la obsesión de mantenerse joven a toda costa, cosa que Moore vivió en primera persona y le permitió volver a estar bajo los reflectores. La Sustancia se presentó en el Festival de Cannes y recibió una ovación de 11 minutos, lo que allanó el camino para la temporada de premiación.

Demi Moore ganó su primer premio con La Sustancia (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Recibieron múltiples nominaciones a los Golden Globe, a los BAFTA, a los Oscar, a los premios de cine europeo, en los Independent Spirit Awards, a los premios del Sindicato de Actores (SAG) y a los Critics Choice Awards. Los especialistas en el tema aseguran que las posibilidades de ganar el mayor premio que tiene Hollywood para ofrecer aumentan junto con las estatuillas que se reciben meses antes.

Para una mujer que fue altamente criticada por la industria a la que ama y “honrada” con premios a la peor actriz, este nuevo regresó a la pantalla grande está marcado por el éxito, siendo la gran candidata a llevarse el premio a Mejor Actriz.

El primer premio en 45 años de carrera fue a los 62 años en los Golden Globes, lugar en el que dio un discurso que emocionó a todos los presentes y en el que habló de las críticas que recibió por años. “De verdad que no me lo esperaba. Estoy en shock ahora mismo. Llevo haciendo esto mucho tiempo, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz”, comenzó el emotivo discurso de la exesposa de Bruce Willis.

“Me siento muy honrada y agradecida. Hace 30 años, un productor me dijo que era una ‘actriz de palomitas’, y pensé que eso significaba que esto era algo que no se me permitía tener. Que podía hacer películas muy exitosas y que dieran mucho dinero, pero que yo no iba a ser reconocida y me lo creí. Llegó un momento en el que pensé que eso era todo, que quizá estaba completa y que había hecho lo que se suponía que tenía que hacer. Y mientras estaba en un punto bajo, apareció un mágico, atrevido, valiente y muy loco guion llamado La Sustancia. El universo me dijo que no estaba acabada, y estoy muy agradecida a Coralie, por confiar en mí, y a Margaret (Qualley) por ser mi otra mitad”, continuó y fue interrumpida por aplausos.

Y cerró su discurso en línea con el mensaje que tiene la película: “En esos momentos en los que pensamos que no somos lo suficientemente inteligentes, guapas, delgadas, exitosas o, simplemente, que no somos lo suficiente. Una mujer me dijo: ‘nunca serás suficiente, pero puedes saber lo que vales si dejas de usar la regla para medirte’. Y hoy celebro esto como una prueba de mi totalidad, del amor que me mueve, y del regalo que es hacer algo que amas y que te recuerda que perteneces”.

Demi Moore aceptado el premio a mejor actriz en los Critics Choice Awards (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Un mes más tarde se llevó su segundo galardón. El siete de febrero se llevaron a cabo los Critics Choice Awards y por segunda vez en su carrera se llevó el premio a Mejor Actriz. Envuelta en aplausos, subió al escenario y otra vez se mostró incrédula al haber ganado: “Cuando comencé el viaje de esta película, nunca imaginé que llegaría aquí. Esto va mucho más allá de todo lo que podría haber esperado”.

Tras dos victorias seguidas, vinieron dos derrotas consecutivas: en los BAFTA y en el Independent Spirit Awards, frente a Mikey Madison, la joven de 25 años que es la protagonista de Anora y la segunda candidata a llevarse el Oscar a Mejor Actriz.

El 23 de febrero fue el turno de los Premios del Sindicato de Actores, conocido mundialmente por sus siglas, SAG Awards. En una reñida pelea con Madison, finalmente Demi se llevó el premio a su casa, logrando en tan solo un mes ganar tres de los premios más importantes que Hollywood tiene para ofrecer y posicionándose como la gran candidata para levantar la estatuilla, demostrando que las críticas que recibió a lo largo de los años, que la obligaron a dejar de formar parte de la industria, estuvieron infundadas.