El abogado de la psiquiatra de Diego Maradona habló a días del juicio por la muerte del astro: “No hay una sola prueba”

El abogado de la psiquiatra de Diego Maradona hablo a días del juicio (Video: América)

Dentro de seis días, el juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará, luego del posteo que hicieron Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando, pidiendo justicia y mostrando nuevos audios que se encuentran en la causa. Ahora, Vadim Mischanchuk, el abogado de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Maradona, habló en DDM (América TV) acerca del caso.

Esta declaración se da luego del llanto de la hija de Diego al hablar del juicio en Bondi Live. “Los abogados de la enfermera dijeron, en la audiencia que tuvieron, que a Maradona lo habían matado los otros acusados. No lo declaró directamente la enfermera", contó Martín Candalaft dando inicio al tema. Esto le dio el pie a Mariana Fabbiani, la conductora del programa, para consultarle a Vadim acerca de esto.

“Esto es todo el tiroteo previo a un juicio. Yo lo que digo siempre es: lo que afirmen las partes, después lo tiene que probar en el juicio. Desde ya les adelanto que a mí me parece una locura y también hasta una falta de respeto tirar estás frases que son un graph espectacular, pero que carecen de todo tipo de sustento probatorio, no hay una sola prueba en el expediente, que conozco desde el dos de diciembre del 2020, que amerite o justifique una frase de esa naturaleza”, fue la respuesta que le dio a la conductora sobre los dichos de la enfermera.

El letrado continuó con su explicación: “Es una situación irregular porque qué defensores que tienen a una imputada dentro de ese conjunto de personas que participó del cuidado de la salud de Diego Armando Maradona entre el 11 de noviembre y el 25 de noviembre, que es el periodo que está bajo sospecha. La verdad es que es llamativo, es carente de todo sustento probatorio y me suena más a frases rimbombantes para tirar en los medios que después nada tiene que ver con lo que se reflejan en los expedientes”.

Mariana trajo a colación las declaraciones de Dalma en el programa de Ángel de Brito, donde dejó en claro que, en su opinión, a su papá lo mataron. Ante esto, Mischanchuk dijo: “No debato, no intercambio sentimientos con hijos o familiares de una persona que falleció porque es entendible y para eso está el juicio oral”.

Cambiando el foco de la discusión, Guido Záffora intervino y le consultó directamente por su defendida y la implicación que tiene en el caso: “No hay ninguna conducta desplegada por mi clienta, inclusive la medicación, que haya terminado en la muerte de Maradona. Lo que sí se sabe hoy, después de mucho trabajo de los fiscales, es que se murió de un problema de corazón. Desde mi punto de vista y siendo objetivo y respetuoso de todas las partes, inclusive los familiares, debo decir que no hay responsabilidad penal“.

“En el contexto de esta causa, por supuesto que estoy tranquilo, porque cumplo un rol técnico, tengo que mantener la tranquilidad y alejarme de las cuestiones personales. Las pruebas que se agregaron al expediente hace que hoy no sea posible atribuir la responsabilidad penal a ninguno de los imputados”, cerró el abogado de la psiquiatra.

La familia Maradona al completo se encuentra en vilo por esta situación. Tanto es así que, según Dalma, Cladudia Villafañe, tiene miedo. “La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. A mí no me importa. Miedo de la mafia, porque manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente. Yo le dije que realmente a mí no me importa. De verdad”, destacó la joven con la voz quebrada.

“Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada, nosotros necesitamos que la gente sepa. Y sabemos quién está del otro lado, pero bueno...”, continuó.

Luego, Maradona comentó las discusiones que mantiene con su madre a raíz de sus publicaciones: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas más nada, me da miedo’. Pero bueno, a la veces me quema acá, no puedo. Aparte se lo debe a él...”.