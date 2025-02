El enojo de Marixa Balli por la viralización de un video de 2023: “No me rompan las tarlipes”

Marixa Balli aclaró que el video viral corresponde a 2023 y no refleja la actualidad en Flores (Video: Instagram/marixaballi)

En las últimas horas, un video de Marixa Balli comenzó a circular en redes sociales, generando alarma sobre una supuesta ola de saqueos en la zona comercial de Flores Flores. Sin embargo, la panelista que este 2025 regresará a LAM salió a desmentir la situación y aclaró que el material corresponde al año 2023, cuando efectivamente hubo rumores de incidentes en el barrio. “No pasa nada, Flores está excelente”, expresó, molesta por la viralización del contenido fuera de contexto.

La confusión se propagó rápidamente. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria desmintió las versiones que aseguraban que su local había cerrado nuevamente y dejó en claro que se encuentra de vacaciones.

En un mensaje directo, la empresaria recurrió a sus redes sociales para desmentir la fake news sobre la inseguridad en el barrio porteño. “Me comentan que se viralizó un video del año 2023 cuando tuvimos una situación en Flores y lo están poniendo como que pasó ayer. Yo estoy de vacaciones, no me rompan las tarlipes”, afirmó.

En el video original, grabado en agosto de 2023, la empresaria había decidido cerrar su local en la zona de Avenida Avellaneda por precaución ante los rumores de saqueos. “Está explotado este país, ya no se puede laburar”, expresaba en aquel momento, preocupada por la situación. Horas después, reabrió el comercio y aclaró que varios locales habían tomado la misma medida por temor a robos.

En agosto de 2023, Balli cerró su negocio por precaución ante rumores de saqueos

Sin embargo, el video comenzó a circular nuevamente este año, utilizado con un relato manipulado que sugería que la situación era actual. Ante la magnitud de la viralización, Marixa se vio obligada a aclarar los hechos y pedir que no la involucren en este tipo de maniobras. “Nos rompan las bolas. Está todo cero kilómetro. ¿Ok?”, sentenció con contundencia.

El antecedente real: el cierre del local en 2023

En agosto de 2023, la exvedette se vio obligada a cerrar su local de indumentaria por precaución ante rumores de saqueos que circulaban en distintos puntos del país. En un video que también había sido publicado en sus historias de Instagram, expresó su preocupación y detalló lo que estaba ocurriendo, supuestamente, en la zona de Avenida Avellaneda.

“Hola amores, ¿cómo están? Tuvimos que bajar las persianas, cerramos como verán, porque están saqueando en Avenida Avellaneda, en Aranguren... Mal, mal. Así que bueno, cerramos las persianas”, aseguraba.

“Si alguien anda por Flores, no se asusten, pero para resguardo tuvimos que bajar persianas. Están casi todos bajando las persianas porque fue muy desagradable lo que pasó. Creo que ya llegó la brigada”, decía en aquella grabación. Además, explicaba que la mayoría de los comerciantes habían optado por protegerse de igual forma ante la incertidumbre.

Marixa Balli reabrió su local en Flores el mismo día en que lo cerró

“Está explotado este país, la verdad es que ya no se puede laburar, no se puede estar tranquilo en ningún lado. Pero avisamos simplemente que si alguien está por la zona, va a ver todas las persianas bajas. Por resguardo todos los locales cerramos porque ya comenzaron a saquear aquí. Así que por favor tengan cuidado. Estamos en los locales, pero adentro, con las persianas bajas”, reiteró.

“Hay que tener mucho cuidado. Acá preguntan qué pasó, están saqueando. Esto es un quilombo, es un desastre. Hay que resguardarse, hay que cuidarse porque no te cuida nadie. Lamentablemente venís a laburar y tenés que bajar las persianas por el quilombo que hay en este país. Así estamos viviendo. Les mando un beso enorme”, cerró Marixa en el mismo video, que luego decidió bajar de sus redes sociales y así no incurrir en lo que, aparentemente, habría sido una versión falsa.

Más tarde, confirmó que había decidido reabrir su comercio, ya que la situación se había normalizado. “Abrimos las puertas, abrimos. Como nosotros, otros locales volvieron a abrir, pero algunos no”, comentó en otro video que también eliminó de sus redes.