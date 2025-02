Mirtha Legrand eligió un look deslumbrante para el regreso de su programa a Mar del Plata: “¡Miren qué cinturita!"

Mirtha Legrand regresó a Mar del Plata con su programa (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Era el deseo de Mirtha Legrand regresar con su programa a Mar del Plata y su sueño se cumplió este sábado cuando la diva le dio arranque a su nueva temporada desde esa ciudad. Como no podía ser de otra forma, el look que eligió para su debut fue muy especial.

“Estoy muy, muy feliz de empezar la temporada 57 desde Mar del Plata en el Costa Galana. Muchas gracias chicos por los aplausos. Estoy feliz de estar acá. Espero que nos vaya muy bien. Hacemos este programa de hoy, hacemos el próximo y después ya nos vamos a Buenos Aires”, comenzó diciendo, en La Noche de Mirtha.

“Miren qué bonito lo que tengo hoy. Es una blusa blanca y negra con polleras de shantung. Y miren qué cinturita. ¡Qué cintura! Yo me lo digo todo“, comentó, con gracia. “Es de Iara este equipo tan bonito. Es precioso”, destacó, mientras lucía sus anillos y aros.

Mirtha Legrand debutó en Mar del Plata con su temporada 57 (Crédito: StoryLab Argentina)

“Estoy muy contenta de estar en este hotel que es una maravilla. El público me ha recibido maravillosamente bien. Cuando salgo por la calle, los homenajes que me hacen en los teatros”, contó la diva. “El otro día me pusieron un sillón en la calle, cortaron la calle con unas bailarinas y bailarines que bailaban y me tiraban pétalos mientras bailaban tango. Una maravilla. Lo organizó el señor Aldo Funes, el empresario”, destacó.

Para el debut de 2025 la conductora recibió en su mesa a Florencia Peña y el Puma Goity, L-Gante y Nicolás Scarpino. Mientras que Juana Viale, su nieta.

Mirtha Legrand recibió en su vuelta a Mar del Plata al Puma Goity, Florencia Peña, L-Gante y Nicolás Scarpino (Crédito: StoryLab Argentina)

José María Muscari prepara su obra en homenaje a Mirtha Legrand

Jose María Muscari contó cómo será el primer homenaje teatral a Mirtha Legrand

José María Muscari anunció su próximo proyecto teatral, titulado Mirtha, el mito, una obra que se presenta como el primer “homenaje biodramático” dedicado a la trayectoria de la icónica conductora Mirtha Legrand. A través de sus redes sociales, el dramaturgo y director compartió diversos detalles sobre esta producción, que abordará la vida, la carrera y el legado de la diva de los almuerzos.

Según Muscari, el espectáculo buscará capturar la esencia de Mirtha, mostrando su impacto en la televisión y la cultura argentina. Se tratará de una puesta en escena con un enfoque teatral innovador, combinando drama, música y coreografía para representar distintos momentos de la extensa trayectoria de la homenajeada. En sus redes, el actor celebró el proyecto con una foto suya junto a la diva. “Llega mi nuevo desafío “Mirtha-el mito”, comenzó diciendo.

Luego, el dramaturgo detalló: “El primer homenaje teatral a la gran Mirtha Legrand basado íntegramente en su existencia colosal. Ella es única y este show, performance, espectáculo también lo será. Serán 12 interpretes y 3 bailarinas las encargadas de rendir tributo a nuestra amada Chiqui. El increíble Palacio Libertad será el lugar para el monumental estreno de este experimento teatral, solo por 5 funciones”.

Jose María Muscari expresó su emoción por el homenaje a Mirtha (Instagram)

Mirtha, el mito contará con un elenco de destacadas actrices, quienes interpretarán diferentes aspectos de la vida y la trayectoria de Mirtha Legrand. Entre las figuras principales se encuentran Vanesa Butera, Julia Calvo, Ana María Cores, Vera Frood, Andrea Ghidone y Natalia Lobo. A ellas se suman Tiki Lovera, Anita Pauls, Belén Pascualini, María Rojí, Dedé Romano, Heidy Viciedo, Romi Fos, Delfina García Escudero y Josefina Oriozabala, completando un grupo artístico diverso y de renombre.

En una story en Instagram, el director teatral opinó al respecto: “Hablame de equipazo”. En cuanto a la parte coreográfica, Georgina Tirotta será la responsable de las secuencias de baile. Además, la música original estará a cargo del reconocido compositor Alberto Favero, quien no solo diseñará la banda sonora, sino que también tocará en vivo junto a una banda durante las funciones.

La obra Mirtha, el mito se presentará en el Palacio Libertad (anteriormente conocido como CCK) y tendrá funciones del 1 al 4 de marzo. La elección de la fecha no es casual, ya que busca coincidir con el cumpleaños de Mirtha Legrand, quien el 23 de febrero cumplirá 98 años.