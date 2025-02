Marley mostró el cuarto de su hija Milenka y contó un detalle especial de la cuna: “Es realmente bellísima”

Marley mostró el cuarto de Milenka (Video: Instagram/marley_ok)

El 28 de diciembre pasado, Marley se convirtió en padre por segunda vez luego de la llegada al mundo de Milenka en Estados Unidos. Tras un mes a la espera de los papeles, regresó al país, donde se reencontró con su hijo Mirko, presentó a la pequeña a sus familiares, comenzó con la preparación del cuarto de su beba y mostró el gran mueble que ocupa gran parte de la habitación.

El conductor hizo una publicación en sus redes sociales en la que contó que decidió reutilizar la cuna que fue de Mirko, un regalo que le hizo Susana Giménez, amiga de Alejandro hace muchos años y madrina del niño. “El cuarto de Milenka, con la cuna hermosa de la tía Su, le regaló en su momento a Mirko”, escribió el conductor de Telefe en el pie de foto del video que compartió con sus seguidores.

“Miren donde duerme Milenka. Esta era la cuna de Mirko que se la había regalado la tía Su, Susana le había regalado esta cuna de hierro y la habíamos guardado”, detalló Alejandro en el corto que compartió con sus ocho millones de seguidores. Y agregó: “Es divina, es realmente bellísima”.

La cuna está cubierta con un tul para protegerla de los insectos o de cualquier cosa que puede entrar por la ventana del dormitorio. “Se está despertando la bebota. ¡Estás en la cuna de tu hermano!“, le dice con emoción el presentador a su hija. La habitación elegida para Milenka está pintada de color blanco, junto a la camita de la pequeña hay una cama de dos plazas para que Marley puede descansar y estar en el lugar ante cualquier eventualidad y necesidad de su hija. Del otro lado hay un sillón de color blanco, con algunos juguetes encima. La habitación tiene vista al jardín de la casa.

Desde que nació la pequeña, sus redes sociales se convirtieron en un diario del minuto a minuto del crecimiento de Milenka y semanas atrás compartió un tierno video: el primer corte de pelo. Debido a que nació en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, junto al pediatra tomaron la decisión de no pelarla a los pocos días de nacer y lo hizo una vez que llegó a Argentina, donde el verano se encuentra a pleno. “En Oklahoma hacía frío, así que el pediatra de Estados Unidos me dijo déjale el pelo acá, pero cortáselo en Argentina con más de 30 grados, y llego el momento del cambio de look, y se portó genial. ¡Ahora parece la bebé de Yoly-Bell!“, escribió Marley en la publicación junto al video del momento.

La pequeña permaneció tranquila durante el proceso, lo que llevó al conductor a comentar sorprendido: “Ni se inmuta… es más buena…”. Su reacción contrastó con la espontaneidad de Mirko, quien hizo un comentario que desató risas: “Está calva”, señaló el hermano mayor. El episodio generó reacciones entre la familia y los seguidores de Marley en redes sociales.

De todas formas, cuando el conductor de La Voz le preguntó al pequeño si le había gustado el resultado, su respuesta fue afirmativa. .

Aunque la beba tenía poco cabello, el recorte con máquina dejó un cambio visible. Entre los mensajes destacados, su amiga y una de las posibles madrinas de Milenka, Lizy Tagliani, escribió con cariño: “Basta, la amo”. Otra que pasó por los comentarios fue Belén Francese, quien también está en la contienda por el madrinazgo, escribió: “Te amo, Milenka. Soy tu tía, madrina, o lo que vos quieras. Belu“ y no pasó por alto el buen comportamiento de la menor: ”¡Se porta muy bien!“, destacó.