Susana Giménez regresó al país con su hija Mecha y dio detalles del accidente que sufrió: “Creí que se había matado”

Susana Giménez acompañó a su hija Mecha en su regreso al país después de la cirugía de cadera: "Fue tremendo" (Video: Puro Show, El Trece)

Este lunes, Susana Giménez volvió al país junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse en un vuelo de línea procedente de Miami. Hace unos días, la hija de la diva tuvo que ser intervenida de urgencia para practicarle un trasplante de cadera. En esta oportunidad, Susana contó detalles del accidente que Mecha sufrió en su hogar, en la ciudad de La Florida.

Visiblemente cansada, la conductora habló con los periodistas apostados en el lugar, esperando su llegada. Por su parte, Mercedes, que se trasladaba en silla de ruedas, no quiso emitir palabras, y se cubrió la cara con la mano cuando le preguntaron por su estado de salud. En tanto, Susana, acompañada por asistentes que la ayudaron con el equipaje, reveló cuál fue el incidente que tuvo Mecha y que la llevó al quirófano. La preocupación en su rostro era evidente. En diálogo con Puro Show (El Trece), la presentadora describió el estado de salud de su hija y lo difícil que fue la experiencia en el exterior. “Estoy más o menos, ella está muy molesta porque está operada. Por suerte durmió todo el viaje, está con muchos calmantes. Fue un momento horrible, que te pase algo así afuera... la verdad horrible”, confesó con gesto serio.

Susana Giménez regresó al país con su hija Mecha para acompañarla en la recuperación después de su cirugía de cadera (RS Fotos)

Acto seguido, dio más especificaciones de lo que sucedió hace apenas unos días. “Mercedes tuvo una caída en el garaje de casa”. Según relató la conductora, su hija no vio un escalón y terminó en el suelo de manera violenta. “Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”, relató. El golpe fue severo y provocó una fractura de cadera con desplazamiento, según aclaró la conductora. No era la primera vez que atravesaba un problema de salud en la zona, pero en esta oportunidad el diagnóstico fue más grave. “La otra vez no fue fractura, ahora sí, y encima hubo desplazamiento”, aseguró.

Visiblemente cansada, Susana Giménez acompañó a su hija Mercedes en su vuelta a Argentina después de su trasplante de cadera

Ante la urgencia, la operación se llevó a cabo en un hospital de Miami. Si bien el traumatólogo Alejandro Druetto, médico de confianza de la familia, estaba en la ciudad, no pudo intervenir porque no cuenta con licencia para ejercer en Estados Unidos. Finalmente, un equipo de especialistas locales llevó adelante la cirugía y la recuperación post operatoria fue favorable. “Gracias a Dios salió todo bien. Mañana empieza la rehabilitación”, confirmó Susana en su llegada al país.

Susana Giménez volvió al país con su hija Mecha y dio detalles del accidente que sufrió en Miami

El regreso a Buenos Aires no estuvo exento de complicaciones. Cuidar a su hija en esas condiciones demandó un esfuerzo físico y emocional importante. “Estoy agotada, de llevar dos carteras, la silla de ruedas, el andador”, explicó. A pesar del cansancio, no dejó de estar atenta a cada detalle para que Mercedes estuviera cómoda en el traslado.

Con muchas molestias y dolor, Mercedes, la hija de Susana volvió al país con la conductora para iniciar su rehabilitación (RS Fotos)

La hija de la diva continuará su recuperación en Argentina bajo supervisión médica. Con una prótesis colocada en la cadera y un tratamiento de rehabilitación por delante, se enfrenta a un proceso de adaptación y cuidados. Mientras tanto, Susana, que suele planear con anticipación su año laboral y personal, no tiene claridad sobre lo que hará en los próximos meses. “No tengo ni idea qué voy a hacer”, admitió, dejando abierta la incógnita sobre su futuro profesional, y visiblemente agotada por la situación familiar que está atravesando. Aunque ella acostumbra opinar de temas sociales y políticos, en esta oportunidad no quiso referirse a nada que no tuviera que ver con su persona, ya que está enfocada en la recuperación de su única hija.