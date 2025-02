Wanda Nara contó si acatará la orden de la Justicia de entregarle sus hijas a Mauro Icardi

Wanda Nara y L-Gante hablaron en el lanzamiento de su tema

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la custodia de sus hijas suma un nuevo capítulo. La Justicia ordenó que las menores sean restituidas a su padre en un plazo de tres días y estableció una multa de 80 millones de pesos para la empresaria en caso de incumplimiento. En diálogo con Ángel de Brito en LAM (América TV), la conductora dio su versión sobre la situación y explicó cuál será su postura ante la orden judicial.

Todo sucedió cuando la mediática y su pareja, L-Gante, celebraban el lanzamiento de su primer tema juntos. En ese contexto, de Brito le preguntó a Wanda si cumplirá con la orden de la Justicia de entregar a sus hijas a Icardi. Ante esto, la conductora respondió con una postura ambigua: “Seguramente que sí”, afirmó. “Lo que más quiero es que mis hijas crezcan con su papá y que tengan relación. Hay cosas que me exceden a mí, son decisiones de la Justicia”, añadió.

A pesar de que manifestó su intención de que sus hijas mantengan el vínculo con Icardi, también consideró que la Justicia no tuvo en cuenta ciertos factores. “Ellas son personas con sus propias decisiones. A los chicos hay que escucharlos y acompañarlos”, expresó.

La panelista Yanina Latorre intervino en la conversación y reveló que había hablado con el abogado de Wanda, quien le habría confirmado que la empresaria no entregaría a las menores hasta que se resuelva un pedido de revinculación terapéutica presentado por el futbolista que milita en el Galatasaray. Según lo explicado, el Ministerio Público citó a las niñas para una evaluación y todavía están esperando los resultados del informe.

Ante la palabra de la panelista, Wanda reafirmó: “Voy a ser la encargada de volver a forjar esa relación. Mis hijas tienen una personalidad muy fuerte y toman sus propias decisiones. Creo que lo mejor es que todo se dé de a poco y con profesionales que acompañen”.

La mediática también se refirió a la falta de diálogo con Icardi, lo que para ella hace más difícil la posibilidad de entregar a las niñas de inmediato. "No tengo comunicación con él. Me es muy difícil pensar en darle a mis hijas tanto tiempo a un papá con el que no hablo. Primero los adultos tenemos que arreglar el vínculo", explicó.

La multa millonaria y la respuesta de Wanda Nara

Uno de los puntos de la resolución judicial que más llamó la atención es la sanción económica impuesta en caso de incumplimiento. Si la conductora no entrega a las niñas en el plazo estipulado, deberá pagar 80 millones de pesos que serán destinados al Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez.

Ante esta medida, la empresaria se mostró irónica y mencionó que ayudar es algo que hace regularmente sin necesidad de que la Justicia se lo imponga: “Me encanta la causa de la multa porque me gusta ayudar, sin la necesidad de que me lo ordenen. Siempre ayudo, lo hago anónimamente. He ayudado muchas veces a nenes con leucemia sin saber que el destino me iba a poner con esta enfermedad”, reveló.

Pese a ser desafiante, la orden judicial es clara y no admite nuevas dilaciones. Según el documento al que accedió Teleshow, el juez considera que Wanda incumplió reiteradamente con lo establecido y que “se ha burlado de las decisiones judiciales”. Por eso, la multa busca asegurar que la entrega de las menores se efectúe sin más obstáculos.

Wanda Nara y Mauro Icardi disputan la mudanza desde Turquía (Instagram)

Otro tema que se discutió en la entrevista con LAM es la supuesta condición impuesta por Wanda para que sus hijas vean a su padre: que la China Suárez no esté presente. En los documentos presentados por los abogados de Icardi se menciona que la empresaria habría exigido que la actriz no compartiera tiempo con las menores.

Por su parte, la presentadora justificó su pedido explicando que se trata de una solicitud de las menores: “Ellas no viven con su papá, entonces cuando lo ven es poco tiempo y quisieran pasarlo con él, no con una familia ensamblada que tiene un mes y medio de relación. Es un pedido de mis hijas más que mío.”

También aprovechó la oportunidad para desmentir versiones sobre su relación con L-Gante, aclarando que, aunque compartieron viajes y salidas, siempre durmieron en cuartos separados. “Yo duermo con mis hijas, sino no duermen últimamente por todo esto“, detalló.

¿Las hijas de Wanda Nara se mudarán a Turquía?

Otro de los temas más sensibles que surgió en la entrevista es la posibilidad de que Icardi solicite que las menores vuelvan a vivir en Turquía, donde él juega al fútbol profesionalmente. Según informó LAM, los abogados del futbolista plantearon esta opción en la Justicia.

“Nunca evalué esa posibilidad porque no existe. Las nenas siempre estuvieron conmigo. El papá tiene una carrera que no le permite dedicarse completamente. Yo también trabajo mucho, pero estoy en Argentina con mi mamá y mi familia”, declaró tajantemente. El conflicto legal parece estar lejos de resolverse. Mientras la Justicia insiste en que se debe cumplir con la orden de restitución, la empresaria se resiste, argumentando que la prioridad es escuchar la voluntad de las menores.