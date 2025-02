El susto de Julieta Poggio cuando casi quema un estudio de fotografía: “¡No soplen!”

Julieta Poggio quiso encender unas velas y casi prende fuego el estudio fotográfico donde estaba

Julieta Poggio preocupó a sus fanáticos con un video que subió a sus redes sociales. En la grabación se podía ver el momento en que sufrió un accidente mientras usaba fuego, lo que pudo terminar en una catástrofe. El incidente ocurrió porque la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) participó en una campaña por el Día de los Enamorados en la que tenía que quemar una carta con una vela.

“Se viene San Valentín”, escribió Julieta en la historia que subió a su cuenta de Instagram. Si bien acompañó el posteo con un emoji de una carita que se reía, en la grabación quedó en evidencia el susto que se llevó cuando la llama le quemó la mano. Tal como dejó ver en esos casi 15 segundos que dura el video, la mediática estaba sentada sobre una alfombra mientras posaba con un vestido rojo. Además, sostenía una carta que encendió con el fuego que salía de una de las velas que estaba a su alrededor. Poggio se quemó la mano y arrojó el papel a un cubo de basura para que no se propagara el fuego. Sin embargo, en su interior había más papel y la llama se avivó. “¡No soplen, no soplen! Guarda con el pelo”, gritó una asistente para que la cosa no pasara a mayores.

Si bien la cuestión terminó bien, el video no tardó en viralizarse en las redes sociales. Mientras algunos fanáticos se preocuparon por la exhermanita, otros usuarios hicieron énfasis en la falta de cuidados que hubo en la campaña. “Qué bruta esa producción con velas arriba de una alfombra”, criticó una internauta. “La del Photoshop para poner llamas de manera segura, ¿no se la saben?”, cuestionó otra persona.

La semana pasada Julieta celebró su cumpleaños número 23 con una fiesta tan original como ella misma. Aunque su fecha de cumpleaños real fue el 9 de enero, la joven decidió posponer la celebración debido a sus compromisos laborales. Durante el verano, estuvo realizando una exitosa temporada en Villa Carlos Paz y Mar del Plata con su show infantil, lo que la mantuvo ocupada hasta principios de febrero. Finalmente, un mes después de la fecha original, organizó una fiesta en grande a la que invitó a sus amigos cercanos.

La celebración, que tuvo lugar en la noche del sábado 8 de febrero, no fue solo una fiesta de cumpleaños común y corriente. La pool party que organizó Juli en su casa, rodeada de un enorme jardín, estuvo cuidadosamente planeada para ser un espectáculo visual. Su pasión por los detalles y el diseño se reflejó en cada rincón del lugar, y lo que inicialmente parecía un encuentro relajado junto a amigos, se convirtió en una fiesta inspirado en el famoso festival Tomorrowland.

“No entienden el fiestón que se viene”, aseguró Poggio. Con este adelanto, sus seguidores sabían que la celebración no sería convencional. El estilo de la fiesta estuvo marcado por la estética de los festivales electrónicos, con una decoración exuberante y vibrante. El jardín fue transformado en un espacio surrealista, con flores de gran tamaño, hongos gigantes y mariposas iluminadas. Todo ello fue acompañado por luces de neón y globos de colores que le dieron un aire mágico y moderno a la celebración.

La fiesta de cumpleaños de Julieta Poggio rodeada de ex Gran Hermano

En cuanto a su look, Juli Poggio optó por un atuendo completamente acorde con la temática de la fiesta. Para una celebración en la piscina, eligió un traje de baño verde y amarillo que combinaba perfectamente con un short con volados en tono amarillo. Los detalles, como los colgantes de Hello Kitty en su cinturón, las pulseras y los anteojos de sol, sumaron un toque divertido a su estilo. El peinado fue otro acierto: dejó su cabello suelto, con ondas en las puntas, y lo adornó con trenzas decoradas con ganchos verdes y amarillos, siguiendo la paleta de colores de su atuendo.