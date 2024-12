Mirtha Legrand sorprendió con un inesperado look en blanco y negro: “Miren lo bonito que tengo hoy”

Mirtha Legrand sorprendió con un conjunto de dos piezas (Video: El Trece/La Noche de Mirtha)

El sábado 7 de diciembre, Mirtha Legrand dio inicio a una de sus clásicas cenas al aire de eltrece, un día después de haber recibido un homenaje en el Martín Fierro de la Moda 2024. Antes de presentar a sus comensales, la diva presentó su increíble look en blanco y negro. Como en cada programa, la Chiqui eligió un conjunto de dos colores que resaltó su figura con un atuendo en dos colores.

A diferencia de otras ocasiones, la icónica conductora apostó por un conjunto de dos piezas, saliendo de su zona de confort; sin embargo, eligió a uno de sus diseñadores de confianza, Iara Alta Costura. Para la parte de abajo optó por una pollera de color negro de shantung de seda natural con un cinturón a juego. “Miren qué bonito lo que tengo hoy”, dijo acerca de la ropa que eligió para la cena del sábado.

Para la parte de arriba, la Chiqui eligió una blusa de satén de color blanco con lunares de color negro, prenda que se encuentra en el último grito de la moda. Como es característico en Mirtha, la camisa tiene hombreras y los botones cuentan con detalles brillantes, a juego con los accesorios seleccionados para el programa. Como no podía ser de otra manera, acompañó a este look con una serie de joyas: grandes anillos de diamantes y brillantes ocupaban sus dos manos, aros de perlas con piedras colgantes y una pulsera que completaban el conjunto.

Mirtha Legrand optó por una pollera de color negro de shantung de seda natural con un cinturón a juego (La Noche de Mirtha, Eltrece)

Para el maquillaje, la conductora de La Noche de Mirtha, junto a su equipo, decidieron ir por los tonos violetas, complementando su color de ojos. Un smokey eye que combinaba sombra de ojos negra con violeta para resaltar los ojos celestes de Mirtha. Para los labios seleccionaron un labial nude brillante. En el caso del peinado fueron con el clásico que la acompaña hace varios años: el flequillo hacia un costado y bucles. Siguiendo una tradición de muchos años, cuando el reloj marcó las 21:30 horas, Mirtha se preparó para recibir en su mesa Georgina Barbarossa, Fátima Florez, Marcelo Polino, Donato de Santis y Roberto Debbag.

El homenaje a Mirtha Legrand en el Martín Fierro de la Moda 2024: “Qué emoción”

Mirtha Legrand fue homenajeada en la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Moda 2024. Durante el evento, que fue transmitido por Telefe, la diva recibió el Martín Fierro Homenaje a la Trayectoria, entregado por el diseñador Gino Bogani.

La ceremonia destacó la influencia de la diva en la moda argentina, con Iván de Pineda y Valeria Mazza, sus conductores, subrayando su constante elección de diseñadores locales a lo largo de su extensa carrera. Este reconocimiento se suma a la amplia colección de premios que Mirtha ha acumulado a lo largo de su vida profesional.

Para el maquillaje, la diva eligió tonos violetas que complementó con un smokey eye que combinaba sombra de ojos negra con violeta para resaltar los ojos celestes de Mirtha

El evento, que celebró lo mejor de la moda en Argentina, fue una oportunidad para rendir tributo a una figura emblemática de la televisión y el cine del país. La presencia de Legrand en el centro del salón fue uno de los momentos más emotivos de la noche. “Muchas gracias. Qué emoción. Casi todas mis películas las he hecho en estos estudios y es verdad, siempre me vestí con modistos argentinos a excepción de un famoso modisto francés que me regaló un vestido”, expresó la Chiqui, acompañada por Juana Viale en el escenario.

“Estoy feliz de estar acá. Grabé mi programa hace una hora y estoy fantástica, y estoy encantada de estar entre tanta gente joven y divina. Pasemos una noche lindísima que la vida es corta y vale la pena ser vivida”, finalizó, agradecida al llevarse a su casa su galardón número 28 del premio de Aptra.