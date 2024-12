Bajó 18 kilos y para celebrarlo se lookeó como la China Suárez

Bajó 18 kilos y se vistió como la China Suárez para festejar

Después de mucho trabajo, dedicación y constancia, Oriana Urrutia, una de las participantes de Cuestión de Peso (El Trece), logró alcanzar su meta de bajar 18 kilos. Tras recibir el alta, la joven de 31 años decidió celebrar de una forma particular al lookearse como la China Suárez.

Tras alcanzar su logro, la producción invitó al estilista Bernie Catoira para que le ofreciera a la participante un cambio de look. Fue entonces cuando, entre tantos outfits, Urrutia vio un vestido de fiesta vaporoso, con tules en color negro. “Tengo otra opción más, que creo que es la que va, pero esto es fiesta. ¿Qué pensás de este vestido?”, le comentó el profesional. Al mirarse al espejo, la joven agregó: “Me encanta, ahora que me veo no me quedan tan mal”.

En ese momento, el estilista notó el parecido: “Estás muy parecida a la China Suárez”. Inmediatamente, la participante reaccionó con una sonrisa: “Me muero, ella me gusta mucho. Siempre quise parecerme a ella”. Al elegir su look, la joven se dirigió a la peluquería para comenzar a prepararse.

Oriana Urrutia bajó 18 kilos, recibió el alta y festejó lookeandose como la China Suárez

Horas más tarde, Urrutia presentó su nueva imagen ante sus compañeros. “Diosa”; “Vamos China”; “Colapinto, va por vos”, fueron algunos de los comentarios que arrojaron sus compañeros al verla. Al ser consultada, la participante contó del detrás de escena de la propuesta y sus sensaciones tras hacer una sesión de fotos: “Me habían tomado medidas pero yo no sabía para qué. Muchas gracias por esta sorpresa, me encanta. Nunca había posado para una producción, solo para mis 15. Estaba muy nerviosa, pero la fotógrafa y la vestuarista me ayudaron mucho”.

Semanas atrás, la joven había vivido uno de los momentos más angustiantes en el programa cuando quedó eliminada al borde de recibir el alta. “La participante que más lejos está de lo que tiene que pesar hoy. También la participante que más cerca está de su alta, el primer alta por lo menos. Oriana subió ayer 400 gramos, quedando a casi un kilo de lo que tiene que pesar. Solamente tuvo dos votos de los compañeros. No fue salvada”, contó el locutor del ciclo, para después anunciar que la participante no alcanzó el objetivo tan solo 400 gramos. Inmediatamente, Urrutia fue inundada por la angustia, lo que provocó la preocupación de todos sus compañeros.

“No lo puedo creer. Estoy enojada conmigo misma, porque no me quería ir así. Estaba a punto de llegar al final, estaba soñando con la semana que viene y no me quería ir, quería quedarme (se quiebra). Es más, hice todo anoche para llegar bien al pesaje. Quería irme por la puerta grande, no me gusta irme así”, dijo Oriana que estaba tan solo a 2,400 kilos de su alta, en aquel entonces.

Oriana Urrutia bajó 18 kilos, recibió el alta y festejó lookeandose como la China Suárez

A lo largo del ciclo, Oriana se destacó como una de las participantes más destacadas. Durante un segmento del ciclo, que llamaron El daño hecho por los familiares, la joven proveniente de la localidad bonaerense de Llavallol reveló que a los 11 años fue víctima de un abuso en el cumpleaños de su padre. Angustiada por el recuerdo del traumático suceso, la participante no pudo contener las lágrimas al manifestar que el agresor era un amigo de la familia.

“Cuando tenía 11 años estábamos festejando el cumpleaños de mi papá, estaba lleno de gente, y vino un compañero que me preguntaba dónde quedaba el botón del inodoro, para tirar la cadena”, comenzó la mujer de 31 años. Según recordó, ante la consulta del invitado, decidió acompañarlo al baño. Sin embargo, en pocos segundos, el hombre la puso contra la pared y empezó a tocarla. “Me tocó toda, por todo lados”, contó Oriana frente al resto de los participantes.