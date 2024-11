La incómoda reacción de Mariano Martínez al hablar de su romance con Sabrina Rojas

Mariano Martínez habló de su rol como padre y la relación con su novia Crédito: La Once Diez/Radio de la Ciudad

Semanas atrás, Sabrina Rojas sorprendió al mundo del espectáculo al revelar que había tenido un breve romance con Mariano Martínez en su juventud. Adentrada en una etapa de su vida en la que ya no tiene reparos, la actriz dio detalles del vínculo. Ahora, el actor fue consultado al respecto, sin embargo, no pudo ocultar su incomodidad al hablar del tema.

“¿Te divierte que de pronto una mujer tan espléndida como Sabrina Rojas diga: “Sí, tuve un romance con Mariano Martínez”?”, comenzó preguntándole Catalina Dlugi. Tras unos segundos de duda, Mariano buscó evitar la pregunta. “No tengo nada para decirte sobre eso. No sé qué decirte. No quiero usar ningún adjetivo”, respondió el artista en una charla por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En un intento por cambiar de tema, la comunicadora le consultó por su presente amoroso: “Pero te sacaron fotos con tu novia en la calle Corrientes, ¿estás contento?”. Luego de cambiar el humor, Martínez aseguró: “Sí, estoy muy contento. Estoy bien. Mi pareja es una persona excepcional, es muy buena. Que es lo que a mí me importa. Y sí, estamos muy bien, re contentos”.

Sabrina Rojas reveló un romance oculto con un famoso

Luego, al explicar por qué definía a Triana Ybañez con esa palabra, Mariano contestó: “Quería hacer un súper halago porque es lo que ella merece. Sí, tenemos un tiempo ya. Ahora cumplimos dos años, mejor dicho, en enero”.

Fue entonces cuando la conductora quiso ser más incisiva: “¿Qué planes tienen a futuro? ¿Piensan tener hijos?”. Con tono de duda, el actor devolvió: “No, ahora no tengo ese deseo. Tengo a mis hijos, tengo una de siete, uno de 11, Milo y mi hija de 15. Y estoy abocado a ellos. No tengo más tiempo, la verdad. Ellos son mi vida. Siempre me gusta estar con ellos. Y quiero estar más porque sí, porque creo que es importante. A mí me gusta disfrutarlos y que ellos puedan también disfrutar al padre en los momentos especiales, en todos los momentos de la vida. Estamos acá para disfrutar lo más que se pueda. Sí, es verdad que en la vida que vivimos hoy si uno no hace el ejercicio de apreciar las cosas simples se pasa. Para mí ellos son lo más importante de la vida, o mismo estar con amigos. La vida se te va y cuando te das cuenta ya no hay vuelta atrás”.

Mariano Martín confirmó su relación con Triana Ybañez hace casi dos años

El artista y la bailarina confirmaron su relación a comienzos de 2023 a través de un posteo en Instagram. Con una foto de ambos posando frente a un espejo, Martínez le comunicó a sus seguidores el inicio de su relación. En la publicación, él era quien tomaba la selfie y estaba parado delante de la bailarina, quien lo abrazaba por atrás, con un brazo rodeaba su espalda hasta llegar al pecho del actor, mientras que con la otra se apoyaba sobre su hombro, sosteniendo su cara. Además, lo envolvía con una de sus piernas. Él, en tanto, con una mano sostenía el celular y con la otra acariciaba tiernamente la pierna de su pareja.

En enero, Triana Ybañez había publicado en sus redes sociales una foto en la que se la veía relajada en una pileta, disfrutando del verano y de las altas temperaturas. Lo curioso de esa imagen fue que dicha piscina era justamente la que él tiene en su casa, lo que despertó rumores de romance.

Por ese entonces, en Socios del espectáculo -el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich- aseguraban que ella era amiga de la exnovia del actor. Lo cierto es que desde que se separó de Camila Cavallo -madre de su hija menor, Alma, de cinco años-, en 2020, el artista no volvió a blanquear una relación. Antes, había estado casado con la modelo cordobesa Juliana Giambroni, con quien tuvo a Olivia, de 12 años, y Milo, de nueve.