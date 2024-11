Sabrina Rojas contó que tuvo un romance con un famoso galán de telenovelas: “Picotié ahí”

La actriz Sabrina Rojas confesó un romance de su juventud con el actor Mariano Martínez.

Rojas compartió detalles en el programa Bondi Live , sorprendiendo al conductor Ángel de Brito.

También se refirió a su relación con Luciano Castro y a su nueva pareja, Griselda Sicialiani.

Lo esencial: Sabrina Rojas sorprendió a la audiencia de Bondi Live al confesar que tuvo un romance juvenil con Mariano Martínez. La actriz recordó con humor ese episodio, afirmando que “picoteó un poco” con Martínez, aunque ambos eran muy jóvenes en esa época. Además, comentó su actual vínculo de respeto con Luciano Castro, con quien comparte la crianza de sus hijos, y lanzó críticas a su nueva pareja, Griselda Sicialiani. Entre risas y anécdotas, Rojas dejó en claro su despreocupación por ventilar aspectos de su vida privada.

Sabrina Rojas reveló un romance oculto con un famoso

La actriz y modelo Sabrina Rojas visitó el programa de streaming Bondi Live, conducido por Ángel de Brito y sorprendió con todo tipo de declaraciones picantes. Es que la actriz y conductora está en una etapa de su vida en la que ya no tiene reparos y ventila su vida sin límites.

Durante su participación en Bondi Live, Rojas se sumó a un dinámico juego de preguntas y respuestas en el que fue invitada a hablar sobre diversas figuras de la farándula y así fue como, al ver la imagen de Mariano Martínez en pantalla, decidió romper el silencio. “Voy a confesar algo… picoteé un poco ahí”, afirmó entre risas, generando la sorpresa de De Brito y de su equipo, quienes rápidamente le pidieron que revelara más detalles.

Rojas explicó que el romance sucedió en su juventud y agregó: “Nunca lo había dicho, pero ya pasó tanto tiempo y estamos tan adultos”. Al preguntarle si existían registros de aquellos días, Rojas aclaró que no, y comentó con humor una anécdota en la que recordó vagamente aquellos tiempos y cómo, en esa época, su entonces novio estaba al tanto de esa relación.

“¿No hubo una foto?”, preguntó Ángel, a lo que la modelo respondió: “No, la de la foto fue Liz Solari”. Cuando le preguntaron si el picoteo valió la pena, la actriz contó una anécdota: “Éramos re jóvenes que ni me acuerdo, mirá lo que te digo. Después hicimos teatro juntos, ‘Valientes’, con Luciano (Castro), Mariano (Martínez) y Gonza (Heredia)... mi novio de ese momento sabía de esa historia, pero yo fui a Castro”, reconoció entre risas.

Sabrina Rojas habló sin filtros sobre todos los temas que rodean a su vida

El pasado sentimental de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas ha tenido una vida amorosa seguida de cerca por el mundo del espectáculo. Su relación más reciente fue con el actor Tucu López, con quien estuvo en pareja hasta finales de 2023. Antes de López, su vínculo más destacado fue con Luciano Castro, padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto, con quien mantiene una buena relación actualmente por el bienestar de los niños.

Aunque en varias ocasiones se especuló sobre una reconciliación con Luciano, ambos se han mantenido como amigos y padres compartidos. Por su parte, Castro continuó su vida amorosa, primero junto a Flor Vigna y actualmente está en pareja con la actriz Griselda Siciliani.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sobre la protagonista de Envidiosa, Rojas se expresó y fue lapidaria. “Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular, es muy divertida cuando la ves en las notas”, comenzó con un elogio pero al instante fue más allá: “Tengo una cuestión de piel con ella por cosas de la vida, por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo… Entonces, me parece que definirlo, tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”.

Ahí fue cuando la panelista Julieta Argenta quiso saber si se refería a que el tiempo le dio la razón, y le contestó: “No, a que todo vuelve. ¿Viste cuando tenés energías que no…?”. De Brito quiso saber si siempre fue así, y Rojas respondió: “No, me pasó después de historias de cosas”. “¿Te engañó con ella?”, insistió el conductor. “No voy a decir cosas”, cerró Sabrina, misteriosa.