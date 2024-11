Las lágrimas de Luisana Lopilato junto a Michael Bublé: “Para quienes encuentran en las fiestas un momento difícil”

El llanto de Luisana Lopilato por la nueva canción de Michael Bublé (Video: Instagram/michaelbuble)

Luisana Lopilato no solo es conocida por su carrera como actriz, sino también por su gran historia de amor con Michael Bublé, el reconocido cantante canadiense. Se casaron en 2011 y tuvieron cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo, que son el gran orgullo de su vida. En sus redes sociales, la actriz reaccionó a la nueva canción que lanzó su marido y también compartió con sus seguidores el cambio de estación en Canadá, que en este momento se encuentra en pleno otoño.

Fue Bublé el encargado de compartir el video en su perfil de Instagram de la reacción de su esposa ante su nuevo tema llamado “Maybe This Christmas”. Luciendo un conjunto deportivo, se sentó en el brazo de un sillón junto al canadiense, se puso los auriculares y después de unos pocos segundos comenzó a llorar de la emoción, mientras Bublé la consolaba.

“Puse mi corazón en esta canción y siempre es un lugar vulnerable compartir nueva música. Ver a Lu tan emocionada borró todas mis dudas. Escribí esta canción para aquellos que encuentran las fiestas en un momento difícil… un tiempo solitario. La música tiene una manera de sanar y esta significa mucho”, escribió en el pie del video.

Luisana Lopilato mostró como es el otoño en Canadá (Video: Instagram/luisanalopilato)

Por otro lado, Luisana le mostró a sus seguidores el cambio de estación en el barrio en el que vive en la ciudad de Burnaby, cabecera del Distrito Regional del Gran Vancouver y parte del área metropolitana. Con un reel en el que se pueden ver las hojas amarillas en los árboles y el pasto lleno de hojas caídas, la actriz de Casados con hijos aparece sonriente, mientras disfruta de las bajas temperaturas que tiene en esta época el país del norte.

Luego en sus historias compartió con sus más de seis millones de seguidores la increíble cantidad de colores que hay en su barrio. Parada contra un árbol, luciendo un gamulán de color negro, un gorro de lana y con café en sus manos, se puede ver el clásico amarillo del otoño.“Hablame de colores”, escribió junto a tres emojis de corazón en la misma gama de colores.

Caminando por las calles de la ciudad canadiense se topó con un frondoso árbol estallado de hojas rojas, pero lo que le llamó la atención a la actriz de Rebelde Way fue que una pequeña ardilla caminaba entre las ramas. “¿Está chequeado este rojo?”, fue la pregunta que adjuntó en el video y le dio la opción a sus seguidores la posibilidad de reaccionar.

Los distintos colores que se encontró Luisana Lopilato en su recorrido por Canadá

La ciudad en la que vive Luisana hace más de 10 años está llena de pequeños bosquecitos que dan a orillas del río Fraser o a lagos internos que llevan el nombre de los parques nacionales. En el último video que subió en sus historias de Instagram, se puede ver uno de estos espacios verdes que tiene el lugar. “Este paisaje es todo lo que está bien”, fue todo lo que expresó, mientras hacía un paneo por el lugar.

Esta no es la primera vez que muestra algunos detalles de su vida en el exterior, ya que intenta mantener a sus seguidores al tanto de algunos aspectos de su vida, siempre protegiendo la identidad de sus cuatro hijos. Instalada desde el año 2011 en el país del norte, hace algunas semanas Lopilato mostró uno de los lugares que la hacen más feliz dentro de la propiedad. Se trata de una huerta, que no solo le sirve para proveerse de los alimentos que quiera, sino también como distracción y ejercicio en los momentos libres. La ex Rebelde Way sorprendió con esta publicación, ya que es la primera que comparte este hobby con sus casi 7 millones de seguidores.