Ana Rosenfeld contó el pedido que le hizo Wanda Nara en medio de su disputa legal contra Mauro Icardi

Mauro Icardi y Wanda Nara tuvieron su primera audiencia

Tras su escandalosa separación, este viernes el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi atravesó su primer capítulo cuando las abogadas de ambas partes se presentaron en la audiencia. Con el objetivo puesto en dar inicio a los trámites del proceso y la separación de bienes, la conductora asistió para esclarecer los hechos y buscar una solución pacífica. Ante ese panorama, este sábado Ana Rosenfeld compartió a través de sus redes sociales el pedido que hizo su clienta respecto a sus hijos.

Ana Rosenfeld compartió un fragmento del acuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram)

“En atención a lo solicitado por la Sra. Wanda Solange Nara, lo dictaminado precedente por el Sr. Defensor de Menores e Incapaces, por encontrarse involucrados los derechos de menores de edad, y dado lo normado en el art. 22 de la ley 26.061, en cuanto establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”, comenzó el fragmento del acuerdo que compartió la abogada en sus stories de Instagram.

Luego, el documento continuaba explicando la medida: “Por ello, resuelvo disponer con carácter de medida cautelar que los medios de comunicación televisivos y/o radiales y/o gráficos y/o de internet se abstengan de efectuar cualquier referencia directa o indirecta a la persona de los menores. Asimismo deberán abstenerse de publicar fotografías, videos o cualquier otra imagen de los menores y/o hacer referencia a cualquier tema que los involucre”.

Ana Rosenfeld habló luego de la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Por último, la abogada resaltó que en caso de que se incumpliera este pedido de la conductora, la misma sería quien recibiera el beneficio económico: “Ello bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento de la presente manda, de hacerlos pasibles del delito de desobediencia y de dar intervención a la Justicia penal, y asimismo de fijar una multa que en este acto fijo en la suma de diez millones de pesos a favor de la Sra. Wanda Solange Nara”.

En diálogo con Teleshow, Rosenfeld confirmó que se trató de un pedido expreso de la conductora, el cual fue otorgado por el juez del caso. De esta manera, la cantante buscó resguardar la privacidad de sus hijos para que no se vean afectados por la explosión mediática del caso.

Durante la primera audiencia del divorcio, la abogada de Wanda Nara dialogó con la prensa y contó cómo fue el primer contacto con las abogadas del otro lado. “Primero, aclaro que la audiencia se pudo hacer por Zoom para evitar que todos los medios se presenten en el juzgado de familia”, comenzó la letrada y agregó que tan solo estuvo presente su clienta: “Mauro no estaba, estuvieron las abogadas”. Si bien se amparó en el derecho de confidencialidad, aseguró que sus intenciones eran “esclarecer todo lo que estaba pasando y buscar una solución pacífica”.

La ausencia del futbolista generó una serie de preguntas por parte de los cronistas y Rosenfeld explicó: “No participó, no quiso presentarse, se presentaron sus abogadas, quienes habían pedido en el día de ayer la postergación de la audiencia, pero el juzgado entendió la gravedad de lo que pasó y no se suspendió”. Con la intención de proteger a los cinco hijos de Wanda, las cuatro abogadas tomaron la decisión de no dar ninguna explicación acerca de los temas que se trataron durante la audiencia en cuestión. “Se va a tratar dentro de Tribunales y con la más estricta confidencialidad”. En esta misma línea aclaró que su representada sí brindó testimonio: “Tuvo oportunidad de hablar y de decir todas las razones por las que quiere mantener el tema en la privacidad”.