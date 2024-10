Juan Otero salió en defensa de Gladys La Bomba Tucumana tras su cruce con Coty Romero: “Jamás faltar el respeto”

Juan Otero se metió de lleno en el conflicto entre la intérprete de "La pollera amarilla" y la exconcursante de Gran Hermano 2022 (Video: Instagram)

Con una personalidad avasallante, Juan Otero, no se guarda sus opiniones para sí mismo. A menos de un día del encontronazo que protagonizaron Gladys La Bomba Tucumana y Coty Romero en el Cantando 2024 (América), el joven se expresó al respecto. En sus redes sociales, no solo dejó en claro su apoyo a la referente de cumbia y la necesidad de un respeto mutuo entre ambas partes, sino también la poca tolerancia ante actitudes de esa naturaleza. “¡Qué feo ver y percibir tanta falta de respeto!”, expresó en una extensa historia en su perfil de Instagram.

“¡Somos participantes, ninguno (la mayoría) somos cantantes! ¡No tenemos carrera en los medios y la mayoría recién arrancamos!”, aseguró Juan, refiriéndose a la inexperiencia de muchos de los concursantes en el mundo artístico. En ese sentido, continuó con su reflexión: “Me parece que si ellos son los jurados y el VAR tienen su total derecho de opinar y dar su devolución. ¡Por algo están ellos ahí y nosotros somos participantes! ¡No hay necesidad de ser agresivo ni mucho menos! Podés no estar de acuerdo, pero jamás faltar el respeto”.

Dirigiéndose a Gladys, el influencer añadió: “Te banco fuerte. Tenés una gran trayectoria y estás consagrada ¡Te respeto y aprecio todas tus devoluciones! ¡Ojalá sigas y no te vayas porque los que te conocemos y trabajamos con vos sabemos lo buena gente que sos!”. Con estas palabras, manifestó su apoyo a la cantante y su deseo de que permanezca en el programa. Cerrando su mensaje, Otero resaltó la importancia de respetar la dinámica de roles en el show: “Solamente esto quería decir, ¡para que se entienda que por algo ellos están ahí como jurados y VAR y nosotros como participantes! Gracias, linda noche”.

El apoyo de Otero se dio en el contexto del tenso enfrentamiento entre Romero, exintegrante de Gran Hermano 2022, y la compositora, quien forma parte del panel del certamen. Todo comenzó cuando Coty criticó duramente a Laura Ubfal, quien había difundido rumores sobre ella. “Tiene un problema con la gente linda y joven porque seguramente ella no se sintió así nunca. Pero no importa, ya está, deseo que la gente que tiene mucha envidia pueda sanar eso”, lanzó, generando controversia con sus declaraciones.

El hijo de Flor Peña y participante de certamen defendió a la cantante (Instagram)

Gladys, observando el comentario de la competidora, intervino con su opinión sobre la juventud: “La gente joven tiene ese problema, que cree que nunca va a envejecer. O piensan que hacen daño diciéndole a las personas que somos más grandes que somos grandes o viejas... No está bueno, amor”. La correntina, sin perder la oportunidad, respondió: “Yo voy a envejecer pero no voy a ser como Laura Ubfal, de mentir. Ella dijo que yo había peleado con Nacho y con Juli Poggio en el bautismo. No hay nada más alejado que eso”.

La tensión continuó en el escenario, cuando Gladys le dio a Romero una devolución negativa por su performance. Sin filtro, la joven reaccionó: “La próxima tendré que cantar ‘La pollera amarilla’, a ver si se me entiende...”, en tono irónico. A lo que Gladys replicó: “Está bien, la gente de ahora, de esta época... Es como raro todo para mí”. La participante no se contuvo y lanzó una crítica personal: “Tenés un hijo, también. Que encima hacía violencia de género, si vamos a hablar”. En ese momento, la conductora Karina Mazzoco, quien reemplazaba a Flor Peña, intervino: “Perdón, Coty, fuiste la primera que dijo que no ibas a tocar ese tema en la pista”.

Gladys La Bomba Tucumana encabezó un fuerte cruce con Coty Romero y decidió abandonar el estudio (Video: Cantando 2024 - América)

Por su parte, la exhermanita se defendió, argumentando que el tema era relevante: “Pero ese tema se confirmó, hay un video, no estoy hablando sin pruebas. Si vamos a hablar de la juventud, vamos a hablar bien de toda y no solamente de la que está dando la cara acá parada”. Afectada, Gladys expresó su frustración: “Sí, la verdad es que la juventud está pasando por un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene fama y les pasa esto. Que te está pasando a vos, mi amor. Lo lamento muchísimo...”. Romero, sin ceder, contestó con sarcasmo: “Ay, gracias, no sufras tanto”.

La situación escaló aún más cuando la compositora, quien momentos más tarde abandonó su lugar en el panel, lamentó el comportamiento de la concursante: “Lamento mucho que tengas que recurrir a estas cosas tan bajas y tan tristes, tan lamentables, solamente porque te di una devolución”. Como cierre de la discusión, la correntina disparó una última respuesta irónica: “Está bien, hacé la fila atrás de Laura”.