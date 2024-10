La angustia de Josefina Pouso luego de confesar que tiene que operarse las cuerdas vocales: “Tengo miedo todo el tiempo”

Josefina Pouso habló de la operación que se tiene que hacer en las cuerdas vocales

En las últimas horas, Josefina Pouso, reconocida por su trabajo como panelista en Intrusos y conductora de Radio Splendid, no pudo contener las lágrimas al contar que deberá someterse a una operación en las cuerdas vocales. Esta revelación se dio en medio de su participación en el programa Cantando 2024 (América), durante una gala en la que, a pesar de los nervios, obtuvo una de las puntuaciones más altas de la noche. Tras su presentación, Milett Figueroa la interrogó sobre su estado y la mujer se emocionó al hablar de su salud.

“Tengo mucho miedo todo el tiempo”, declaró entre lágrimas Josefina, visiblemente afectada. “Yo laburo con la voz, no canto, pero trabajo todas las mañanas en la radio y después en la tele”, continuó mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Luego explicó que lo que comenzó como una “pavada”, según sus palabras, terminó transformándose en una situación más grave que requiere de una intervención quirúrgica. “Para entrar acá les pedí autorización a mi otorrino y a mi fonoaudióloga, pero fui empeorando”, aseguró.

Pouso explicó que, si bien sus médicos le permitieron continuar con su participación en el certamen, su condición se fue deteriorando y, lo que inicialmente parecía un inconveniente menor, ahora es algo que debe resolverse en un quirófano. “Yo sé que por momentos puedo, porque en los ensayos me sale hermoso, pero cuando estoy acá los nervios me ganan y fíjate cómo estoy hablando... ya me estoy quedando disfónica. Tengo mucho miedo”, dijo en referencia a las dificultades que enfrenta para llegar a las notas que quisiera alcanzar en sus actuaciones.

Hacia el final, agregó: “Empezó como una pavada y terminó un tema quirúrgico. A mí me da miedo, pero bueno, acá seguimos dándolo todo”, admitió mientras lloraba y era consolada por su compañero Facu Magrane y Fer Dente, que esta semana está reemplazando a Florencia Peña en la conducción del reality.

A raíz de lo ocurrido en la pista del Cantando 2024, Teleshow se comunicó con la periodista quien, ya más tranquila, se manifestó muy positiva y con ánimos de recuperarse pronto. “Yo empecé con esto a fines del año pasado porque estuve con mucho trabajo en la radio y en la tele. Hacía mal uso de la voz, tenía mucho cansancio también, así que en febrero de este año fui por primera vez a ver al otorrino”, aseguró.

”En principio era un nódulo que podíamos tratarlo con la fonoaudióloga porque no era quirúrgico; pero claro, yo seguí usando la voz y es como cuando un futbolista tiene un desgarro y tiene que parar un poco para recuperarse. Bueno, algo similar, me sucedió. Si yo no descanso la voz, eso puede empeorar”, agregó Pouso.

Josefina Pouso y su compañerom Facu Magrane (Foto/Prensa Grupo América)

En la charla con este medio, Josefina también detalló cómo seguirá su vida de ahora en adelante: “Todavía no tengo fecha de cirugía porque lo voy a hacer cuando pueda parar. Igualmente, voy a seguir con las consultas como todos los meses”, sostuvo la profesional y cerró de manera optimista: “Seguiré trabajando, me veo con la fonoaudióloga todas las semanas y, lejos de sentirme peor, me siento mucho mejor de la voz”.

Cabe mencionar que días antes de que empiece su participación en el programa de América, Josefina habló con Teleshow y contó sus sensaciones de cara a un nuevo desafío en su carrera. “Lo recontra pensé, sobre todo porque estoy en un buen momento de mi carrera periodística. Vengo a divertirme y a pasarla lo mejor posible. Se van a encontrar una Josefina diferente a la que están acostumbrados a ver”, prometió. Y si bien su camino lo está transitando entre luces y sombras, le sirvió para hacer catarsis y afrontar esta etapa de la mejor manera.