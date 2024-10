Benjamín Vicuña opinó sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán: “Lo conozco por experiencia propia”

Desde que la polémica separación de Pampita y Roberto García Moritán estalló, la opinión de Benjamín Vicuña se convirtió en una mirada clave para comprender la situación que atraviesa la modelo. En ese panorama, el actor chileno fue consultado por LAM (América) y opinó sobre la ruptura de la conductora y el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

A poco más de una semana de que el economista y la conductora hicieran público el final de su vínculo, el actor chileno no pudo escapar a las preguntas de la prensa. Fue así como, en esta oportunidad, Ángel de Brito le consultó qué pensaba sobre la ruptura de su expareja y Roberto García Moritán. “Es ineludible que te pregunte por todo lo que está pasando con Pampita, es una de las mamás de tus hijos. ¿Qué te pasa a vos cuando lo escuchás?”, disparó el conductor para abordar el tema.

Sin esconder la incomodidad que le generaba el tema, el artista comenzó diciendo: “Es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que conozco, por experiencia propia. Todos los que vivimos una separación sabemos que es algo que, ya en la intimidad, es un montón. A todo eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que se dice o no”.

La palabra de Benjamín Vicuña sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Luego, Vicuña volvió a destacar su relación con Pampita y enfatizó cuál era su objetivo en este momento: “Puedo comentarles que somos una familia, es la mamá de mis hijos, no tengo un rol más que acompañar desde la crianza de ellos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde. Sigo con mi vida, mi trabajo, mi novia, que estoy muy feliz. Trato de acotarlo y enviar la mejor de las ondas para que los protagonistas puedan superar esto de la mejor manera”.

Fue entonces cuando de Brito interrumpió y agregó: “Carolina sufre mucho las separaciones, ¿qué te pasa a vos cuando estás en esa situación?”. Enfocado en no revelar ningún dato íntimo de su expareja, el actor destacó las dificultades que vive la modelo en esta instancia y expresó: “Lo que le pasa a todas las personas que viven una situación así. Ya el hecho de tener hijos es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, la prensa, lo mediático, que es parte de nuestro trabajo”.

Una semana atrás, en un nuevo capítulo de esta historia, la expareja de Carolina y el padre de sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, se había referido al tema en Socios del Espectáculo (El Trece). Hace casi 10 años que Vicuña y Ardohain le pusieron fin a la relación en medio de un escándalo de infidelidades que involucró a la China Suárez. A pesar de todo, los fanáticos del actor chileno y la modelo no pierden la esperanza de verlos nuevamente juntos y analizan cada una de las palabras, los gestos o las miradas que intercambian. Sentado en el asiento trasero de un auto, el actor de Envidiosa dio su opinión acerca de la separación y no dudó en apoyar a su expareja.

Benjamín Vicuña habló de la separación de Pampita y García Moritán (Video: Socios del Espectáculo/El Trece)

“Yo les dije, es la mamá de mis hijos y por supuesto que no puedo, no quiero ni debo hablar de su vida privada. Yo siempre bajo el vidrio y respondo porque ustedes me bancan y me acompañan, pero pónganse en mi lugar”, comenzó diciendo Benjamín. Cuando la cronista del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó si había tenido contacto con su expareja respondió tajante: “Lo que te acabo de decir. Les mando un besito”.