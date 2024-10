Quién es Luz Gaggi, la argentina de 22 años elegida para abrir el show de Paul McCartney en Buenos Aires

Luz Gaggi y una versión de "Blackbird" antes de abrirle el show a Paul McCartney en River

Este sábado 5 el estadio Más Monumental va a ser el escenario de la vuelta a la Argentina de Paul McCartney. Pero un rato antes de que el beatle vuelva a cantar en la Ciudad de Buenos Aires, será el turno de una joven cantante local. Con 22 años, Luz Gaggi será la encargada de abrir el show, todo un hito en su todavía incipiente carrera.

Nacida en La Plata en el año 2002, Luz se hizo conocida en 2021 durante su participación en La Voz Argentina (Telefe), donde su capacidad como cantante la llevaron hasta la final del certamen. Su highlight en el concurso fue, sin dudas, su sentida interpretación en clave r&b del reggaetón lento “El Farsante” (Ozuna). Pero pese a no haber ganado el reality show musical, ese fue el gran comienzo de una carrera que no para de crecer.

En 2023 lanzó su álbum debut, Altar, en el que se valió de una variada mezcla de sonidos latinos, flamenco y hip hop, a través de canciones como “Pierdo el amor” y “Dejarlo todo afuera”. El disco obtuvo dos nominaciones en los últimos Premios Gardel, en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Artista Pop.

Al margen de sus canciones, también llamó la atención de colegas consagrados, como David Lebón (quien la invitó a grabar una versión de “Frecuencia modulada” para el álbum Herencia Lebón) y de Diego Torres (colaboró en “Dejarlo todo afuera”). Al momento de contarle a sus seguidores que le abriría el show a Paul, Luz decidió hacerlo de una manera muy original: se grabó en modo selfie cantando una sentida versión de “Blackbird”, un clásico de los fab four escrito por McCartney. “VAMOS A HACERLE EL OPENING A PAUL MCCARTNEY ESTE SABADO 5.10 EN RIVER. Todavía no caigo, qué emoción”, escribió Gaggi al pie del video.

Luz Gaggi (Nicolás Stulberg)

La noticia de que le abriría el primer show en Buenos Aires a Paul se la dio su manager, Daniel Grinbank, todo un experimentado en la industria musical. Además de manejar la carrera de Gaggi, actualmente también cumple el mismo rol con Fito Páez y Chita. Ni bien se enteró de que tendría tamaña responsabilidad, Luz juntó a su banda y se puso a ensayar fuertemente para estar a tope este sábado.

“Yo sola nunca jamás hubiese llegado a lo que llego. Tengo un equipo y tengo mi familia, mis padres, mis tíos, mis hermanas y mis amigos. Somos un gran equipo yendo para adelante. Mi familia es mi apoyo y son una emoción fuerte. Y cuidan la casa, la raíz, que es superimportante para avanzar”, dijo Luz en diálogo con Infobae a la hora de contar donde encuentra su sostén principal para ser la artista que es hoy.

“Empecé a cantar por un tema de necesidad, a los 11. Necesidad de expresar y de sacar afuera emociones. ¿Dónde? En mi casa y desafinando bastante. En los primeros pasos de la vida hay que desafinar sí o sí. Desafinaba mucho. Lo peor de todo es que no me daba cuenta. Ahora me veo en videos con mucho amor, pero digo… ¡Nadie me estaba diciendo nada! ‘¡Luz, callate!’ Yo era bastante teatrera: mamá, preséntame y canto igual.”, dijo en aquel diálogo.

"El farsante", tema de Ozuna que Luz Gaggi interpretó en La Voz Argentina y con la que se hizo conocida dentro del reality show

“Seguí estudiando y estudiando, habrán pasado diez años. Hasta que de repente salí del secundario y a los cuatro meses me estaba presentando en un programa. Fue todo repentino, rápido. Estudié canto bastante en esos años y cuando surgió el programa tuve que estudiar mucho más. Se empezó a volver seria la cosa, no era más el living, era un público, un público externo”, contó también sobre su recorrido.

“Creo que es una bendición que tengo día a día, me pasa constantemente. Tengo que agradecer porque estoy en el momento y en el lugar indicado todo el tiempo. Gracias a eso me junto con gente que adoro, que admiro un montón y de repente estoy laburando mano a mano con ellos, me resulta fascinante. Como cuando hace dos años Dani Grinbank me llamó y me dijo: ‘Queremos tener una reunión con vos’. ¿Cómo? De repente me encontraba en la oficina con Grinbank, que es lo más de lo más, tomando mates y viendo qué podemos hacer con la carrera”, dijo.