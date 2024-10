Así vivían Pampita y Roberto García Moritán: desde el extraño objeto del baño al secreto mejor guardado de la modelo

La pareja contaba con una cafetera en el baño de su hogar (Video: Siendo Pampita - Paramount )

El fin de semana pasado, el mundo del espectáculo y la política quedaron descolocados con la separación de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. Tras varias versiones de crisis, el economista fue el primero en comunicarlo públicamente y, más tarde, la modelo hizo lo mismo con una serie de pruebas de sus chats privados. Durante su relación, el matrimonio compartió a puertas abiertas todos los detalles de su intimidad en su reality Siendo Pampita (Paramount+).

En ese entonces, la pareja mostró el íntimo proceso de la concepción al nacimiento de Ana, la convivencia entre los hijos de sus previas relaciones, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña (los chicos que tuvo con Benjamín Vicuña) y Santino y Delfina García Moritán (los hijos del político con Milagros Brito), y otras experiencias cotidianas. Incluso, dejaron entrever sus dotes culinarios, ya que en una de las tantas emisiones, la conductora le propuso a la familia realizar pizzas caseras y, si bien ninguno contaba con los conocimientos necesarios, la situación generó varias carcajadas. También hubo espacio para los momentos dolorosos, en especial a la hora de recordar a Blanca, la primogénita de la presentadora junto al actor chileno, que falleció el 8 de septiembre de 2012, producto de una neumonía hemorrágica.

En otro momento, la dupla mostró cuáles eran sus rutinas matutinas y las burlas que se hacían el uno al otro. Esto se dio a partir de la presencia de una cafetera en el baño. “No entiendo. Él se despierta y va a tomarse un cafecito”, indicó Pampita, en ese entonces, al describir las acciones que realizaba su marido tras salir de la cama. Mientras ella, con su pancita de varios meses de embarazo, se dirigía a la otra habitación, el economista terminó de preparar su infusión. En alusión a la máquina que reposaba en una sobremesa de mármol y que despertó todo tipo de comentarios entre los televidentes del programa, Moritán comentó: “Me hace bien al día, me hace bien a mí y a nosotros como pareja”.

Por su parte, entre risas, Ardohain le contestó al respecto: “¿Cómo pareja? Olvidate, esa cafetera queda ahí para siempre”. Fue entonces que el empresario gastronómico aclaró la importancia que tenía ese artefacto a metros del lavamanos.

"Esa cafetera queda ahí para siempre", aseguró, entre risas, la modelo sobre el artefacto en su baño (Siendo Pampita - Paramount+)

También compartieron el lado descontracturado de su vínculo amoroso. En esa misma escena, el ministro de Desarrollo Económico porteño aseguró que su esposa roncaba. “No sé roncar. Intentá hacerlo”, pidió la panelista de Los 8 Escalones (El Trece). Ante la incredulidad de su parte, él aprovechó para imitarla. “Sos una agonía, amor”, aseguró García Moritán mientras disfrutaba de su taza de café y le mostró videos de ella durmiendo para validar sus palabras, develando así el mayor secreto de la modelo.

El romance estuvo presente en el ciclo que protagonizó Carolina y su familia. En el quinto capítulo titulado “Sorpresas”, el esposo de la modelo tuvo un gesto sorpresa que la dejó sin palabras. En ese entonces, él llamó a Marcelo Ezquiaga, compositor y amigo personal, para que lo ayude a la hora de realizar el tema para su esposa.

Entre dudas y nervios, el político logró realizar los ensayos y realizó una puesta en escena ante su mujer en el Palacio Sans Souci, donde celebraron su casamiento en noviembre de 2019. Por su parte, ella quedó completamente sorprendida, ya que no solo organizó una cena a la luz de las velas, sino que estuvo presente una banda que acompañó la melodía de Roberto en todo momento.

La pareja mostró las intimidades de su matrimonio en ese programa (Siendo Pampita - Paramount+)

Cabe recordar que su historia de amor se concretó dos meses después de conocerse. Con una boda de ensueño, rodeados de 300 invitados, entre ellos amigos y familiares, la pareja dio el “Sí, quiero” ante el altar. Ese momento tuvo un profundo significado en la vida de Ardohain, quien había vivido duros momentos a nivel emocional. “Fue la revancha que tanto había esperado”, aseguró en aquella ocasión.

La pareja ensambló su familia tras contraer matrimonio en noviembre de 2019

Además, el casamiento los unió en una gran familia ensamblada y dio lugar a una nueva etapa en sus vidas. En especial luego de que, a dos años de la ceremonia, en julio de 2021, llegara su primera hija en común y la quinta para Pampita. La pequeña trajo gran alegría a sus padres, quienes compartieron sus mejores momentos con ella en las redes, siendo el último la fiesta de su tercer cumpleaños.