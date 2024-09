La palabra de Nico Occhiato sobre el estado de salud de su abuela, tras su llanto con una médium: “Estoy movilizado”

Nico Occhiato habló en LAM del delicado estado de salud de su abuela (Video: América TV)

El pasado viernes, el popular programa de streaming Nadie Dice Nada, que se emite por Luzu TV, se transformó en un escenario de intensas emociones cuando su conductor, Nico Occhiato, rompió en llanto tras una impactante revelación sobre la salud de su abuela. La médium Noelia Pace, invitada habitual del ciclo, sorprendió al hablar de Concepción, la abuela del influencer, quien cobró notoriedad por sus visitas televisivas a su nieto y se convirtió en una figura querida por la audiencia.

Las palabras de la médium tocaron profundamente al conductor, lo que provocó una reacción en él que rápidamente se viralizó en redes sociales. Este episodio fue muy comentado en múltiples plataformas y generó una ola de apoyo hacia Occhiato y su familia. En ese sentido, el notero de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, lo interceptó a la salida del programa, buscando conocer sus impresiones tras el emotivo momento vivido en el aire.

En un breve pero sincero intercambio, Nico habló sobre el estado de salud de su abuela. “Estoy movilizado, obviamente. Ella está bien, lo quiero aclarar. Hoy se me dio por contar eso, justo mi vieja me mandó un mensaje y me pidió que le pregunte a la médium”, comenzó diciendo el conductor, aún visiblemente afectado por la situación.

Una médium emocionó a Nico Occhiato con una revelación sobre su abuela en Luzu TV

La transmisión en vivo le permitió a la audiencia presenciar uno de esos momentos en los que la barrera entre la vida pública y la privada de una figura mediática se pierden. Nico, conocido por su estilo relajado y más bien perfil bajo, no pudo evitar emocionarse al hablar de su abuela, quien tiene 80 años y enfrenta los desafíos naturales de la edad. “Esto es lo que tiene estar en una mesa entre amigos y por ahí olvidarse de la cantidad de gente que está viendo o la repercusión que tiene”, reflexionó más tarde en diálogo con el cronista del ciclo.

A su vez, Occhiato confesó que, aunque no estaba seguro de si debía haber compartido un tema tan personal al aire, la naturalidad del programa lo llevó a hacerlo sin pensarlo demasiado. “No hay mucho más. Por ahí está el planteo de si lo tendría que haber dicho al aire o no, pero bueno me salió así, fue genuino. El programa es así de genuino y por eso pasó lo que pasó”, concluyó.

El momento viral de Nico Occhiato con la médium

Una médium emocionó a Nico Occhiato con una revelación sobre su abuela en Luzu TV

La profesional había sido invitada para brindar mensajes del “más allá” tanto al público como a los miembros del panel y cuando llegó el turno del conductor, con voz temblorosa, Occhiato reveló que su abuela se encontraba atravesando una situación delicada de salud.

“Me quería asegurar que mi mamá no esté mirando porque mi abuela está pasando por un momento duro”, comenzó diciendo el conductor y en ese instante, Pace canalizó información por pedido de Nico. Con calma, solicitó la fecha de nacimiento de su abuela, a lo que él respondió: “28 de diciembre de 1943. Se llama Concepción”. Tras recibir este dato, la espiritista comenzó a hablar: “Hay algo ahí con respecto a no seguir gestionando, sino dejar que suceda... Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre. Si lo dilatan es por el buen trato, por el buen cuidado... ¿se entiende?”, afirmó.

Las palabras de Noelia resonaron profundamente en el estudio. Mientras las lágrimas comenzaban a brotar de Nico, él apenas podía asentir con la cabeza, evidentemente conmovido por la situación. Con empatía y sensibilidad, la médium continuó: “Por privado yo te voy a decir qué le tiene que decir tu mamá, porque eso es lo que la tiene como estancada y, a diferencia de lo que todos creen, sí se quiere ir”.

Estas palabras fueron fuertes para el conductor por lo que se cubrió el rostro y dejó escapar un llanto incontenible que interrumpió la fluidez del programa. Durante varios minutos, se mantuvo en esa posición, con el peso de la revelación cayendo sobre él. La espiritista, por su parte, respetó el momento, pero agregó una reflexión que ofreció más contexto a la situación. “Muchas veces, quienes están en el proceso intentando avanzar, necesitan esperar que el resto tome conciencia. Lo que pasó con tu tío”, lanzó.