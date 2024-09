Las picantes declaraciones Catherine Fulop después del faltazo de Gabriela Sabatini al casamiento de Oriana y Paulo Dybala

Catherine Fulop volvió a hablar de la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de Oriana (Video: Intrusos, América)

A dos meses del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y la polémica ausencia de su tía Gabriela Sabatini en la tan esperada ceremonia, Catherine Fulop se refirió al tema durante una entrevista con Intrusos (América TV) y dejó un llamativo mensaje que, nuevamente, generó rumores de mala relación entre las dos mujeres.

Cabe recordar que días antes de la boda, había mucha especulación acerca de si iba a asistir o no la extenista, a causa de la turbulenta relación con Fulop. “Lo único que te voy a decir es que no voy a hablar de ella por respeto a mi esposo, que merece todo el cuidado, porque el que más sufre es él. Todos los demás somos casi de palo”, comenzó diciendo la actriz venezolana.

Si bien mantuvo el silencio a la hora de hablar del distanciamiento, no dudó en lanzar un palito para su cuñada: “Realmente prefiero no hacer ningún comentario al respecto, lo que sí sé es que en el casamiento de mi hija no faltó nadie. Estuvimos todos los que la amamos y queremos que ella sea feliz y le deseamos todo lo mejor. Eso es lo único que a mí me importa”. Por otro lado, hizo referencia al vínculo que mantienen tía y sobrina: “No me meto en las relaciones de nadie de la familia, prefiero, sobre todo por respeto a mi marido, que lo amo”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron hace dos meses en una gran ceremonia

“La vida es así, a veces uno la tiene que aceptar. Lamento mucho todo lo que a mi marido le está pasando”, cerró el tema sobre la ausencia de la exdeportista que tanto dio que hablar. Minutos antes de referirse al conflicto, habló a fondo acerca del feliz momento que vivieron en el Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, junto a 300 invitados.

“Fue muy impresionante, tan bello, la ceremonia fue superemotiva. Ova estaba que no podía creer que iba a entregar a su niña, igual estaba muy feliz porque lo conoce a Paulo y tienen una muy linda relación”, recordó la conductora.

En la víspera de la boda, Catherine dio una entrevista en LAM (América TV) en la cual habló del estado de su relación, dejando en claro que “el faltazo” no tuvo nada que ver con ella: “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla”.

Catherine Fulop habló del distanciamiento de Gabriela Sabatini de su familia

Las distintas versiones detrás de la ausencia de Gabriela Sabatini al casamiento

Desde que se conoció la noticia del casamiento entre la cantante y el futbolista de La Roma, distintas versiones sobre la presencia de la extenista no tardaron en llegar, incluso luego de que Ova Sabatini confirmara su ausentismo. Por un lado, Yanina Latorre, panelista en LAM, dio uno de los primeros posibles motivos: “El tema es que los Sabatini que viven en Argentina no quieren a la pareja de Gaby, con quien ella está hace mil años y viven en Suiza, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra”.

A un mes de la ceremonia, Ángel de Brito, en su programa de streaming en Bondi, reveló otra de las versiones detrás de su ausencia en la lista de invitados: “En el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala de lo que más se habló fue de que Gaby no vino. Muchos dijeron ‘que chot… Gaby Sabatini, cómo no iba a venir, cómo no la saluda por las redes’”, arrancó diciendo el periodista de espectáculos.

Ángel de Brito contó el motivo por el que Gabriela Sabatini no fue al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Video: Bondi)

“De una muy buena fuente, la mejor fuente, me contaron que a Gaby Sabatini nunca le llegó la invitación. Nunca fue formalmente invitada. El único comentario que recibió, y lástima que no está Dalma hoy, es de Claudia Villafañe que le dejó un mensaje y le dijo ‘es el casamiento de Oriana, es tal fecha, avisándole que era la boda’, pero nunca le llegó la tarjetita formalmente. Ni Oriana la llamó, ni Cathy la llamó… Bueno, con ella ni se hablan. Ni su hermano Ova, ni su sobrina. Ese es el verdadero motivo por el que no vino“, cerró.