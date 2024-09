VivaLaFamilia con Jesica Cirio y su hija, Chloe: “Cuando te veo en la tele me da ansiedad porque quiero estar con vos”

Viva La Familia Capítulo N° 9 - Jesica Cirio y su única hija, Chloe

Hoy se presenta la novena entrega del segmento #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar algunos momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A partir de una serie de preguntas, los participantes también tienen la chance de jugar y divertirse; y, el público, de conocerlos un poco más.

En esta oportunidad, participaron Jesica Cirio y su única hija Chloe, quienes dieron a conocer algunos aspectos de su vínculo familiar. Previo a inaugurar la ronda de preguntas, la modelo arrancó la sesión con el tradicional “saludo de dedito”, un gesto especial entre ambas. Uno de los primeros interrogantes tuvo que ver con la frecuencia con la que la modelo le dice: “Te quiero” a su hija. Sin poder determinar un número exacto, la niña de 6 años respondió que lo escucha “Muchas veces”. Además, dejó en claro que es “todos los días”.

Luego siguió el turno de Chloe: “¿En qué cosas nos parecemos?”, preguntó. “Nos parecemos cuando caminamos. Muchas veces en algunos gestos y que te gusta hacer mucha actividad física, como mamá. Hacés mucha gimnasia, te gusta el deporte”, replicó Jesica.

Para intentar determinar la comunicación y el conocimiento que hay entre ambas, la conductora le consultó a su hija: “¿De qué trabaja mamá?”. La niña contestó que su actividad es el modelaje, aunque “a veces bailás, a veces te hacés fotos, a veces entrenás y te grabás. A veces subís un video a YouTube, a TikTok”. Fue en ese momento que Chloe sorprendió con una reflexión: “Cuando te veo en la tele, me da un poco de ansiedad porque quiero estar con vos y con tu chef. ¿No te acordás que hacías recetas en la tele?”, sumó acerca del paso de Cirio por La Peña de Morfi (Telefe).

Jesica Cirio y su hija Chloe compartieron una charla sobre el presente, las similitudes y diferencias y el futuro (Fotos/Candela Teicheira)

Jesica destacó el presente de la relación entre ambas y detalló las actividades que comparten. “Hoy mamá tiene más tiempo con vos. Muchas veces digo que no a un montón de cosas para poder...”, dijo. En ese instante la pequeña la interrumpió y reafirmó las palabras de su madre al destacar que: “Hoy no tenés boxeo”. Entonces Jesica sumó: “Hoy te busco en el colegio. Te llevo todos los días. Estoy mucho tiempo con vos, con todas tus actividades”.

Un instante muy particular se vivió cuando Cirio consultó a su hija sobre qué cosas le dan vergüenza. Tras una explosión de risa, Chloe respondió: “Que te des besos en la boca con Elías”, en referencia al marido de la modelo, con quien se casó a fines de mayo último.

Más adelante llegó el instante en que comenzaron a enumerar las diferencias entre ambas. Sobre ello, Jesica explicó: “No coincidimos cuando mirás YouTube. Un montón. Porque a mamá no le gusta que mires YouTube”. Interrumpiendo su exposición, Chloe respondió con un letal “al menos respetame un poco”, lo que llevó a que su madre le aclare que “yo te respeto, pero bueno, porque te respeto, trato de que no pases tanto tiempo en YouTube”.

Chloe tiene 6 años y es fruto de la relación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde

“Tampoco coincidimos cuando te enojás con mamá”, destacó la modelo. Pícara, su hija le retrucó: “Vos también te enojás. Me gritás un montón”. La modelo aclaró: “No te grito un montón. Solo cuando pasan cosas y no me hacés caso; cuando te digo las cosas una vez, dos veces, tres veces. Mamá no es de gritarte”. Así, Chloe explicó que los enojos suelen ocurrir porque “mamá no quiere que coma ni papas fritas, ni Oreos, ni nada que tenga gluten”. Una vez más, Cirio tomó la palabra y explicó que eso se debe a que le hace mal a la panza. La menor imploró “por lo menos decime que ‘Sí’ un día” y, con una “promesa de dedito”, acordaron pasar 24 horas comiendo productos con gluten juntas.

Para finalizar, Jesica le consultó a Chloe qué le gustaría ser cuando sea grande. “Estar con mi mamá”, respondió la niña para luego sorprender con la profesión que anhela para su futuro: “Quiero ser arquitecta”.

Fotos/Candela Teicheira