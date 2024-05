La palabra de Jesica Cirio tras su boda: por qué volvió a creer en el amor y cómo quedó su relación con Martín Insaurralde

La palabra de Jesica Cirio tras su boda con Elías Piccirillo (Video: Intrusos, América)

Este domingo, Jesica Cirio dio el “Sí” y se casó por civil con Elías Piccirillo tras un año de noviazgo. Después de las celebraciones, la modelo y conductora reveló detalles sobre la boda y habló sobre la relación con su exmarido Martín Insaurralde, padre de su hija Chloé, aunque evitó extenderse en algunas preguntas de los panelistas. “Quise hablar con ustedes porque la amo a Flor (De La V)”, expresó en diálogo con Intrusos (América).

“La verdad es que la boda se iba a hacer en abril y el vestido lo tenía desde ese momento, entonces, quedó así. Era el vestido que habíamos elegido para el Civil y para la ceremonia porque me gustaba mucho y tenía el detalle del costado de la mariposa que simboliza nuestro amor y no quise cambiarlo. Le agregué el tapadito y, apenas terminó la ceremonia, me abrigué y ya…”, dijo la modelo y conductora sobre la elección de la prenda para la ocasión.

Sobre cómo nació el amor en la pareja, Cirio describió: “Desde el día que lo conocí tuvimos muchísima conexión. Fue el 26 de mayo del año pasado y, a partir de ahí, nunca nos separamos: nos vimos todos los días. Nadie nos presentó. Lo conocí cuando fui a un evento en Cataratas y cuando llegué vi que estaba con un montón de gente y me saludó lo más normal. Nos quedamos hablando de una cosa y de otra en un cóctel antes del evento. Lo miré, me pareció lindo y después seguimos toda la semana en contacto, pero intensamente. Encontré una persona que es muy parecida a mí, muy realizada en su trabajo, superinteligente, muy dulce, buen compañero y muy contenedor, y creo que fue muy importante en ese momento porque me apoyé mucho en él, más allá de que me enamoré perdidamente, hubo mucha conexión entre los dos”.

Y continuó: “Al poco tiempo de estar juntos, él me miró y me dijo: ‘Yo no estoy para jugar, ¿querés algo serio? ¿Algo más?’. Porque si vamos a estar haciendo cualquier cosa, prefiero que no’. Es como que me quedé… es difícil contestar porque cuando recién conocés a alguien, no sabés si va a funcionar o no, entonces. Le dije: ‘Probemos’. Él no quería jugar, me planteó que quería estar conmigo y tenía ganas de conocerme de verdad e intentemos que sea algo lindo. A los meses nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro, en el buen sentido de querer compartir nuestro tiempo, de proyectar y de planear lo que fuera”.

“¿Qué pasó cuando lo conoció tu hija?”, quiso saber Florencia de la V. “A Chloé se lo presenté en septiembre. Ya lo había visto algunas veces, pero le dije que era mi pareja y ella estaba feliz. Desde el primer día ella conectó muy rápido y no se puso celosa, todo lo contrario. Él fue muy dulce con ella. Empezamos a convivir en octubre y vivimos juntos desde ese momento”.

“¿Cuándo te propuso matrimonio?”, indagaron a la modelo desde el panel. “Cuando él me lo propuso o lo empezamos a charlar, me pareció algo relindo. Fue muy fuerte lo que nos pasó a nosotros, desde el amor, desde la confianza. Él se quería casar y a mí me pareció una manera de sellar nuestro amor y de seguir adelante con esta familia, que espero que se siga agrandando”, respondió.

Sobre el significado del tatuaje de la mariposa, Cirio contó: “En un momento de mucha angustia se me posó una mariposa color naranja y al otro día se me volvió a posar. Sentía que me daba fuerza para salir adelante y tomar decisiones. El día que falleció mi tía (en 2013), a mí y a mis primos, nos dieron un símbolo de la mariposa y nos dijeron que cada vez que la necesitemos ella iba a estar ahí y se iba a posar una mariposa. Efectivamente, me pasó eso. Hace unos meses, cuando estábamos caminando con Eli, se nos cruzó una mariposa naranja y al otro día también, fue muy fuerte. Le conté la historia y al tiempo decidimos hacernos el tatuaje. Nos hicimos media mariposa cada uno y el infinito con nuestras iniciales”.

Consultada sobre su anterior relación con Martín Insaurralde, Jesica contó: “Nosotros estábamos separados hace bastante, pero lo hicimos público tiempo después. Fue duro y la pasé mal, pero a la vez estaba disfrutando de esta relación tan pura y sana. Él me acompañó en todo este proceso que se terminó transformando en algo muy lindo porque después de que llovió, paró y salió el sol”.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casaron en una boda íntima en el Palacio Duhau: “Esto es un proyecto de vida” (Foto: Nicolás Stulberg)

“¿Te estafó Martín Insaurralde?”, insistió Karina Iavícoli. “La realidad es que es el padre de Chloé y no voy a decir una cosa así, creo que es parte del proceso de una relación y no siempre las cosas salen bien. Sufrí mucho y me dolió, pero con el tiempo todo se va acomodando y hoy la vida me volvió a recompensar, y entonces miro lo que me pasa hoy”, señaló Cirio.

“¿Cómo es la relación con el padre de tu hija?”, intentaron saber los periodistas del programa de América. “No importa, es parte de un proceso natural, está todo cordial. Fue muy dura para mí toda la exposición. Si bien desde los 11 años estoy acostumbrada a trabajar en la tele, nunca había vivido una cosa así y fue demasiado fuerte, así que me metí para adentro y me encerré con mi pareja y con mi hija, y lo hago hasta el día de hoy porque no doy notas y no hago eventos. Quiero resguardarme y estar tranquila. El tiempo que hoy tengo quiero dárselo a mi hija. Lo que me corresponde como mamá es protegerla y tratar de darle lo mejor. La pasé mal, fue horrible…”, se sinceró.

“¿Qué pensás sobre las críticas del pasado de Elías?”, preguntó Guido Záffora. “La verdad que no veo… y tomé la decisión de alejarme del medio. Hay cosas que las guardamos para nosotros y trato de no involucrarme. Él tiene una tarjeta y es empresario. Trabaja un montón y es una hermosa persona”, remató la exconductora de La Peña de Morfi.

“¿Cómo es la relación con los hijos de Martín Insaurralde?”, repreguntó otro de los periodistas, contando que estuvieron presentes en el reciente casamiento. “Son unos excelentes hermanos, son chicos muy sanos y muy buena gente. Aman a su hermana y le dedican mucho tiempo. Se juntan todas las semanas a hacer la tarea con ella, la aman, la miman, creo que eso es hermoso y me pone muy feliz de que siga siendo así”, destacó Jesica que, ante la nueva consulta sobre si hubo un pedido de disculpas del exintendente de Lomas de Zamora, manifestó: “No importa, ya pasó y ya está. No sé si me pidió perdón o no, me lo voy a guardar para mí”.