Nicole Neumann deslumbró en los Martín Fierro 2024 junto a sus hijas Indiana y Allegra: “Les pedí que me acompañen”

Nicole Neumann llegó a los Martín Fierro acompañada de sus hijas y compartió la mesa con ellas (Video: Instagram)

La edición 2024 de los Martín Fierro tuvo como uno de sus momentos más destacados la aparición de Nicole Neumann en la alfombra azul, quien asistió al evento acompañada de sus hijas mayores, Indiana y Allegra Cubero. La reconocida modelo y sus hijas captaron la atención de todos los presentes con su elegancia y sobre todo con la complicidad que demostraron entre la mayor de Nicole y Fabián Cubero, ya que hasta hace unos meses la relación entre ellas era distante.

Nicole, siempre impecable en sus apariciones públicas, eligió para la ocasión un vestido largo de Min Agostini, una pieza en tonos blanco y beige oscuro que combinaba sofisticación y sencillez. Indiana y Allegra, por su parte, optaron por vestidos largos de cortes similares, demostrando que el buen gusto y el estilo son algo que han heredado de su madre.

La modelo también hizo énfasis en la importancia del peinado, diseñado por Oscar Carrizo, quien creó un recogido que complementaba a la perfección su atuendo. El maquillaje estuvo a cargo de De la Vega, mientras que los accesorios que lució, incluyendo aros enchapados en oro de Sintesis Design, le dieron el toque final a un look que no dejó indiferente a nadie. Desde la marca de joyería no tardaron en destacar en sus redes: “Una diosa Nicole en los Martín Fierro usando nuestros aros enchapados en oro 24K”.

Martin Fierro 2024 MF Nicole Neumann junto a sus hijas (RS Fotos)

A su vez, desde la alfombra azul, Nicole compartió detalles sobre cómo terminó acompañada de sus hijas mayores a la gala, explicando que una invitada de último momento canceló su participación. “Venimos acá con las chicas, Indy y Allu. Manu no pudo venir a último momento, así que las llamé que estaban en el colegio. Les digo ‘chicas, Manu no puede venir, ¿me acompañan?’. Las dos quisieron venir, así que acá estamos”, comentó Neumann.

La elección de los atuendos para la ocasión no fue casual. Aunque Indiana y Allegra tienen gustos propios, ambas reconocieron que su madre tuvo un papel fundamental en sus looks. Allegra lo contó en una breve declaración: “Mamá eligió más o menos lo que usamos y nosotras decidimos”. Por su parte, Indiana confirmó: “Ella supervisó nuestros vestidos”, cuando el periodista Robertito Funes le preguntó directamente sobre quién las había asesorado en su vestuario.

En esta oportunidad, la mayor de las hermanas optó por un vestido azul francia que combinó de manera impecable con sandalias de taco aguja color lila y joyas doradas, aportando un toque moderno y sofisticado. Allegra, en cambio, lució un vestido de Laurencio Adot en tono violeta oscuro, completando su look con sandalias negras decoradas con piedras plateadas, que coordinaban a la perfección con una cartera en tonos similares.

Un encuentro incómodo con Mica Viciconte

Mica Viciconte estuvo con Indiana y Allegra Cubero en los Martín Fierro

Sin embargo, la velada también tuvo su cuota de tensión cuando las pequeñas dividieron su tiempo entre su madre y la actual pareja de su padre, Mica Viciconte, quien también asistió al evento junto a Fabián Cubero, exmarido de Nicole y padre de Indiana y Allegra. La relación entre Neumann y Viciconte estuvo marcada por diferencias públicas, y este reencuentro no pasó desapercibido para las cámaras.

Aunque la situación fue incómoda, las menores lo manejaron con calma y madurez, para que, justamente, este encuentro no escalara en una confrontación visible. Tras el intercambio con Viciconte, tanto Indiana como Allegra regresaron a la mesa donde se encontraba su madre, disfrutando del resto de la noche en un ambiente más relajado y evitando cualquier tensión pública.