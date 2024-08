El look retro de la China Suárez que será tendencia en el verano

La actriz no deja de sorprender con su vestuario mientras disfruta de sus vacaciones (Fotos: Instagram)

La China Suárez causó furor en Miami al presentar una tendencia de moda que promete estar en auge el próximo verano. La actriz y cantante argentina, que está de vacaciones en la ciudad con sus tres hijos, deslumbró a sus seguidores con un look reminiscente de los años ‘90, imponiendo este estilo retro.

Siempre activa en las redes sociales con el día a día de sus obligaciones laborales, además de los momentos compartidos en familia, justamente respecto de este último caso versan sus últimas publicaciones en las que se pudo observar cada uno de los pasos de su viaje con sus pequeños por los parques de Disney, entre otros destinos clásicos. Así junto a Rufina -la niña que tuvo con Nicolás Cabré- y Magnolia y Amancio -los pequeños que nacieron del amor con Benjamín Vicuña- pasaron días inolvidables.

En una de sus recientes apariciones, la intérprete se mostró luciendo un conjunto compuesto por un top strapless y una minifalda con volados, ambos confeccionados en algodón de color jean gris nevado. Este look, que evoca la moda de la década de los ‘90, es una mezcla perfecta de nostalgia y modernidad, y fue recibido con entusiasmo por la mayoría de sus seguidores. Este equipo fue destacado como una de las tendencias que volverán a pisar fuerte en el verano de 2025 y que ya se puede ver en el verano europeo.

La China Suárez usó un look que evoca la moda de la década de los ‘90

Top strapless y una minifalda con volados, ambos confeccionados en algodón de color jean gris nevado, formaron el equipo aprobado por sus seguidores

Para completar su atuendo, la China eligió zapatillas urbanas con detalles en verde, medias negras cortas, lentes de sol y el pelo recogido en un rodete. Este look urbano y relajado no solo capturó la esencia de la moda noventera, sino que también resalta su personalidad audaz y fresca. Así, desde su publicación, los comentarios no tardaron en llegar, elogiando desde el atuendo elegido hasta su figura. Sin embargo, uno de los primeros en hacerse notar fue el que rezaba: “Ya está grande para esas fotos propias de una quinceañera”.

Ante esa expresión, fueron varios los que contestaron con declaraciones como “usted también está grande señor, para ese tipo de comentario. Mire, si lo que hace una persona no daña a terceros, está bien. Lo único malo es cuando nuestras acciones dañan a otros”, en tanto otra de las respuestas que se pueden leer.

La China Suárez

Una selfie en el auto para mostrar su nuevo look

Además, la actriz compartió en sus redes sociales imágenes desde la playa donde lució una microbikini, que no tardaron en causar sensación entre sus poco más de 6 millones y medio de seguidores en Instagram. En estas fotos, la intérprete lució una microbikini negra de dos piezas, con detalles únicos como un corpiño triangular adornado con cadenas doradas y perlas. Dichos detalles otorgaron a la prenda un toque de originalidad dentro de su sencillez clásica.

La intérprete lució una microbikini negra en las playas de Miami

Fiel a su estilo, su beauty look fue completamente natural, usando apenas máscara de pestañas negra, mientras que su cabello, suelto y peinado hacia atrás, se veía mojado tras un reciente chapuzón en el mar turquesa. En resumen, la China Suárez capturó nuevamente la atención del público con su estilo, marcando el regreso de las tendencias de los años ‘90 y mostrando cómo estas vuelven a ser relevantes en la moda actual, especialmente de cara al verano 2025.