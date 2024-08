Andrés Ciro, Miranda! y un cruce musical inédito logrado por el productor Big One: “Un sueño cumplido”

Ciro, Miranda!, Big One - A donde vas si te vas | CROSSOVER #6

De los múltiples productores que vienen pegando hits bailables en el último lustro, Big One es uno de los más requeridos por los cantantes que navegan por las aguas del pop urbano, esa mezcla que incluye reggaetón, rap, dance y otros elementos. Nacido en Necochea con el nombre Daniel Ismael Real, ya colaboró con figuras como Duki, María Becerra, Lali, Lit Killah, FMK, Emilia y muchos más.

A comienzos del año pasado, Big One decidió darle un vuelco a su música al crear, a la usanza de Bizarrap y muchos otros productores del mundo, sus propias sesiones. En su caso, las llamó “Crossover” y consiste en juntar a dos artistas para grabar una colaboración. La primera entrega fue con Emilia y Callejero Fino; luego unió a FMK con Ke Personajes; después a Rusherking con Ulises Bueno; en la cuarta juntó a Tini y BM; y en la quinta, María Becerra y Trueno. Pero esta semana rompió todos los moldes al lograr el cruce inédito entre Andrés Ciro Martínez y Miranda!

El tema lleva como título “A dónde vas si te vas”, una frase que aportó el exlíder de Los Piojos durante la grabación. Lo primero que se escucha es una guitarra acústica aportada por Juan Gigena Abalos, guitarrista de Ciro y Los Persas, y desde ahí arranca una mezcla que incluye la armónica característica de Ciro, aunque en un mood más tanguero que blusero. Luego, un beat con sabor afro abre el audio de tal manera en que la canción deriva en una especie de flamenco pop, efecto acentuado con el aporte vocal de Ale Sergi y Juliana Gattas.

Big One en Luzu contó la historia de "A Donde vas si te vas"

“Que se haya sumado Ciro es 100% obra de Ale Sergi, capo total. A él siempre le gustó mi proyecto y me dijo: ‘Vamos a hacer algo muy grande con esto, tenemos que sacar un buen tema, con un buen junte’”, contó el propio Big One en diálogo con el stream Algo de música (Luzu TV). “Lo craneamos en España. Estábamos en Madrid pensándolo, porque nosotros habíamos hecho una canción y me dijo: ‘Che, ¿sabés qué? Voy a hablar con Ciro, se la voy a mandar’. Y me llamó la atención, porque podría haber sido algo más normal. Me imaginaba un crossover de Miranda! con algo más... alcanzable, digamos. Más urbano, más popero. Pero me trajo un ícono del rock nacional. Lo pensé un rato y le dije: ‘Sí, dale, 100%. Está buenísimo tener a Ciro en un crossover, es una locura’”, recordó el productor.

Ale Sergi, Juliana Gattas, Big One y Andrés Ciro, protagonistas de un cruce inusual en la música argentina

“A Ciro le llegó el tema y le gustó. Pero no entendía el formato, no entendía bien para qué era. Me cuentan que curioseó un poco, investigó y se terminó prendiendo. Vino al estudio y lo conocí ahí junto con Ale. Tuvimos una sesión zarpada, increíble. Y después tuvimos otra más, muy larga y muy buena. Probamos este tema y otro más, también. Esta versión que sale es la primera, el tema main que teníamos. Y estoy muy contento con el resultado”, dijo Big One, quien a la vez reveló que el cantante de Los Piojos es uno de los artistas favoritos de su familia. “Mi viejo escuchaba Ciro, mi tío también, entonces yo lo escuchaba en mi casa... Mi tío y mi vieja me volvieron loco con esta canción y les encanta, se les quedó muy pegada. Fue un sueño cumplido”, siguió.

Big One recordó que el encuentro con Ciro y los Miranda! en el estudio consistió en pasar “un rato full focus y otro rato de cagarse de risa, boludear. Eso es fundamental porque te relaja y no estás con la presión de pensar una idea para siempre. Le pedí a Ciro que grabemos una armónica, obviamente. Es un tema que tiene muchas cosas que van a sonar argentinas y está bueno todo ese junte, se siente en la canción. Pero la verdad que no sé qué género es. Es muy complejo”.