La felicidad de Mirtha Legrand porque será distinguida doctor “honoris causa” en la UBA: “Es un orgullo para mí”

Mirtha Legrand habló del honor que recibió por parte de la UBA (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

Pasaron pocos minutos desde que Mirtha Legrand arrancó su ciclo de El Trece cuando compartió una noticia que la llena de emoción y alegría por estos días. La diva será distinguida del 15 al 22 de octubre por la Universidad de Buenos Aires (UBA) al ser nombrada doctor honoris causa en la segunda edición del Festival Internacional de Cine (FIC.UBA), por su labor en 36 films que van de la comedia blanca al drama noir.

“Es un orgullo para mí contarles que la Universidad de Buenos Aires me otorgará el honoris de más alta jerarquía, en el marco del Festival Internacional de Cine que realizarán en octubre, doctor honoris causa debido a la trayectoria como la gran diva de la era dorada del cine nacional”, leyó, en una tarjeta mientras todos en el estudio la ovacionaban. “Así que desde ahora me llaman ‘doctora’. ‘La doctora Mirtha’”, comentó la diva, risueña.

“Es muy lindo. Este honor lo comparto con ustedes, quienes me han dado la alegría de poder trabajar de lo que más amo durante tantos años. Muchísimas gracias”, concluyó, con la voz quebrada por la emoción por el homenaje que le realizarán. “Yo tengo más de 30 películas hechas como protagonista. Serán 32 o 33, siempre me olvido de una que no sé cuál es”, detalló, con su clásica minuciosidad mientras recibía un enorme ramo de rosas.

Mirtha Legrand en una escena de "La Patota" (1960)

Allí reprodujo las palabras que le dedicó Ricardo Alfonsín, el director del festival. “Felicitaciones por el honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. El verdadero honor será nuestro al recibirla como la gran estrella de nuestro próximo Festival de Cine, FIC.UBA. Con agradecimiento, cariño y admiración, Ricardo Alfonsín hijo”, leyó la conductora.

“¡Ay, que lindo! ¡Qué honor! Cuando me lo dijeron dije ‘¿yo, doctora?, ¿de dónde doctora?’. Me dijeron que era honoris causa y me explicaron por qué. Hay una sección de cine en la universidad”, aseguró, sobre su sorpresa inicial cuando fue avisada que iba recibir el título honorífico de la universidad pública argentina. Además FIC.UBA homenajeará a Daniel Tinayre, a 30 años de su fallecimiento con una proyección especial de La Mary (1974), que a su vez celebrará el 50º aniversario de su estreno.

Con sede en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el festival se propone ser un encuentro que pone énfasis en “el diálogo entre la historia, el presente y el futuro del cine”, según se describe en la nota oficial. La inauguración y la ceremonia, en donde además de Mirtha Legrand recibirán doctores honoris causa, Héctor Olivera y la directora iraní Marjane Satrapi será el martes 15 de octubre.

Esposa último modelo, película dirigida por Carlos Schlieper, estrenada en 1950 protagonizada por Mirtha Legrand. En la imagen junto a Osvaldo Miranda

Mirtha, reconocida por su prolífica carrera en la época dorada del cine argentino, participará en un homenaje que incluirá una retrospectiva de su filmografía. Olivera, por su parte, celebrará el 50º aniversario de su icónica película La Patagonia Rebelde, que será proyectada en su versión restaurada para la ocasión.

A lo largo de su carrera, Olivera dirigió 23 largometrajes de ficción, entre los que se destacan, además de La Patagonia Rebelde, películas como No habrá más penas ni olvido (1984), ganadora junto con la primera de un Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, La nona (1979) y La noche de los lápices (1986). Estas producciones no solo han sido aclamadas en el ámbito local sino también reconocidas internacionalmente.

Marjane Satrapi, la multipremiada directora e ilustradora franco-iraní, es la invitada internacional estelar de este festival. Su película Persépolis, que recibió el Premio del Jurado en Cannes y el César a la Mejor Película, ha sido un estandarte en la lucha por los derechos humanos. Satrapi va a dictar uno de los seminarios centrales del festival. Además, su película Paradis Paris se proyectará el miércoles 16 de octubre en el Cine Gaumont como apertura del festival. También se podrán ver Persépolis (2007), Poulet aux prunes (2011), La Bande des Jotas (2013), The Voices (2014) y Radioactive (2020).