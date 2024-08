El exabrupto de Maju Lozano contra Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género

La humorista se refirió a la situación judicial del exmandatario (Video: Noche al Dente - América TV)

La denuncia penal de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández continúa generando revuelo en diferentes sectores de la sociedad. Esto dio lugar a que varias figuras públicas se manifiesten al respecto, en especial algunos del ámbito del espectáculo. En ese sentido, Maju Lozano aprovechó su paso por el programa conducido por Fer Dente para condenar los actos del exmandatario argentino y no se guardó nada ante la cámara.

“¿Cómo te está pegando esta semana que estamos con la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández?”, le consultó el presentador en la última emisión de Noche al Dente (América). Lejos de evadir el tema, la flamante conductora de Cocineros Argentinos expresó: “Este país es una caja de sorpresas. Siempre es horrible, pero esto me parece de una gravedad... Olvidate que uno vaya por acá o allá, es un expresidente acusado por violencia de género. Es una vergüenza, un papelón...”.

Dente coincidió con la indignación de su invitada, a lo cual señaló: “Estamos todos que no sabemos para dónde va...”, sosteniendo la línea de la conversación al aire, Maju sumó: “Y no sabemos qué hay detrás, si hay algo más. Es que yo digo ‘¿es real el nivel de impunidad de todos lados?’”. Además, la humorista aprovechó para realizar un fuerte comentario de la situación a la que se afronta el país hace bastante tiempo: “Esto habla de mucha impunidad, de mucha gente que se cayó la boca en esto y tantos temas del país, porque tampoco nos podemos hacer los bol...”.

Cabe mencionar que Maju Lozano no fue la única figura mediática que decidió referirse al accionar del expresidente argentino. El miércoles por la tarde, Verónica Lozano le dio un tiempo al tema en su ciclo Cortá por Lozano (Telefe), al cual asistió el abogado penalista Juan Pablo Fioribello. A partir de la presencia del letrado, la conductora opinó y dejó en claro su indignación.

“Siempre flasheamos con que tiene que ser un monstruo, alguien que venga con un cuchillo en la mano y claramente no es así”, comenzó diciendo la presentadora ante la mirada atenta de su invitado. Además, aprovechó para consultarle al abogado por un particular detalle de la vida de Fernández: “Circuló una información que cuando Alberto se entera, que ella va a hacer la denuncia, habría dicho que se iba a sacar la vida, ¿es así?”. Por su parte, Fioribello decidió evadir el tema: “Por un tema prefiero no contestar. Él estaba muy angustiado. No sé si es una forma de condicionarla”.

Ante sus palabras, Verónica interrumpió el hilo de su relato y resaltó que: “Por eso es importante la red de contención. Lamentablemente la línea del 144 se ha desmantelado prácticamente”. Eso no fue todo, la conductora dejó salir su furia por quienes se aprovechan de la situación para volverlo una problemática de índole política: “Ahora hay muchos rasgándose las vestiduras, aprovechando esta circunstancia políticamente. Les piden a las mujeres que salgamos a hablar, a pedir perdón”.

La presentadora indicó que “no es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me parecía un for... Yo lo voté, y tengo que decirlo. Me pareció un pelotu... desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP”. Y en otro momento de su charla con el letrado, Verónica decidió defenderse de las críticas que recibió por mostrar su apoyo al exmandatario en los inicios de su gestión al mando del Poder Ejecutivo. “La escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía ni de nadie.