La frase romántica de Nacho Castañares para elogiar a Coty Romero que despertó una ola de especulaciones

La sugestiva frase de Nacho Castañares para elogiar a su novia que despertó una ola de especulaciones

Nacho Castañares y Coty Romero se muestran cada vez más enamorados y su relación parece ir muy en serio. Si bien se conocieron en Gran Hermano 2022, y al principio cada uno estuvo en pareja con otros participantes de la edición, desde hace algunas semanas confirmaron su noviazgo a través de sus redes sociales y cada vez que pueden expresan lo felices que están.

En ese sentido, Nacho compartió un especial mensaje para su pareja, y como es habitual no quedó entre ellos. Por el contrario, generó una gran repercusión entre sus fanáticos quienes no tardaron en opinar al respecto y hacerlo viral. Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde el influencer tiene más de 230 mil seguidores donde publicó tres imágenes que le tomó a su novia mientras iban en su auto y dejó una frase que llamó la atención de los internautas.

”Mirá si me va a importar algo, miren lo que es mi novia”, escribió el streamer junto con las fotografías que tenía en la galería de su celular elogiando a la correntina. Si bien muchos fanáticos interpretaron sus declaraciones simplemente como palabras de amor para su novia, otros por lo contrario, creen que se trata de una indirecta para alguien. Y los indicios apuntaron en dirección a Alexis el Cone Quiroga, compañero de ambos en Gran Hermano y expareja de Romero.

El mensaje de Nacho Castañares Coty Romero (X)

Las fotos que publicó Nacho muestran a Coty sentada en el asiento del acompañante de su automóvil, luciendo un chaleco sastrero color marrón. Tiene el cabello recogido con un rodete alto tirante y luce un maquillaje muy natural. Además, se la puede ver con una expresión relajada y tranquila, mirando a la cámara o por la ventana apreciando el atardecer.

Retomando sus declaraciones en el tweet, algunos internautas creyeron que Nacho le estaba hablando a Alexis Quiroga, expareja de Coty. Días atrás, lo trató de haber sido falso por “fingir una amistad” y luego ponerse en pareja con su ex. Aunque, al igual que el rubio, las interpretaciones fueron alusivas y sin nombres propios. “Mientras otros se pasan hablando de ellos miren a ellos como están cerrando bocas”, “hermosos, se merecen todo lo lindo del mundo. A los comentarios malos, ni bola. Ámense disfruten y sean felices”, fueron algunas de ellas, en un contexto de felicitaciones y elogios por la bella pareja que forman.

El Conejo Quiroga apuntó fuerte contra Nacho

Hace unas semanas, Alexis habló de la relación entre Nacho y Coty en Nuevas tardes, el programa que conduce Denise Dumas por la TV Pública, donde se desempeña como panelista. Allí le preguntaron por la confirmación del noviazgo entre Coty y Nacho y, si bien se mostró superado, confesó que hubo una traición por parte del panelista de Telefe, que ahora está de novio con su ex: “Nacho fue falso conmigo”, comenzó diciendo el cordobés, y agregó: “De mi ex (por Coty) no tengo nada que decir. De él, sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo. Ahí estuvo la falsedad”.

El Cone Quiroga habló del romance de su ex Coty Romero y Nacho Castañares: “La falsedad vino de él”

“Considero que son chicos. Nacho tiene 20 o 21 años, le van a pasar 500 cosas en la vida”, agregó el exparticipante del Bailando 2023 y siguió: “Yo lo tomé por otro lado. Me agarró en una situación que gracias a Dios con mi ex no me pasaba nada. No me preguntés cómo sucedió. Me pasó de un día para el otro. Entonces no me modificó tanto”, se quiso excusar Quiroga ante Denise.

A raíz de estas declaraciones, Teleshow se comunicó con Alexis, quien reveló cómo está su vínculo actualmente con su ex y con Castañares y explicó qué le genera verlos juntos. “Sí, soy muy sincero, la verdad me da lo mismo, no estoy molesto ni enojado con nadie, por qué realmente hace tiempo no me interesa en lo absoluto nada de ellos. No tengo relación con ninguno”, dijo. “A lo criollo, me ch... un huevo”, concluyó.