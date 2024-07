La llamativa respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si con Wanda Nara son amigos con derechos

L-Gante contó como está hoy su relación con Wanda Nara y confesó que le pidió disculpas (Video: Intrusos, América)

La historia de Wanda Nara y L-Gante se sigue escribiendo, en medio de idas y vueltas, versiones de que su vínculo no es más que una estrategia de prensa, y ahora la confirmación de la animadora de Bake Off Argentina de su separación de Mauro Icardi. El cumbiero fue visto con la empresaria en la noche porteña y no tardaron en aparecer los rumores de que estaban otra vez juntos.

“Me llevo muy bien con Wanda. Lo de siempre. No es nada raro salir a un boliche con las personas que considerás tus amigos, la querés”, aseguró el cantante em una nota que le dio a Intrusos, luego de la aparición de las imágenes en donde están divirtiéndose en un boliche.

“¿Es una amiga con derecho a roces?”, indagó Rafa Juli, picante y el creador de la cumbia 420 no se quedó atrás. “¡Uh! Esas preguntas no las respondo. El que se pierde la noche de fiesta, se la pierde. Sería re loro si respondo cosas así”, señaló, sobre el vínculo que lo une con la mediática, a pocos días de anunciar en sus redes que con el futbolista habían decidido tomar caminos separados.

L-Gante contó si Wanda Nara se puso celosa por su colaboración musical con la China Suárez

También Elian Valenzuela, su verdadero nombre, se refirió al posteo que le dedicó a Wanda donde lanzaba una fuerte frase. “Con mucha seriedad… perdón”, había escrito junto a una foto suya tapándose la cara. Sin embargo, L-Gante prefirió jugar al misterio por sus disculpas. “Fue por otras cosas”, afirmó, mientras negaba que su colaboración con la China haya generado roces en su vínculo.

¿El artista está acompañando a la animadora tras su ruptura amorosa del jugador, con quien compartió 10 años de matrimonio? “Yo trato de no meterme en esas cosas. La ‘segundeo’ para lo que sea y en su música”, afirmó y contó que quiere lanzar una canción juntos.

“Hay muchos temas míos con los que se pueda sentir identificada. Yo me baso en eso. Se puede sentir identificada en cosas que le pueden haber sucedido, pero más que dedicarle un tema, me gustaría hacer un tema con ella. Estaría bueno”, contó.

“No se puso Wanda Nara celosa de la China Suárez”, aseguró L-Gante sobre su colaboración musical con la actriz

También L-Gante se refirió a su colaboración musical con la China Suárez y la polémica que se generó, algo que parece tenerle sin cuidado. “Me ofrecen compartir el arte, que en este caso es la música que hacemos, y me puse de una. Estamos representando a la Argentina en la música urbana y yo no tengo ningún problema. Hago música”, aseveró, despegándose de cualquier tipo de conflicto.

Hacía el final, el músico negó que Wanda la haya manifestado su enojo por su cercanía con la actriz, que está enfocada en apuntalar su carrera musical. “No se puso celosa de la China”, afirmó, mientras contestaba que no le había hecho ningún tipo de planteo. “No sé. No creo. No tiene por qué”, concluyó.

El fin de semana la mediática compartió en sus redes el momento en el que se tatuaba una fuerte palabra en el brazo que fue interpretada como una indirecta más hacia el futbolista. “Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”, expresó, picante al comienzo de la sesión mientras el profesional le calcaba el diseño en su antebrazo. A la par, sus invitadas le hablaban respecto a su nuevo tatuaje y ella les respondía con humor “no me hables porque me duele”.

Mientras intentaba sobrellevar la molestia que le causaba la aguja sobre su piel, la presentadora siguió sin problema con su directo en la red social. Una vez que terminó, no dudó en enseñar el resultado final ante la cámara, diseño que revolucionó a sus fanáticos y que vincularon directamente con Icardi, a pocos días de anunciar su ruptura.