El acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante, en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi

En medio de los rumores de crisis con su pareja, la modelo le respondió al artista (Instagram)

El culebrón entre Wanda Nara y L-Gante continúa dando qué hablar. Después de que trascendiera otra nueva presunta crisis entre la empresaria y Mauro Icardi, el cantante reapareció en su vida y causó un gran revuelo. En especial luego de la reciente publicación de “Llora como un arrepentido”, su colaboración con la China Suárez, enemiga acérrima de la empresaria, que habría generado un cortocircuito mayor en una relación ya deteriorada.

Antes de que la cosa llegue a mayores, Elián Valenzuela, tal el nombre del cantante, utilizó las redes sociales para acercar las posiciones. “Con mucha seriedad…perdón”, expresó el parte, aludiendo a la mediática y con una foto en la que se lo pudo apreciar con su brazo ocultando su rostro. Esto despertó las teorías por parte de sus seguidores, quienes especularon que podía tener que ver con la pelea de las últimas semanas, potenciada por el tema grabado junto a la actriz.

Wanda replicó dicha imagen y le sumó unas palabras que marcaron su postura clara en medio de esta situación: “Cero rencor, siempre perdono. Qué problema la obsesión”, expresó la presentadora a través de la plataforma virtual.

La respuesta de Wanda Nara ante la historia del cantante (Instagram)

Por si fuera poco, el fin de semana pasado se los vio en un boliche del barrio porteño de Palermo. El equipo de Socios del Espectáculo (El Trece) fue el encargado de compartir las primeras imágenes del encuentro que tuvo lugar en presencia de Kennys Palacios, el amigo y estilista personal de la modelo, que dejó constancia de su presencia a través de su cuenta personal.

Ante esto, Nancy Duré comentó que le llamaba la atención la actitud por parte de la hermana de Zaira Nara, ya que Icardi “publicó un posteo donde ponía ‘amor verdadero’ y se los veía a ellos muy enamorados. Y yo decía ‘mirá cómo se reconstruyó esta relación después de todas las cosas que pasaron en el medio…’”.

Wanda Nara y L-Gante asistieron a la misma fiesta (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Sin embargo, a las pocas horas trascendieron versiones de separación entre el jugador de fútbol y la futura presentadora de Bake Off. A pocas horas del regreso de Icardi a Turquía, mientras ella continúa en el país, la noticia estalló como si de una bomba se tratase y dejó a los fanáticos sin palabras, en especial luego de su aparición con L-Gante. En ese contexto, Teleshow le consultó a la abogada y amiga de la protagonista, Ana Rosenfeld, quien afirmó que “ningún divorcio se ha presentado”. En paralelo, un allegado a la pareja señaló que “tienen una crisis. Una de sus tantas crisis” en alusión al vínculo que cumplió una década hace tan solo unos meses, pese a los obstáculos que se presentaron en el camino.

Cabe recordar que a principios de julio se notó un particular ida y vuelta entre Valenzuela y Nara. En el marco de su colaboración con la ex Casi Ángeles, el intérprete de cumbia 420 le lanzó un palito a la conductora, quien también tenía planes de regresar a la música. “Quiero tenerte toda desnuda, pero el orgullo a ninguno nos ayuda. Si está caliente me gusta que suba, somos como alambre de púas. El que se enamora, pierde”, escribió en alusión al próximo tema de ella.

Su posteo no quedó sin respuesta. En una serie de fotos del nuevo corte que le dio a su larga cabellera, Nara le dejó un emoji de corazón roto, el cual tomó por sorpresa a sus fanáticos. El compositor no se quedó atrás, ya que le dejó una cara sorprendida que dejó más dudas que certezas respecto a lo que ocurrió con su relación.