Joaquín Sabina se despide de los escenarios con una gira internacional: cuándo tocará en la Argentina

Joaquín Sabina anunció la gira Hola y adiós

Lo que comenzó como un rumor y puso a sus seguidores en alerta, finalmente se confirmó: Joaquín Sabina anunció que realizará una nueva gira en 2025, la cual será la última de su carrera artística. Denominado Hola y adiós, este tour llevará al cantante andaluz de 75 años por distintas locaciones de América y Europa, y se realizará entre febrero y noviembre del próximo año.

Este nuevo desafío se anuncia menos de un año después del éxito de su reciente tour Contra todo pronóstico, que contó con la asistencia de más de 700.000 personas en casi 60 conciertos en una docena de países. Con una carrera que abarca décadas, el natural de Úbeda se destacó por su capacidad para conectar con el público y llevar a sus seguidores en un viaje emocional a través de su música. En esta reciente gira, lograron participar miles de fanáticos que mostraron su entusiasmo y emoción en cada presentación. Y que a partir de ahora, cuentan los días para el último reencuentro.

El tour comenzará el 1° de febrero en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y en su etapa americana visitará además países como Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y la Argentina durante las primeras 11 semanas. Posteriormente, continuará en España y el resto de Europa, hasta su finalización pautada para noviembre de 2025.

En lo que respecta específicamente a la Argentina, se presentará los días 24 y 26 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, y en las próximas horas se informará el precio de las entradas y el método de venta. Será casi un año después de sus últimos conciertos en el país y en aquella oportunidad fueron seis las actuaciones en el microestadio de Villa Crespo,

Joaquín Sabina anunció su retiro definitivo de los escenarios

Figura icónica en la música popular durante más de cinco décadas, Sabina está decidido a despedirse de los grandes escenarios, aunque su amor por interpretar en vivo sus clásicos es más fuerte, y no descarta realizar apariciones esporádicas en el futuro, motivadas por la inspiración o el deseo de subir a un escenario nuevamente. De hecho, aseguró que, aunque se retira de las grandes giras, seguirá componiendo y escribiendo, manteniendo así su legado vivo dentro de la música y la poesía.

La gira Hola y adiós marca el final de un viaje que comenzó hace medio siglo, cuando Sabina empezó a actuar en el metro de Londres durante su autoexilio en los últimos años del franquismo. Desde entonces, ha actuado en algunos de los escenarios más legendarios del mundo, desde el Royal Albert Hall de Londres hasta el Madison Square Garden de Nueva York, pasando por el Royal Albert Hall de Londres, el Luna Park y la Bombonera de Buenos Aires, el Olympia de París, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Auditorio Nacional y el Zócalo de Ciudad de México, el Madison Square Garden de Nueva York, el Wizink y Las Ventas de Madrid.

Joaquín Sabina cerró en 2023 su gira Argentina con un show en el autódromo de Rosario (Télam)

El reconocimiento a su trayectoria profesional fue avalado con multitud de premios y distinciones entre los que destacan la Medalla de Plata de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid, la de Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires y de Montevideo, los tres premios Ondas y el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical. Él, sin embargo, con su singular humor, asegura preferir los muchos bares que llevan el nombre de alguna de sus canciones tanto en España como en Latinoamérica.

La última gira emprendida hasta el momento llegó en una instancia muy especial de su vida y pudo no haber ocurrido nunca. Cabe recordar que el 12 de febrero de 2020, el día que cumplía 71 años y mientras realizaba un show con Joan Manuel Serrat, cerrando las presentaciones de la gira No hay dos sin tres. luego de perder pie al borde del escenario por un cable y la luz de un foco en el Wizink Center de Madrid se precipitó al foso desde casi dos metros de altura.

“No me importaría que este fuera mi último disco” explicó Sabina al editar Lo niego todo en 2017

En un primer momento sólo acusó un fuerte dolor en el hombro y, tras ser atendido por personal médico del lugar, subió al escenario en silla de ruedas para tranquilizar a sus seguidores y anunciar la suspensión del show. “Estas cosas me pasan solo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”, dijo el cantante. Fue internado de urgencia con un cuadro de “traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico”.

Luego de la realización de análisis médicos, le detectaron al músico un “pequeño coágulo” en el cerebro, por el que debió ser operado. El primer parte médico del hospital informaba que había sido “intervenido quirúrgicamente para la realización de una evacuación de un hematoma intracraneal en el hemisferio derecho”. Evolucionó favorablemente y el 17 de febrero abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos. Cinco días más tarde, abandonó el hospital.

Aquello se sumó pocos días después a las medidas de confinamiento por covid-19, que en su caso hubo de seguir con mayor rigor y duración para asegurar su recuperación, sin tertulias ni encuentros, lo que -según declararía después- le quitaron “las ganas de todo”. Sin embargo, como en varias oportunidades, el hombre que cruzó generaciones enteras con su poesía hecha canción, regresó.