Martín Slipak recordó su polémica escena sexual con Carolina Fal en Resistiré: “Yo tenía 15 años”

Martín Slipak recordó su polémica escena sexual con Carolina Fal en Resistiré

Martín Slipak, Pablo Echarri y Fernán Mirás visitaron este lunes por la noche a Fernando Dente en Noche al Dente (América) en calidad de ser el actual elenco de ART, la histórica pieza teatral que por estos días está desarrollando su enésima reversión a través de una gira nacional y con la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios.

En ese plan, el conductor le recordó a cada uno de ellos diferentes títulos que dejaron a lo largo de los años en los medios de comunicación y el más sonado de la noche fue uno proferido por Slipak hace unos años. “Mi primera vez fue en la tele antes que en mi vida”, decía el textual del actor y a partir de ahí desarrolló la historia ante la intriga de sus compañeros y de Dente.

“Es cierto”, confirmó él. “Yo te digo que de alguna manera es beneficioso, porque todos querríamos tener como un ensayo general de eso, porque nunca es buena la primera vez. ¿Cómo fue tu historia, Martín?”, le dijo Dente ante la risa de Echarri. “Fue en el programa que protagonizaba el hombre de acá al lado, Resistiré”, dijo Slipak mientras señalaba al marido de Nancy Duplaá. “Ese era un programa muy sexual, además. Fueron como cuatro las señoritas y yo era virgen”, agregó quien en aquella tira interpretaba el personaje de César. “Eso lo había arreglado con la producción”, siguió bromeando Echarri.

“Esa escena tiene una anécdota famosa”, agregó el actor mientras a pantalla partida se lo veía intimando, en la ficción, con Carolina Fal, también integrante de aquel elenco por encarnar a Martina Manzur. “Supuestamente era un sueño de mi personaje. Y para eso, yo le pedí unos calzoncillos de seda a mi padre para hacer la escena”, recordó Slipak mientras a pantalla partida se mostraban fragmentos del momento en cuestión. “Eso hoy no se podría hacer... ¡Mirá el beso que me dio Carolina Fal, la puta madre!”, decía el actor a la vez en que se agarraba la cabeza.

“Y el Tano, que era un sonidista famoso de Telefe que ya no está, dijo una frase...”, siguió contando Slipak, quien en aquel momento tenía solo 15 años de edad. Pero se frenó y le contó lo dicho por aquel trabajador a Echarri en el oído. “Se amorcilló”, reprodujo Pablo ante las risas de todos en el estudio. “Y se ve que lo vio, porque los microfonistas estaban muy cerca”, completó.

“Fue mucha sensibilidad. O sea, Carolina con un baby doll transparente, yo con esos calzoncillos de seda, 15 años tenía... Hoy no se podría hacer...”, dijo Slipak. “No, es una guachada, te mandaron al muere, la verdad”, lo consoló Dente. “Vi muchas cosas que no tendría que haber visto en ese programa”, cerró Martín con el recuerdo.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri se conocieron en el 2000 cuando ambos hacían la novela Los buscas de siempre. Hoy son una pareja consolidada pero siendo ambos actores hubo más de un momento en el que los celos fueron más fuertes que ellos. En ese aspecto la actriz recordó que no la pasó bien cuando su marido protagonizó Resistiré, por la pantalla de Telefe con Celeste Cid en el 2003.

“Fue una prueba de fuego para mí”, dijo en el programa de Germán Paoloski, No es tan tarde, al ser consultada por aquella tira y explicó: “Yo recién recién estaba con Pablo, estaba por ser mamá (embarazada de Morena, ya era mamá de Luca, fruto de su relación con Matías Martin). Digamos que la relación todavía no estaba en ese momento óptimo de confianza y entrega. Nos estábamos conociendo y con hijos y cosas vividas”.

Además, Celeste Cid, que venía de hacer Verano del ‘98, “estaba en su mejor momento”, según la ex Montaña Rusa. “Ella era una belleza”, agregó y recordó: “El afiche era Pablo y Celeste con las tetas ahí... yo lo veía con Luca que era chiquito y me decía: ‘Mamá, ¿esa es ala novia de Pablo?’, ‘No, no es la novia’. Cosas que hoy resistiría de otra forma”.

“Yo me encendía cuando miraba la novela, pero de otra manera”, dijo en referencia a su enojo cada vez que veía las escenas subidas de tono entre los personajes de Diego y Julia. De inmediato bromeó: “Bueno pará, yo también hice novelas. A él también le ha tocado”, y recordó que en contraposición a lo que ella cuenta, para su marido fue difícil verla a ella muy cerca de Gonzalo Heredia cuando ambos hicieron en 2008 Socias, el unitario de Polka.