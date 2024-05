Morena Rial mostró la primera ecografía de su bebé y se enterneció con un detalle muy especial

Morena Rial compartió la primera ecografía de su bebé: "Súper dedos" (Video: Instagram)

Morena Rial está transitando su segundo embarazo con muestras de felicidad y alegría. A fines de marzo se hizo pública la noticia que estaba esperando un hijo cuando Luis Ventura lo contó en A la Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco y del que el periodista es panelista. “Con autorización de la futura mamá”, aclaró el presidente de APTRA por esos días y brindó algunos detalles de la nueva vida de Morena. “Ella está en pareja con Matías Olgas, un boxeador de 20 años, cordobés. Es una relación que tiene varios meses. Están muy bien. Están conviviendo, juntos en este proyecto y están muy entusiasmados”, había revelado sobre la hija mayor de Jorge Rial.

En esta oportunidad, Morena compartió la primera ecografía de su bebé a través de sus historias de Instagram. Mientras se veían las imágenes del líquido amniótico y del bebé deslizándose a un lado y otro de la pantalla, la joven escribió sobre la fotografía: “Hola a todos, los saludo con mis súper dedos”. Junto a dos emojis, de un pollito saliendo del cascarón y de un corazón rojo vendado, Morena se enterneció con el detalle de la mano de su pequeño, desde donde se podían apreciar sus deditos. Para compartir la historia, la influencer eligió un tema en especial: “Guerrero”, de Emilia Mernes. “Sos mi superhéroe, o eso yo creía. Estás en los buenos y en los malos días. Tu alma de guerrero ganó la batalla. Mucho que mostrarte antes que te vayas”, cantaba la intérprete mientras en la imagen se veía al próximo hijo de la joven.

Morena Rial espera a su segundo hijo, junto a Francesco, de 5 años

Cabe recordar que la búsqueda de mantener en reserva la feliz noticia del embarazo tuvo sus razones. En julio de 2022, More había perdido a un bebé, fruto de la relación que mantenía con el cuartetero cordobés Maximiliano Bertorello. “No sé por dónde empezar. Lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida, la pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y de poder asumir, más que nada cuando pensás que todo iba bien y de golpe todo se derrumba”, había escrito, visiblemente conmovida en aquel momento. “Ya lo acepté, pero aún me dan bajones”, sostuvo en otro de sus posteos.

Luego, se había explayado con otras frases dedicadas a sus seguidores y al bebé que llevaba en su vientre. “Son momentos complicados, y pido el respeto que se merece cualquier persona que pasa por estas situaciones. Me esta costando muchísimo poder levantarme de esta, pero la vida tiene que continuar”. Por último, cerró dirigiéndose al bebé que estaba esperando: “Y a vos mi vida, que decirte. Estés donde estés, te voy a extrañar, todos los días”.

Junto a Francesco, el hijo de 5 años que tuvo con Facundo Ambrosioni, Morena transita con felicidad su embarazo. En el momento en el que Ventura anunció la noticia, recordó el instante en el que la joven se lo había contado. “A mí me sorprendió porque hace poco más de un mes ella me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’. Hablamos de eso y de Francesco que hoy cumplió el aniversario de su bautismo, de las dificultades en la vida para encontrar una vivienda como corresponde”, señaló. “Ella está igual en ese tema. Ahora está en Buenos Aires y se está yendo para Córdoba en las próximas horas”, había detallado sobre su sobrina del corazón.