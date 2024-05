El fuerte cuestionamiento del notero de LAM a Delfina Chaves: “Después se queja de que no le gusta que expongan su vida”

Un notero de LAM fustigó a Delfina Chaves: “Ella y nosotros somos lo mismo, uno es cool y el otro es grasa”

Delfina Chaves está en Buenos Aires para promocionar la serie Felices los 6, la cual protagoniza con Nicolás Furtado. Sin embargo, los actores fueron muy criticados por no querer hablar con la prensa que fue a cubrir el evento de presentación. Así las cosas, durante el pasado miércoles fue abordada por una serie de noteros de programas de chimentos para disculparse por eso. “Nos da mucha intriga con esto que pasó con la prensa el otro día con la presentación de la serie, que no quisiste hablar como protagonista, vos y Nico Furtado, y los medios de televisión quedaron pagando”, le planteó Santiago Sposato, representante de LAM (América).

“Sí, yo hablé eh... Yo hice prensa, muchísima, ese día. Para todos los medios, estuve sentada un día entero hablando con medios”, se defendió la actriz. “Estábamos tarde, también. Teníamos que ver los primeros capítulos. Además yo también estaba con un estado mental con un poco de ansiedad y un poco asustada, y sentía que no estaba fuertes para ciertas preguntas, preguntas para hacerme sentir incómoda. ¿Viste que a veces intentan ponerte en jaque y se naturalizan ciertas cosas que yo no me quiero sentir incómoda? Hay ciertos medios que tienen mucho veneno y capaz te preguntan cosas que no tienen nada que ver con vos. Por mi familia o qué pienso de determinado tema... Y yo no me quiero exponer a tener responder por otra persona, porque eso es un chisme. Y yo no hago chisme”, argumentó la hermana de Paula Chaves.

Delfina Chaves en Felices los 6 (Foto: Max)

“Te vimos que no querías hablar con nosotros...”, le planteó un notero de Socios del Espectáculo (El Trece). “Estaba comiendo un sandwich de jamón crudo y queso que lo tuve que tirar, porque dije: ‘Bueno, si me van a agarrar con eso y yo estoy con el sandwich en la mano...’”. A lo que el cronista de LAM volvió a tomar la palabra para decirle: “¿Tiraste un sándwich de jamón crudo? Cómo se nota que ganás en euros... El crudo acá...”. En ese momento, el rostro de Delfina se transformó y fulminó con la mirada al periodista del programa que conduce Ángel de Brito. Luego, atinó a sonreírle y permanecer en silencio.

“No te vas a enojar por un chiste de jamón crudo”, agregó Sposato. Muy enojada aunque escondiéndolo con su sonrisa, la actriz le contestó: “Mirá, si vos me hacés un chiste para que nos riamos los dos, nos reímos los dos. Pero si vos querés reirte de mi, eso es otra cosa”. “Tampoco es tan grave un chiste de jamón crudo”, le retrucó el notero, queriendo calmar los ánimos. “Mirá, yo no voy a entrar en tu juego. Les agradezco por estar acá, por su tiempo, y lamento mucho si sintieron que el otro día los dejé pagando”, cerró Chaves.

El enojo de Delfina Chaves con Santiago Sposato, notero de LAM

Este viernes por la noche De Brito le hizo saber a Sposato lo notorio que fue el enojo de la actriz. “Tu nota con Delfi Chaves recorrió todos los canales, todos los portales... Y nosotros ni la pusimos al aire, fueron otros colegas”, dijo el conductor. “Y bueno... Pero no fue por mí, fue por ella que recorrió todos los portales. ¿Cómo vas a tirar un sánguche de jamón crudo?”, planteó el notero. “Fue por tu chiste: por qué te burlaste de su sánguche, sería la pregunta”, siguió el jurado del Bailando. “No me burlé, un sandwich de jamón crudo no se tira. Pero cada uno... Jamás tiro comida. No, comida jamás. Menos jamón crudo, que no como hace años”, respondió el cronista.

Delfina Chaves en Máxima, la serie sobre la reina de Países Bajos

Lejos de quedarse callado fue por más y fustigó a la actriz. “Aparte Delfi tiene sus contradicciones. Ella siempre se queja de que no le gusta que expongan su vida privada sin su consentimiento. Y ella acaba de interpretar a Máxima (Zorreguieta) en una ficción exponiendo su vida privada sin el consentimiento de Máxima. Que en una conferencia de prensa en Holanda se mostró en desacuerdo con la interpretación de esto. Así que, en definitiva, Delfina Chaves y nosotros somos lo mismo: uno es cool y el otro es grasa”, argumentó.

“Ella está contando la vida privada de alguien, desde otro lugar”, insistió Sposato haciendo referencia a la serie biográfico que Chaves está rodando sobre la reina holandesa de origen argentino. “Nosotros también somos intérpretes y contamos datos. Es diferente pero desde su lugar, somos parecidos. Ella es linda y nosotros feos, pero en el resto...”, cerró el notero.