El tenso momento entre Delfina Chaves y un cronista por una broma que desató la furia de la actriz

Delfina Chaves, furiosa con un cronista (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Delfina Chaves volvió al país tras grabar en el extranjero la serie Máxima Zorriegueta. Durante su regreso, ofreció entrevistas a varios medios de prensa, pero un incidente marcó su malestar con Santiago Sposato, cronista de LAM. Mientras compartía su experiencia en un evento, el periodista le hizo un comentario inapropiado, lo que generó malestar en la actriz. Sin dudarlo, Chaves dejó en claro que no participaría en provocaciones.

La hermana de Paula Chaves explicó que durante la presentación de Felices los 6, su nueva serie en Max, junto a Nicolás Furtado, optó por evitar ciertas entrevistas debido a que algunas preguntas le generaban ansiedad. Afirmó haber dedicado mucho tiempo a la prensa, pero el nerviosismo la llevó a evitar ciertas situaciones. “Yo hablé e hice muchísima prensa ese día, para todos los medios”, señaló.

Durante la charla con los periodistas, Chaves destacó que ciertos medios intentan ponerla en situaciones difíciles y le hacen preguntas que no están relacionadas con su trabajo. “Yo estaba como con un estado mental, con un poco de ansiedad y asustada, y sentía que no estaba fuerte para ciertas preguntas que me hacen sentir incómoda. A veces, te intentan poner en jaque y se naturalizan ciertas cosas y yo no me quiero sentir incómoda. Entonces digo ‘bueno, lo lamento mucho’”.

“Cada uno puede decir lo que quiera y no pretendo que todo el mundo me quiera o que piense buenas cosas de mí. Cada uno tiene la libertad de pensar lo que quiera, y está bien”, expresó y contó que para hablar con ellos tuvo que tirar su comida, que era un sandwich de jamón crudo y queso, porque no quería que la agarraran comiendo.

En ese momento, Sposato le hizo un chiste que no le simpatizó para nada a la artista: “Un sándwich de jamón crudo, se nota que ganás en euros”. Delfina, lo miró con cara de pocos amigos, hizo una sonrisa irónica, y expresó: “Mirá, si vos me haces un chiste para que nos riamos los dos, nos reímos los dos. Si vos querés reírte de mí, eso es otra cosa. Yo no voy a entrar en tu juego”, manifestó la joven con tono enojado.

Cabe recordar que Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece) expresado su enojo contra Furtado, el otro protagonista de la serie que también se negó el día del evento a hablar con los medios. “¿A quién te comiste, Nico Furtado? Gran actor, hizo grandes trabajos. Pero, ¿a quién se comió? Porque la verdad, lo insoportable, lo agrandado, lo forro que estuvo en la presentación de una serie que vino a hacer a Buenos Aires y no dio una nota a nadie. No se explica que seas tan chot..., Furtado. Porque van los medios...”, comenzó el conductor uruguayo en su descargo. “Los protagonistas de la serie estuvieron muy mal”, insistió, punzante.

Nicolás Furtado y Delfina Chaves lideran el elenco de la nueva serie sobre amor sin etiquetas

La plataforma de streaming Max acaba de estrenar su nueva serie original, Felices los 6. Esta producción es una mezcla de humor, erotismo y romance a lo largo de sus 8 episodios. La trama principal se centra en la historia de amor de Damián y Carolina, interpretados por Nicolás Furtado (El Marginal) y Delfina Chaves (Máxima, la serie), respectivamente. La relación entre estos personajes desafía las convenciones, explorando las complejidades y los desafíos de los vínculos amorosos en un contexto contemporáneo.

La ficción se adentra en la dinámica entre dos grupos de amigos: uno compuesto por individuos heterosexuales monógamos y otro por personas que practican el poliamor, abogando por una diversidad en las relaciones amorosas. Esta intersección genera un rico caldo de cultivo para interrogantes que resonarán poderosamente con la audiencia, poniendo en tela de juicio las percepciones tradicionales sobre el amor y la fidelidad. “Él se enamora al instante y la imagina como madre de sus futuros hijos. Ella no... y disfruta su libertad conviviendo con Pato, Trinidad, Lautaro y Gonzalo, con quienes mantiene relaciones poliamorosas,” define a la perfección la premisa central de la serie. “Los protagonistas intentarán romper con paradigmas, estereotipos y se enfrentarán a los mandatos culturales presentes en la sociedad para amar y ser amados”, confía el adelanto.