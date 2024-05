Cuatro famosos que tuvieron un paso por el fútbol antes de triunfar en el espectáculo

Nicolás Occhiato, Rod Stewart, Louis Tomlinson y Luciano Castro

Antes de alcanzar el estrellato en el mundo del espectáculo, música y televisión, diversos famosos mostraron notable talento y pasión por el fútbol, un deporte que en muchos casos, marcó sus vidas antes de ser reconocidos artísticamente. Desde el músico británico Rod Stewart, quien estuvo a punto de abrazar una carrera profesional en el Brentford Football Club de Inglaterra, hasta el miembro de One Direction, Louis Tomlinson, cuya incursión en el Doncaster Rovers, del mismo país, generó un aumento extraordinario en la asistencia a los partidos.

Este mismo sendero de transición del césped a los escenarios y pantallas fue recorrido por argentinos como Luciano Castro y Nicolás Occhiato, cuyas historias de juventud se entretejen con el fútbol de manera profunda. Castro, con el sueño truncado de participar en un Mundial Sub 17, y Occhiato, quien a pesar de la vergüenza inicial y ser considerado un “futbolista frustrado”, forjaron caminos en la actuación y los medios, respectivamente.

Estos relatos muestran cómo la determinación y la capacidad de adaptación pueden llevar a las personas a encontrar éxito y reconocimiento fuera de sus intereses y talentos originales, revelando la diversidad de caminos que las vidas pueden tomar.

Rod Stewart

Rod Stewart en un concierto en Buenos Aires (Foto de Gustavo Gavotti)

Inicialmente el mítico cantante se inclinó por una carrera en el deporte, específicamente en el fútbol, antes de convertirse en un ícono del rock. Hijo de Robert Stewart, un exfutbolista amateur, Rod heredó la pasión por el fútbol y mostró un notable talento desde su juventud, llegando a ser capitán del equipo de su escuela.

A los 15 años, decidió abandonar sus estudios para perseguir una carrera profesional. Realizó pruebas para unirse al Brentford Football Club, equipo de la tercera división en Inglaterra, en ese entonces. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logró asegurar un puesto en el equipo.

Rod Stewart en sus tiempos en los que jugaba al fútbol en su juventud (Instagram Rod Stewart)

Aunque el Brentford Football Club no lo seleccionó, este contratiempo llevó a Stewart a explorar su otro gran interés: la música. Desde su adolescencia, había mostrado un gran talento musical, tocando la guitarra y cantando en diversas bandas locales.

Stewart, en su autobiografía, refleja una peculiar visión sobre su transición de potencial futbolista a músico. “La vida de un músico es mucho más fácil, y también puedo emborracharme y hacer música, pero no puedo hacer eso y jugar al fútbol”, manifestó.

Louis Tomlinson

Louis Tomlinson, miembro de la banda famosa One Direction. (@LTHQOfficial)

El interés de Tomlinson por el fútbol se hizo evidente tras su incorporación al Doncaster Rovers, equipo del cual había sido hincha desde hacía tiempo. Su debut en un partido oficial fue el elemento catalizador de la venta de entradas, que experimentó un aumento exponencial. En circunstancias normales, la venta de boletos rondaría las 100 unidades, pero con la presencia de Tomlinson, la cifra ascendió a 4.000 entradas, según detallaron las autoridades del club. Este aumento se atribuyó principalmente al interés generado por los seguidores del artista, que en su mayoría eran jóvenes menores de 16 años.

Louis Tomlinson

La incorporación de Tomlinson al equipo de su ciudad natal se materializó después de que impresionara a la directiva del club durante un partido benéfico en Doncaster. Aunque sus compromisos con One Direction le impidieron una participación plena, se acordó que el músico jugaría mayoritariamente con el equipo de reserva y participaría en algunos encuentros desde el banco de suplentes. Actuar en el equipo de su ciudad representó, para Tomlinson, la realización de un sueño.

Luciano Castro

Luciano Castro fue arquero de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y además jugo en sus orígenes en el Club Parque (Instagram Luciano Castro)

Antes de adentrarse en el mundo del espectáculo, este joven se desempeñaba como arquero, específicamente en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, como arquero. Su generación, la del 75, también incluía a destacados futbolistas como Sebastián Pena, Juan Pablo Sorin, Andrés Grande y Marcelo Trapasso, demostrando la densidad de talento de aquellos tiempos. “Era arriesgado y tapaba muy bien las pelotas abajo”, contó Carlos Balcaza, su entrenador en Octava y Novena División en una consulta con Infobae un par de años atrás.

Luciano Castro

“Pedro Lozano era el club de mi barrio. Fui y jugué un partido contra Parque, creo que nos ganaron 30-0. Y Petrocelli, el arquero de Chacarita campeón del 69, estaba viendo el partido junto a mi viejo. Y le dijo: ‘Le voy a decir a Maddoni -célebre formador de Parque- si necesita un arquero. Y a la semana estaba entrenando ahí”, contó a Tyc Sports en una entrevista.

Criado en Villa del Parque, no solo sobresalía en el campo de juego por sus habilidades físicas, sino también por una determinación que él mismo destacaba. A pesar de autodefinirse como alguien “al que no le importaba nada”, su compromiso y talento en el fútbol eran innegables.

Luciano Castro, conocido por su carrera actoral, estuvo a punto de cumplir otro de sus grandes sueños: participar en el Mundial Sub 17. A pesar de sus esfuerzos y de haber completado varias sesiones de entrenamiento junto a sus compañeros, finalmente no fue seleccionado para integrar el equipo que competiría en el torneo. Tras este suceso, decidió dejar los botines y dedicarse de lleno a la actuación.

Nicolás Occhiato

Nicolás Occhiato actualmente es líder del canal de Youtube, Luzu Tv, el más visto de Argentina (Alejandro Beltrame)

Desde su comienzo en Villa Luzuriaga, Nicolás Occhiato, quien alguna vez soñó con triunfar en el mundo del fútbol, se desempeño en el ámbito de la televisión y hoy en día lidera Luzu Tv, un canal de YouTube, que es furor.

Nicolás Occhiato antes de jugar al fútbol con amigos posando en una foto para las redes (Instagram Nicolás Occhiato)

“Mi abuelo me dio la pasión que yo siempre tuve por el fútbol. A mí de chico me gustaba mucho jugar a la pelota, pero era muy vergonzoso y me llevó a la sociedad de fomento que quedaba en la esquina y estuve tres meses pateándome la pelota desde el lado de afuera de la cancha. Y los pibitos entrenando adentro. A mí me daba vergüenza entrar a la cancha. Tres meses, hasta que me animé”, contó Occhiato a Infobae en una entrevista con María Laura Santillán

A diferencia de Nicolás, quien admite ser un “futbolista frustrado” tras su paso por las inferiores de Racing Club, su hermano Agustín Occhiato ha logrado destacarse profesionalmente en este deporte, avanzando su carrera hasta llegar a jugar como delantero en el Club Social y Deportivo Liniers, tras tener una estancia en el fútbol italiano con Sambenedettese Calcio.