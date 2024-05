Gran Hermano: cómo sigue el desafío por el 0KM y quién hizo la nominación espontánea

Los jugadores de Gran Hermano compitieron por un auto 0 KM (Telefe)

Después de una extensa jornada, en la que los participantes de Gran Hermano (Telefe) probaron suerte con más de 50 llaves, este martes continuó la competencia por el auto 0 KM. Los jugadores debían elegir entre un total de 200 llaves, de las cuales una los haría ganadores del vehículo y de un año de combustible.

Al empezar la prueba, Santiago del Moro afirmó que quien lograra encender el vehículo se convertiría en el líder y contó: “Vamos a respetar lo mismo de ayer, me dicen un número y lo van a buscar. ¿Tienen algún pálpito, pensaron, soñaron con algo?”. Al escuchar la respuesta negativa de los jugadores, Santiago se dirigió a Martín y Mauro, quienes no formaban parte de la prueba por decisión de sus compañeros: “Le voy a preguntar al Chino y a Mauro a ver si tienen algún pálpito. Martín es muy de los números”.

Sin pensarlo demasiado, el exrugbier respondió: “El 80, 155 y 29″. Con algo de curiosidad, el conductor indagó: “¿Por qué motivo?”. Así Mauro expresó: “El 29 porque cumple mi mamá y porque es la sumatoria de mi fecha de nacimiento. Y el 155 porque lo tengo acá pegado”. Después fue el turno del Chino, quien dijo: “147 y 53″. Al escuchar su decisión, del Moro dijo: “Listo, si alguien le quiere hacer caso ya saben, después pueden compartir el 0KM también”.

Los jugadores de Gran Hermano compitieron por un auto 0 KM (Captura de video)

La primera en pasar fue Zoe, quien eligió el 87, luego Bautista que optó por el 122. En ese momento, del Moro aprovechó para recordarle a los participantes el lugar de privilegio en el que se encontraban: “Chicos les digo que lo que están en esta instancia de juego, y creo que todos, ya su vida cambió para siempre. Imagínense lo que es afuera, imagínense los seguidores en redes, las puertas que se abren, los sueños a concretar, vívanlo como una fiesta, todos los dias que queden de acá hasta que termine”.

La siguiente en pasar fue Furia, que optó por un número particular en su vida: “Voy a agarrar el 19, el día que falleció mi mamá y además porque cuando se reseteó el juego éramos 19 jugadores”. A un costado observaban el Chino y Mauro, que en esta oportunidad no pudieron participar, ya que previo al inicio del desafío, todos hermanitos fueron al confesionario y nominaron a dos compañeros para que no participen de la actividad. Tras contar todos los votos, se decidió que estos participantes queden fuera de la prueba. Los últimos ganadores de este tipo de pruebas fueron Manzana (quien se ganó una moto) y justamente Martín (ganador de una casa prefabricada).

Con el correr del programa, todos los jugadores eligieron nuevas llaves del muro, sin embargo ninguno pudo dar con la ganadora. De esta manera, Santiago del Moro reveló que la prueba se definirá este miércoles. Los participantes deberán elegir entre solo 40 llaves.

Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano

Además, en los últimos minutos de programa, Santiago del Moro se mostró ante el público con un sobre rojo, el cual contenía el nombre de la persona que realizó la nominación espontánea de esta semana. Al revelarlo, el conductor mostró que el responsable fue Martín, el líder del grupo de los Bro’s.