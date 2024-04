El enojo de Horacio Cabak por su desvinculación de La Jaula de la Moda: “Me enteré viendo la tele”

El momento en que Horacio Cabak se enteró de su desvinculación de La Jaula de la Moda

El programa La Jaula de la Moda volvería en mayo a la pantalla de Ciudad Magazine y por este motivo es que Fabián Medina Flores estuvo de invitado en Intrusos (América) para hablar al respecto. Allí, en diálogo con la mesa que conduce Florencia de la V, trascendió que, como novedad para esta temporada, Horacio Cabak ya no estará más al frente del ciclo tras más de 15 años encabezándolo.

Pero mientras se emitía la nota, Cabak dejó en claro que no estaba al tanto de la noticia. “Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió, irónico, en su cuenta de Twitter y sumó algunos emoticones. Al ver su reacción, la panelista Karina Iavícoli le escribió y el conductor le extendió sus dichos a través de mensajes de WhatsApp.

“Yo terminé mi contrato el 31 de diciembre del año pasado. Nunca más hablamos”, dijo el conductor. “Quedaron en llamarme...”, agregó. La panelista le preguntó si esta desvinculación tenía que ver con alguna especie de contrato de exclusividad que Cabak tendría con el canal La Nación+, dado que allí conduce el programa +Noticias Finde. “Ni idea si es compatible o no. Yo no tengo limitaciones por parte de La Nación+ y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula”, aclaró él.

“Decisión 100 x 100 de ellos”, dijo después Cabak como para adjudicarle la responsabilidad de esta decisión a la producción de La Jaula de la Moda. “Nadie sabe nada hace un mes”, agregó el conductor y destacó que no tiene diálogo con sus (ahora) excompañeros de ciclo. “De gris no tiene nada esta situación”, puntualizó.

“Tendrán que explicarlo ellos. Yo no renuncié. Y hablé con La Nación + para tener la libertad de hacer La Jaula de la Moda. Toda responsabilidad es de ellos”, sintetizó Cabak dando por cerrado el tema, pero dejando en claro su disgusto con toda la situación.

Minutos antes de esto, y luego de que trascendiera de la novedad de la desvinculación, el diseñador Medina Flores describió su vínculo con el exconductor. “Nosotros no somos amigos, somos compañeros de trabajo. No hay ningún tipo de diálogo”, expuso Medina Flores, dejando en claro que no hay entre ellos una relación que trascienda lo laboral, por lo que tampoco habló con él por su salida del histórico ciclo de moda.

“A mí me parece que La Jaula de la Moda es una marca que va más allá del conductor. Con Claudio Cosano hicimos de todo...”, dijo. Luego, al ser consultado por si le afectó la salida de Cabak, respondió sin filtro. “A mí me da exactamente lo mismo”, sostuvo Medina Flores.

“Horacio es una persona muy formal, él es muy formado. Somos personalidades distintas. En 15 años con Cosano, con Benito (Fernández), con Mariano (Caprarola) hemos salido un montón de veces. Somos diferentes”, distinguió el reconocido diseñador. Por otra parte, le preguntaron si alguna vez se había peleado con Cabak, pero dijo que solo “dos o tres veces”. “Igual, para un libriano como yo, que le escapo al conflicto, es un montón”, cerró.

En agosto del año pasado, La Jaula de la Moda sufrió un duro golpe por el fallecimiento de Mariano Caprarola, quien era columnista allí.

“La verdad que no se sentía mal ni estaba preocupado por su salud. Él tenía este tema de la calcificación que se le hacía en el riñón y estábamos acostumbrados a que cada dos o tres meses él se tomara un par de días. En ese momento le hacían un tratamiento en el cual medio que le desarmaban esas calcificaciones y las eliminaba en forma de cálculos, pero casi que ya ni nos avisaba, era una cuestión cotidiana en su vida”, destacó Cabak sobre su amigo cuando fue consultado en el velatorio.