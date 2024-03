Conmovedora anécdota de Sergio Lapegue sobre cómo conectó con su mamá que tiene Alzheimer: “Me largué a llorar”

Sergio Lapegue conto el conmovedor momento que vivio con su mama que tiene Alzheimer (Video: Almorzando con Juana, El Trece)

Hace unos años Sergio Lapegue se sinceró sobre la lucha contra el Alzheimer que mantiene su madre de 87 años. Invitado al ciclo de Juana Viale, relató un momento muy conmovedor que tuvo con su mamá en el que la música sirvió para que la mujer pueda reconocerlo.

El periodista coincidió en el programa con Gimena Accardi quien estaba presentado En otras palabras, obra donde el tema central es una historia de amor atravesada por un diagnóstico prematuro de Alzheimer. “Mi mamá tiene eso. Fue algo increíble lo que nos pasó esta semana porque está en un proceso muy avanzado”, empezó contando el conductor. “El deterioro es muy fuerte, para la familia es muy doloroso y yo no sé si ella se da cuenta. Yo la visito todos los días que fue una de las determinaciones por las que dejé el noticiero. Lo dejo para poder acompañarla. ¿Por qué no voy a hacerlo si ella estuvo siempre conmigo?”, aseguró.

Sergio Lapegüe junto a su mamá Elba (Foto: Instagram)

“Voy, le doy la mano. Ya le cuesta tragar y empieza a tener menos funciones. Se va apagando. Le das agua con espesante porque no puede tomar agua. Ella está sola en su casa con las cuidadoras y le ponen la tele. Me ve y dice ‘exacto’”, reveló, mientras la conductora saludaba a la mujer. “Entonces estamos seguro nos está viendo”, comentó, amorosamente. “Sí, estoy seguro. ¡Hola, mamá!”, la siguió el conductor de TN.

Lapegue relató cómo los momentos de lucidez de su mamá son pequeños, pero siempre movilizantes. “Voy a la casa al mediodía y no me reconoce. Es tremendo porque es un golpe fuerte. Le agarro la mano, le doy besos. En la pantalla me reconoce y a veces cuando me ve, no”, contó, para terminar hablando de un momento muy especial que vivió con la mujer donde pudieron conectar por la música.

El fuerte testimonio de Sergio Lapegüe sobre cómo conectó con su mamá con Alzheimer a través de la música

“El sábado estaba enojada. Hablaba mal y se enojaba. Entonces dije ‘me voy a tocar el piano donde yo tocaba de pibe’. Ella también era pianista. Me voy a tocar solo y las cuidadoras la ponen frente a mí porque no puede caminar. Ella estaba a cinco metros mío, yo tocando y de pronto le dice a las cuidadoras ‘Sergio’. Yo ahí me largo a llorar, desconsolado”, expresó, a flor de piel. “Me está viendo a mí. La miro y me saluda con la mano. Ella me venía a ver a los shows”, mencionó.

“Lo conté en la radio porque quise decir que la música conecta. Ella me reconoció a través de la música”, enfatizó, mientras Gimena mencionó lo emotivo que fue escucharlo.

“En la semana del estreno de la obra estábamos escuchándote con Nico por YouTube. Estábamos hablando de la música y justo escuchamos la anécdota con tu madre, que no conocíamos, muy bien contada. Ahí los dos dijimos de invitarlo al estreno, lo queríamos llamar y justo nos dijeron que compartíamos mesa. Una red de causalidades”, destacó la actriz.

Sergio Lapegue contó que dejó de conducir el noticiero del mediodía para poder cuidar más a su mamá con Alzheimer (Foto: El Trece)

En septiembre del año pasado Sergio contó emocionado cómo fue vive la enfermedad de su madre. “Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante. Voy todos los días a verla”, aseguró en El Galpón, el ciclo que tenía en eltrece.

“El otro día alguien me dijo ‘pero ya no te conoce’. Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión. Nos cambia a todos alrededor, nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Es un tema tabú y que mucha gente no conoce”, señaló al borde de las lágrimas.